2025 GRESB 台灣年會 聚焦永續不動產趨勢

2025 GRESB 台灣年會暨永續不動產論壇與頒獎典禮11日於政大公企中心國際會議廳舉行，由信義企業集團與 GRESB 共同主辦，並由中華民國內政部、內政部建築研究所共同指導。本次活動以「關鍵鏈結，共策永續不動產價值鏈」為題，聚焦不動產淨零政策與綠色金融、國際永續趨勢與ESG評鑑、企業之ESG治理與實踐，促進產官學界的深度交流。

2025 GRESB 台灣年會暨永續不動產論壇與頒獎典禮以「關鍵鏈結，共策永續不動產價值鏈」為題，促進產官學界的深度交流。（圖／信義房屋）

信義企業集團於 2024 年底成為 GRESB 全球夥伴會員，藉由本次年會強化永續不動產的人才與制度基礎。信義開發總經理李少康指出，集團四十多年來以「企業倫理」為核心，永續既是承諾，也是企業長期競爭力的基礎。跨足房仲、代銷到開發與居家服務等不同事業，永續始終是共同語言。他表示，在經濟發展與環境保護間取得平衡，並與國際治理標準接軌，將是企業走向全球的重要條件，而 GRESB 提供完整的評估架構。

李少康進一步指出，本屆以「關鍵鏈結」為題，凸顯永續不動產必須跨界協作才能推動。面對淨零轉型，他認為政府、供應鏈、金融業與同業的合作是提升產業競爭力的關鍵。信義企業集團將以開放態度與各界攜手，讓「信任」與「永續」成為台灣不動產走向國際的名片。

內政部建築研究所所長王榮進指出，政府已宣示2050年淨零目標，建築部門約佔37%排放，是減碳的關鍵，推動綠建築標章與能校標示與我國政策目標相配合，引領建築部門減排。過去數十年，台灣的綠建築發展成功，綠建築密度於世界首屈一指，現正推動的能效標章將以公有帶領、民間成長之模式，逐步落實淨零目標，不僅如此，綠建築標章與能校標示已與GRESB對接，與國際接軌將促進國內產業發展並吸引綠色資金投入。

內政部地政司林家正司長進一步表示，內政部也同步推動兩項作業，提升綠建築與建築能效的市場透明度，讓綠建築價值反映於價格。其一、未來能效標示需揭露於《不動產說明書應記載事項》；其二，實價登錄將於明年第一季新增建築能效欄位，民眾查詢房價時即可一併掌握建物是否具能效標章。

GRESB 產品首席官 Roxana van den Berg 指出，GRESB 自 2009 年成立即致力於提供具公信力的永續洞察與基準。隨 ESG 成為衡量企業韌性的核心指標，不動產作為氣候關鍵產業更需加速轉型。她表示，GRESB 透過全球一致、透明、經第三方驗證的評鑑結果，促進綠色金融與不動產產業的連結，並將持續優化標準，協助企業與投資人掌握風險。

GRESB 亞洲開發商務總監 Trey Archer 分享 2025 年台灣的亮眼成績。他指出，台灣今年 GRESB 總分達 97 分，超越亞洲平均（92）及全球平均（88），管理與績效組件皆達 97% 的頂尖水準，顯示企業已能將永續願景有效轉化為成果。他表示，台灣在 ESG 要求、水資源與廢棄物管理等面向接近滿分，展現高度成熟度。因應國際ESG和AI發展，GRESB也將持續精進評鑑內容和標準，並邀請更多資產參與評鑑，透過全球平台共同推進不動產的永續發展。

本次承辦單位、同時為 GRESB 官方合作夥伴的易境永續，也從 ESG 數據治理補充觀察。執行長何宗翰表示，從多年永續顧問服務的經驗顯示，隨 CSRD、SEC 氣候揭露等規範上路，企業對可稽核的永續資訊需求大幅增加，數據治理已成永續管理核心。他指出，許多企業仍以試算表管理 ESG 資料，面臨追溯與稽核挑戰，因此需導入具一致性與完整度的系統工具。會中亦簡介其自主開發的 SCIMA 平台，以稽核級流程、多資產管理與差距分析功能協助企業提升 GRESB 表現。

在淨零治理的趨勢下，本屆年會促成產官學界對永續轉型路徑的共識。台灣不動產市場接下來的關鍵，將在於提升 ESG 資訊品質、加速低碳與韌性設計的導入，以及與金融機構建立更一致的永續投融資規範。只有當跨領域的討論進一步落實為制度與市場工具，永續才能從倡議走向真正的產業競爭力。

