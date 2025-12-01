2025 IFBB PRO／NPC WORLDWIDE亞洲健美錦標賽 12月5至7日首度登陸台灣

二○二五年亞洲最受矚目的指標性健美賽事-《IFBB PRO／NPC WORLDWIDE亞洲健美錦標賽》（Asian Championship）將於十二月五至七日在高雄流行音樂中心隆重登場，首次在台灣舉辦，以亞洲最大規模、最強陣容之姿，寫下台灣健美史全新里程碑；其中亞洲健美錦標賽由韓國Monsterzym、IFBB PRO League Taiwan與健身工廠Fitness Factory共同主辦，並由IFBB PRO LEAGUE直接授權，是亞洲等級最高、選手最重視的官方殿堂級賽事。二○二五賽事亦是亞錦賽第二度於亞洲舉行，更是首次進軍台灣，意義非凡。(見圖)

主辦單位今(一)日說明，職業賽PRO SHOW（六大項目）包括212 Bodybuilding、Classic Physique、Men’s Physique、Bikini、Women’s Physique、Wellness（台灣首次舉辦職業組）；業餘賽NPC WORLDWIDE（八大項目）包括傳統健美、古典健美、健體、比基尼、女子形體、健康體態、健身模特兒、女子形體。

本屆將頒發最多十六張職業卡（業餘組每項目最多二張），吸引超過二十國、逾一百二十位以上精英選手參戰，是亞錦賽歷年規模最大的一屆；該賽制將讓更多亞洲選手有機會挑戰Olympia最高殿堂，是官方為提升競爭強度與選手體驗所做的重大調整。

本屆邀請超豪華國際評審團，包括來自美國、日本、韓國與台灣的IFBB PRO與Olympia資深評審，包括Olympia Head Judge（美國）、IFBB PRO Head Judge（日本）、IFBB PRO Head Judge（韓國）、IFBB PRO Judge（台灣）、IFBB PRO Judge（韓國），該組合代表台灣已正式站上亞洲與國際健美核心舞台，更象徵亞錦賽躍升亞洲年度最高規格大賽。

此外，今年將迎來台灣最受矚目的212量級傳統健美選手-「熱狗王」，是台灣首位212 Olympia代表，肩負地主之名的他將在家鄉迎戰各國強敵，力拚衛冕亞錦賽冠軍，是本屆最受期待焦點之一；除此之外更有八位Olympia等級選手參戰，競爭激烈程度創歷史新高。

另外，主辦單位特邀IFBB PRO女子職業選手兼實力派唱將「林芯儀」擔任中場表演嘉賓，她將以跨界身分展現「運動×音樂」魅力，也將為三天賽事注入更完整的舞台張力。