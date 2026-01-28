2025 Hit Fm 年度百首單曲票選名單出爐 神曲〈Golden〉奪下冠軍

記者林政平報導／Hit Fm聯播網一年一度舉辦的「年度百首單曲」大型票選活動，堪稱是樂壇重頭戲，每年吸引廣大聽眾及歌迷熱情參與投票，選出當年度最受歡迎的前100名單曲。完整名單從1月23日上午六點開始揭曉第100名，於1月28日凌晨零時公佈百首單曲第1名，最終結果由Netflix現象級動畫作品《Kpop 獵魔女團》神曲〈Golden〉奪下冠軍寶座！

〈Golden〉是《Kpop獵魔女團》中的女團HUNTR/X代表作，2025年發布後勢不可擋，稱霸全球各音樂串流平台榜單。〈Golden〉官方歌詞版MV上架至今，YouTube觀看次數已突破10億次，成為排名第1的全球熱門音樂影片。如同令人洗腦的副歌：「We’re goin’ up, up, up. It’s our moment.」〈Golden〉熱度跟話題仍不斷上升，不僅在第83屆金球獎奪下「最佳原創歌曲」，更獲得第98屆奧斯卡金像獎最佳原創歌曲提名，角逐最高榮耀。

分析歷年Hit Fm年度百首單曲冠軍得主，繼1999年宇多田 光的〈FIRST LOVE〉、2009年SUPER JUNIOR的〈SORRY, SORRY〉後，HUNTR/X的〈Golden〉成為第三組百首單曲冠軍的外文歌曲，同時也是第一首登上第一名寶座的西洋歌曲。另外在《Kpop 獵魔女團》中展現迷人魅力的男團Saja Boys，他們的代表歌曲〈Soda Pop〉也在2025 Hit Fm年度百首單曲中獲得24名的好成績。

華語流行天后JOLIN 蔡依林去年7月推出巔峰之作《Pleasure》，以人性「七宗罪」為靈感，探討慾望、痛苦與自我救贖，帶領聽眾透過這段「穿越慾望、尋回愉悅」的旅程，一同探索內心深處，找到屬於自己的力量。

華語流行天后JOLIN 蔡依林也是這次2025 Hit Fm年度百首單曲前10名中唯一的華語女歌手，《PLEASURE》專輯同名曲〈Pleasure〉獲選為2025 Hit Fm年度百首單曲第5名，愉悅女王JOLIN以一條無形臍帶與樂迷相連，帶你遊走百無禁忌的樂園，任由慾望在其中徹底釋放。JOLIN 精準操控節奏，將罪與慾濃烈交織成愉悅，最終錘鍊成一句重生宣言：「That's my pleasure!」

2025 Hit Fm百首單曲TOP10。（圖／Hit Fm聯播網）

