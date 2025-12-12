2025 GRESB 台灣年會聚焦淨零與永續不動產

撰文｜蔡哲明 圖片來源｜TSLIA 智慧人居產業促進會

2025 GRESB 台灣年會11日在政大公企中心盛大舉行，由信義企業集團與 GRESB共同主辦、內政部建築研究所與TSLIA智慧人居協會協辦，聚集官產學界近百名代表，一同探討全球永續不動產的治理趨勢。TSLIA 智慧人居產業促進會以跨域整合者的角色，從城市系統、建築減碳到 ESG 數據治理的全面進展，觀察今年更強調以「淨零治理為核心、以數據驅動永續價值」的新一波產業脈動。

廣告 廣告

2025 GRESB 台灣年會與會貴賓大合照。

政策推動全面淨零路徑 建築節能、低碳材料成必備環節

內政部建築研究所王榮進所長分享，政府將以 2030、2040、2050 三階段推動建築節能與既有建築改善計畫，逐步強制與獎勵並行方式導入低碳建材、能源管理與再生能源配置。

具體方向：

1.建築節能新制上路：新建與既有建築需依等級導入節能、隔熱、低碳材料與空調照明改善。

2.既有建築全面提升：50% 既有建築須於 2040 年之前完成改善，2050 年達到全面提升。

3.整合綠建築、智慧建築與綠色金融：未來取得綠建築或低碳建材標章，將可與金管會永續金融政策配合，提高綠色融資可行性。

內政部建築研究所王榮進所長。

國際永續標準深化 ESG 治理 台灣成績亮眼

GRESB 產品首席官 Roxana van den Berg 在主題中，分享 GRESB 以全球一致及第三方驗證的評鑑架構，替不動產產業提供可信的永續指標，成為投資市場與企業管理的重要橋梁。尤其，在全球氣候的變化急遽，企業若缺乏以數據為本的永續架構，恐將無法面對未來市場變動與金融要求的挑戰。

GRESB 產品首席官 Roxana van den Berg。

緊接，GRESB 亞洲開發商務總監 Trey Archer 分享 2025 年台灣評鑑成果，今年台灣總分超越亞洲與全球平均，已在管理、績效、資源整合等面向接近滿分。他以「Perfect in most aspects」形容台灣市場成熟度躋身國際前段班，肯定台灣企業對 ESG 的積極回應與制度化成果。

GRESB 亞洲開發商務總監 Trey Archer。

ESG 數據治理躍升產業核心 系統化平台需求大增

易境永續執行長何宗翰在論壇分享指出，企業面對CSRD、SEC 氣候揭露等法規壓力，對於「可稽核、可追溯」的 ESG 數據需求急遽增加。然而目前多數企業仍用Excel進行管理，造成版本不一、跨部門資料不同、缺乏稽核一致等問題。他也提出 SCIMA ESG 平台如何以多資產管理、稽核級流程、類專案管理模式文件，結合數據一致性控管，協助不動產企業提高揭露品質，減少人工作業疏漏。

易境永續執行長何宗翰。

信義居家結合智慧人居 成為永續建築最後一哩路

此一論壇，介紹由信義生態圈帶來的家庭與社區端實務案例，例如信義居家與「社區幫」平台如何提升生活治理品質，例如：

1.藉由合法、透明、可追溯的服務供應鏈管理

2.透過電子公告、電子繳費等方式協助超過千個社區減碳

3.社區治理資訊等公開化、供應商比對機制降低風險

4.在地經濟與永續材料導入提升社區韌性與健康

信義居家結合智慧人居。

TSLIA 跨域鏈結將是台灣永續不動產的關鍵驅動力

本屆 GRESB 台灣年會展現台灣永續不動產已邁入「深度治理與跨界整合」的階段，從國際標準、政策框架到企業實務。TSLIA 指出，下一階段台灣需要：

1.以數據治理串接永續金融、生態系企業與政府稽核需求

2.以建築科技與智慧系統強化淨零治理能力

3.以跨域合作推動家庭與社區的永續韌性

TSLIA智慧人居協會辛建民會長(中)結束與來賓合影。

廣宇建設總經理李毓超接受頒獎。

忠泰建設總經理陳秋雄接受頒獎。

2025 年會不僅是一場論壇，也是一個產業共同確認未來方向的里程碑，TSLIA 將會持續串聯官產學界，協助建築、科技、設備、管理以及社區服務等不同領域，從家庭到城市共同打造更健康、韌性與永續的智慧人居環境。