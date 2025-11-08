2025 ITF台北國際旅展開展 首日入場突破6.3萬人次「千萬刷手」現身掃貨
【互傳媒／記者 蘇彩娥／台北 報導】受惠於明年九個連假與政府「普發萬元」政策帶動旅遊買氣，2025 ITF台北國際旅展7日熱鬧開展，首日即湧入63,167人次入場，較去年成長8.87%，現場人氣與買氣雙雙飆高。旅展一開場，老爺酒店集團便出現「千萬刷手」大手筆掃購3,000張住宿券，福容大飯店、JR東日本大飯店、天成飯店、圓山大飯店、雄獅旅遊及東南旅遊等攤位也出現多位百萬級買家，多家業者表示銷售業績明顯優於去年。
▲2025 ITF台北國際旅展開展，首日入場突破6.3萬人次「千萬刷手」現身掃貨。
旅展現場以日韓線、長程線與郵輪產品最受青睞。麗星郵輪推出ITF限定「探索星號」系列優惠，北高雙港合購現折4,000元、高雄出發5日行程每晚再送最高6,500元船上消費金；MSC地中海郵輪針對冬季與日韓春季航程祭出早鳥減6,000元；鳳凰旅遊推出探索星號那霸3日最低6,000元起；雄獅旅遊則主打MSC榮耀號日韓6日團，早鳥價42,900元起；可樂旅遊推出「迪士尼探險號」自由行最低41,888元起，下訂即送行李吊牌與艙門磁鐵，更加碼贈送5,000枚可樂旅遊幣，吸引旅客現場排隊搶購。
▲2025 ITF台北國際旅展開展，首日入場突破6.3萬人次「千萬刷手」現身掃貨。
航空公司也端出多重好康。中華航空指定航線7折起、現場購票可抽機票並贈Care Bears禮盒；長榮航空多航線最低84折起，台北–洛杉磯來回含稅26,423元起；星宇航空推「滿額抽SNOOPY星願盒」活動，單筆滿20,000元即可抽亞洲不限航點商務艙來回票、星野集團住宿券及SNOOPY聯名好禮；台灣虎航仁川單程未稅1,199元起，東京羽田1,799元起；國泰航空祭出全球航點8折起，越捷航空更舉辦「0元機票扭蛋」活動，民眾只要完成指定任務，就有機會抽中免費機票或限定艙等抵用券。
▲2025 ITF台北國際旅展開展，首日入場突破6.3萬人次「千萬刷手」現身掃貨。
今年日本館規模創歷年新高，超過200格攤位集結北海道至沖繩等全日本地區，推出近鐵電車周遊券9折、Nippon SIM最低6折起優惠。香川縣攤位將有寶可夢「呆呆獸」驚喜現身、抽聯名周邊；明（8）日更有超人氣吉祥物「熊本熊」登上大會舞台及吉祥物大遊行，掀起粉絲打卡熱潮。
闊別八年再度登場的美國館，每日推出抽機票活動；韓國館以「韓食與韓流」為主題，設立「寶劍ZONE」紫島打卡區，完成任務即可獲拍立得合照。現場還能參加集章抽獎及韓食教學試吃，包括安東燉雞、辣炒雞排、光州肉餅等道地料理。週末更將舉行「大韓航空知識挑戰賽」，送出台韓指定航線機票兩張，吸引大批韓粉與遊客排隊參與。
線上旅遊平台KKday於展期推出多項限量優惠，自由行配套如「東京哈利波特影城門票買一送一」、「豪華版關西享樂周遊券買一送一」、酷航北海道6天僅6,388元起，現場玩拉霸可抽機票。雄獅旅遊則主打團體與自由行商品，包含沖繩自由行4天9,888元起、泰國芭達雅跨年5日21,999元起、瑞士冰川10日97,900元起等多樣優惠。
此外，鐵道旅遊產品也掀熱潮。台鐵除販售人氣便當外，邀民眾拍照打卡即可獲小禮；雄獅旅遊推出旅展限定「藍皮解憂號・南國漫讀節限定列車」每人1,280元，「紫斑蝶高屏3日」套裝每人5,999元起；台灣高鐵則推出「高鐵假期」滿額贈活動，單筆滿10,000元送1,000元抵用券，還能抽星宇不限航點來回機票。
隨著週末假期到來，主辦單位預期人潮將再創高峰。明（8）日包括男團F.F.O、ARKis、SEVENTOEIGHT、YouTuber金魚腦及「欸你這週要幹嘛」等人氣網紅都將現身旅展，與粉絲互動拍照。業界看好在明星效應加持下，人氣與買氣將持續攀升，為年底旅遊市場開出亮眼紅盤。
