2025《IFBB PRO／NPC WORLDWIDE 亞洲健美錦標賽》 史上最豪華陣容震撼高雄
【記者羅伯特/綜合報導】2025 年亞洲最受矚目的指標性健美賽事—《IFBB PRO／NPC WORLDWIDE 亞洲健美錦標賽（Asian Championship）》於12月5日至7日盛大登場。本屆賽事首次登台，由韓國 Monsterzym、IFBB PRO League Taiwan 與健身工廠 Fitness Factory 共同主辦，並獲IFBB PRO LEAGUE官方授權，以亞洲最高等級、最權威殿堂級賽事之姿，寫下台灣健美史全新里程碑。
IFBB PRO亞洲健美錦標賽吸引來自超過30國、逾120名以上頂尖選手參戰，不僅為亞錦賽歷年最大規模，更匯聚多位 Olympia 級強者與各國冠軍，被譽為「亞洲史上最豪華陣容」。其中包括摩洛哥、丹麥、義大利、德國等多國菁英選手前來角逐，讓台灣首次成為亞洲健美最核心的競賽舞台。2025 Asian Championship 於7日上午一共發出11張PRO Card，獲卡選手名單如下:
男子傳統健美 Men’s Bodybuilding
第一名：Hangyeol Cho
第二名：Joo Hyuk Kim
男子古典健美 Men’s Classic Physique
第一名：支紹祖
第二名：陳宏燿
男子健體 Men’s Physique
第一名：羅勝耀
第二名：陳柏榕
女子健康體態 Women’s Wellness
第一名：邱詩婷
女子健身模特兒 Women’s Fit Model
第一名：Seojin Cheong
第二名：陳品聿
女子比基尼 Women’s Bikini
第一名：Chanyanud Udompan
第二名：鄭小玲
2025年賽事首次同步開放Olympia資格，恭喜男子傳統健美 212（Men’s 212 Bodybuilding）在台灣贏得奧賽入場券的「熱狗王」林敬傑、女子形體（Women’s Figure）來自德國的Jennifer Zienert，另外Women’s Bikini來自日本的Sally-Anne Kato，再度衛冕總冠軍，因此同樣贏得奧賽資格，以下組別可取得高積分資格：包括Men’s Classic Physique來自南韓的Juseong Seo、Men’s Physique來自南韓的Yoon Sung Lee、Women’s Wellness台灣的陳映辰，此調整讓更多亞洲選手能挑戰 Olympia 世界殿堂，對選手發展具有重大意義，被視為「提升亞洲競技力的歷史級改變」。
2025 Asian Championship為韓國與台灣首次深度合作，堪稱重量級組合：韓國Monsterzym，全面負責燈光、音響、舞台設計，打造如同Olympia同級的專業視覺震撼，台灣 IFBB PRO League Taiwan × 健身工廠 Fitness Factory，負責場地統籌、賽事執行、人力管理，以國際級標準確保賽事流暢與品質，感謝指導單位:高雄市政府運動發展局，贊助合作夥伴包括：喬山、Matrix、Verve、Riseme、Bonsfactory、born to win、信捷國際、Newtech、Harbinger、Freedom、Prowear、Classic、Maxcut、Stepv、Evolgear、Cofit、東南旅遊，亞洲最頂尖力量、最強大舞台、最耀眼競技，都在高雄誕生。
