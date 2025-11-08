▲2025 ITF台北國際旅展登場，觀光署「國家風景區旅遊亮點館」打造多元旅遊展示平台。

【互傳媒／記者 蘇彩娥／台北 報導】2025 ITF台北國際旅展於11月7日至10日在南港展覽館一館4樓盛大登場。交通部觀光署集結全臺13個國家風景區管理處共同設立「國家風景區旅遊亮點館」（攤位號碼：N1625），以「北回啟程 微笑遊臺灣」為主題，展現臺灣山海地景、人文旅遊及生態永續的多元風貌，打造一座整合國家風景區核心資源的創新旅遊展示平台。

▲2025 ITF台北國際旅展登場，觀光署「國家風景區旅遊亮點館」打造多元旅遊展示平台。

廣告 廣告

7日開幕儀式由交通部觀光署陳玉秀署長、臺灣觀光協會榮譽會長葉菊蘭、會長簡余晏、金門縣政府觀光處長許績鑫及13個國家風景區管理處代表與區域觀光圈夥伴共同出席，為為期四天的展覽揭開序幕。

▲2025 ITF台北國際旅展登場，觀光署「國家風景區旅遊亮點館」打造多元旅遊展示平台。

觀光署陳玉秀署長表示，行政院日前通過的「北回之巔旗艦計畫－微笑南灣IN台灣計畫」，是未來四年推動的重要政策，將以「北回啟程」為核心視角，帶領旅人重新認識臺灣的自然與人文之美。她指出：「在北回歸線所經過的22個國家中，臺灣是唯一擁有高海拔山岳、多樣生態系與豐富地理景觀的高山島嶼。這是屬於臺灣最獨特的驕傲，也是與世界對話的重要資產。」陳署長強調，旅行的意義在於回到地方、體驗土地，並期許藉由「相信旅行的力量」主題，鼓勵國人深度探索國旅，同時邀請國際旅客親身感受臺灣的魅力。

「國家風景區旅遊亮點館」整合全臺13個風景區及觀光圈資源，集中展示各地旅遊成果、創新案例與跨域合作成果，展現政府推動永續旅遊與區域觀光整合的成效，提升臺灣在國內外旅遊市場的能見度與競爭力。

廣告 廣告

展館以「北回之巔」、「微笑南灣」、「珍珠亮點」與「區域觀光圈」4大策展主軸，融合自然景觀、文化資產與地方特色，串聯跨區域觀光路線，推動產業鏈結與旅遊資源共享。現場以沉浸式場景布置與科技互動裝置結合，觀展民眾可透過動態展示、線上問答與互動體驗，深入了解各風景區的旅遊亮點與特色發展，並親身感受臺灣的山海風光與地方故事。

展場內容涵蓋「食、宿、遊、購、行」等多元旅遊產品，提供一站式旅遊資訊服務，促進業者與消費者的直接交流。同時與1樓「台灣館」串聯，舉辦趣味闖關活動，完成四個關卡即可兌換限量地方伴手禮；現場購買滿399元商品即可參加扭蛋活動，最大獎包含「陽明山天籟溫泉渡假酒店住宿券」等豐富好禮。

此外，13個風景區管理處與合作觀光圈於展期推出各地特色遊程與在地體驗活動，並舉辦「微笑營業中」在地商家分享會、「旅人的島嶼手札」專題講座、「微笑IN臺灣」互動遊戲及DIY手作體驗等系列活動，讓民眾在玩樂中認識臺灣的多樣魅力，增強互動參與與旅遊推廣效益。

交通部觀光署誠摯邀請全民共襄盛舉，把握此次旅展機會，從北回歸線出發，以微笑為起點，深入探索臺灣的山林、海灣與人文風光，共同開啟「微笑遊臺灣」的新旅程，感受屬於臺灣的自然之美與旅遊能量。