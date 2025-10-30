2025 iF設計精選｜大也國際空間設計 黑白畫映
【圖文整理｜編輯部．資料來源｜大也國際空間設計】
大也國際空間設計
成立於2014年，是一個年輕且多元的設計團隊，不僅是著重在空間設計這門藝術，同時也致力於推廣生活的美學藝術，結合品牌經營與藝術展覽平台概念，所涵蓋的領域包含了建築、景觀、飯店旅館、住宅、商業空間、辦公室空間設計以及相關平面視覺設計與藝術中心創意展出，我們秉持著「以人為本」的設計發展，以及創意與實用機能兼顧的設計概念，將藝術與空間巧妙結合，並提供優良的工程施工品質與完善的保固服務，企望不僅能夠滿足每位客戶的需求期待，並將「美」的態度具體落實於生活中。
得獎者：大也國際空間設計
作品名稱：Elegance 黑白畫映
室內設計以黑、白、灰的基調，淬煉出極簡風格，並注重空間結構合理性，動線流暢律動，打造自然舒適的流動感，在空間具有深淺的景深中營造出層次豐富的微妙紋理，光影線條優雅、氣氛清新寧靜，透過簡約環境與俐落線條的呈現，反映出觀者的內在心境與思緒感受，就像經典電影中羅馬假期（Roman Holiday），沒有繁複的聲光特效，更沒有懾人心魄的炫麗色彩，僅僅利用純粹與自然的配飾，優雅地描繪出奧黛麗赫本（Audrey Hepburn）的優雅與智慧。
空間計畫上，空間畫分成公、私和廚房三區域，分別獨立同時串聯。公領域部分包含了玄關、客餐廳，透過海島式的家具及中島餐桌物件坐落於整個公區，分別定義了彼此的個性與區塊的使用，也保有了不中斷的自由動線。在私領域的配置上分別為小孩房、多功能視聽室兼客書房及主臥室，三區域彼此不連貫，各自有著明確的個性與使用定位。
在色彩計畫中以黑、白、灰交織鋪陳，裸現空間框架與結構，按照公私領域的主題性區分出冷暖色調，公領域以藝術角度觀察、精準落筆，簡單勾勒的線條不介入任何詮釋，保有維度裡最純粹的樣子；私領域則綴入木紋，細膩的紋理表現拉開景深，流露生活舒適的樣貌。
在本案中設計端捨棄了多餘的表象色彩與現代裝飾材質，回到了最原始的狀態，僅保留了最基本的黑白灰空間基調紋理，轉而將焦點著重在空間架構合理性、動線流暢律動、造型比例節奏與光影線條的優雅俐落上。
作品中沒有制式的軟裝，在維度空間中融入人性的溫柔與彈性，灰度色階淨空室內場域，讓窗外的陽光與綠意可以恣意揮灑，俐落的線燈引領著視覺的延伸，延展出舒適一室的生活態度，透過這樣簡約優雅單色調與線條的呈現反而更能導引出觀者豐富的內在心理色彩與層次立體，創造出客戶所期望與家人分享的純粹空間，演繹一部屬於自己心中最真實自由的「黑白畫映」。
獨立的多功能視聽室兼具完整收納功能的書房功能，也因為有獨立的浴室與完善進口衛浴設備，同時達到客房的使用標準。設計端將地面抬高設定，區別進房無接縫盤多魔的地坪與房內實木地板地面，也創造了大量的收納空間同時為升降視聽設備以及預留安裝使用空間尺寸。
在進入主臥室區域時，首先會來到屋主的獨立更衣室，此處使用溫暖的大地色系進口礦物塗料作整體空間的色彩架構鋪陳，搭配實木地板營造出溫暖的異國度假風情。更衣室使用了大量的造型鐵件提供衣物的吊掛，在不造成衣櫃的量體厚重感同時也兼顧了衣物收納量。主臥房寢室區同樣以大地暖色礦物塗料為整體牆面主基調，利用了原本屋況建築牆面結構延伸了一道45度的燈光牆面，並另外透過框景的手法保留了一扇景觀採光窗台，為主臥空間增添了更獨特的氣質與靜謐氛圍。來到小孩房的區域，沿著面窗牆面亦設置了連續的桌面及收納，連結著另一側的上下床組收納規劃，架構組合成一個有著樂高表面造型的整體連續書桌床組及衣物收納量體設計。建材方面，全室選用國家級標準之合格綠建材，且壁面選擇天然塗裝建材作為大面積色塊呈現，親膚無毒，甲醛係數均符合安全範圍，以確保使用者在日常生活中安全無虞。
(全文來自《iF金質獎精選與獲獎作品 2025年》)
上設計王看更多資訊
