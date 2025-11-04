2025 ITF台北國際旅展展前記者會 屏東館搶先曝光好禮優惠！
【互傳媒／記者 范家豪／屏東 報導】 2025 ITF台北國際旅展11月7日至10日一連四天於南港展覽館一館4樓盛大開展，今(4)日在台北君悅酒店舉行展前記者會，屏東館此次特別邀請本縣各觀光業者包括屏東縣觀光協會、屏東縣民宿協會、屏東縣恆春半島觀光產業聯盟、屏東縣大鵬灣觀光產業聯盟、屏東縣觀光創生聯盟，以及在地精選商家老莫可可農園、勝利文旅日式民宿、南島遊跡、二五八茶莊、枋山休閒農場、芝林莊園等共同參與，現場推出精彩旅遊資訊及展場限定活動，歡迎民眾親臨現場感受南國熱情旺盛的活力更能領取限定好康。
▲台北國際旅展(4)日在台北君悅酒店舉行展前記者會。（圖／屏縣府交旅處）
交通旅遊處表示，屏東館全時段推出「滿額好禮大摸彩」優惠活動，民眾只要在館內消費滿 699元、999元、或1299元，即可累計次數參加抽獎。買越多、抽越多，筆筆都有機會獲得精美好禮！館內節目同樣精采不間斷，邀請到由國寶級樂師組成的 「恆春民謠進鄉團」 帶來在地音樂演出，還有知名網紅團體「烙野孩」到場分享多條屏東秘旅路線。舞台活動時段更安排有互動問答遊戲、業者優惠推廣及試吃體驗等精彩內容，讓大家來到屏東館不僅能逛、能拿，更能吃！
此外，館內也備有各式旅遊摺頁與路線資訊，提供給計畫前往屏東旅遊的民眾自由索取，歡迎大家踴躍蒞臨，一起感受屏東的熱情魅力。
提醒民眾出外旅遊，務必選擇合法旅宿，以確保住宿品質與人身安全，切勿入住未合法申請登記及違規擴大營業房間之旅宿業者，歡迎民眾持續關注鎖定屏東最新旅遊資訊。相關活動訊息請上「屏東旅遊網」（https://www.ipingtung.com）、「屏東GO 好玩」與「屏東GO 交通」臉書、IG 及Threads查詢，並歡迎下載「屏東GO 好玩」、「屏東ㄟ公車」APP 掌握第一手活動訊息。
