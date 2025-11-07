2025 ITF台北國際旅展開幕 屏東館穿越恆春古城時光隧道

2025 ITF台北國際旅展今天開幕，屏東館帶你穿越恆春古城時光隧道。（屏東縣政府交旅處提供）

記者毛莉／屏東報導

2025 ITF台北國際旅展自7日至10日一連四天於南港展覽館一館4樓盛大開幕，屏東館以「恆春建城150週年紀念」為主題設展，四天展期皆準備豐富贈禮以及活動，邀請民眾前來展區互動打卡、每日都有精緻好禮帶回家！

此次展館設計以恆春古城的文化底蘊為核心延伸，疊加現代手法重新演繹展區新印象！讓現場參觀民眾感受舊城風華同時也看見屏東嶄新篇章。開館表演由恆春在地深耕搖搖樂非洲鼓樂團將傳統排灣族舞蹈結合節奏鼓樂，為展覽隆重揭開序幕！

廣告 廣告

縣府交通旅遊處表示，屏東館在本次旅展中特別邀請屏縣各觀光業者包括屏東縣觀光協會、屏東縣民宿協會、屏東縣恆春半島觀光產業聯盟、屏東縣大鵬灣觀光產業聯盟、屏東縣觀光創生聯盟，以及在地精選商家老莫可可農園、勝利文旅日式民宿、南島遊跡、二五八茶莊、枋山休閒農場、芝林莊園等共同參與，歡迎民眾親臨現場感受南國熱情旺盛的活力，還能領取展期限定好康！

交旅處指出，屏東館今年館內全時段將進行滿額好禮大摸彩的優惠活動，民眾在屏東館消費達699元、999元及1299元，即可累計次數參加抽獎，買越多抽越多、筆筆皆有機會獲贈精美禮品，歡迎各位踴躍前來！

展期第二天 (8日) 有來自屏東超人氣偶裝吉祥物蔥寶蔥娃帶動唱表演魅力四射、活力登場；展期第三天 (9日) 邀請到由國寶樂師們組成的「恆春民謠進鄉團」用傳統月琴與歌謠演奏帶領民眾感受最道地的古鎮風情；展期第四天 (10日) 更是邀請到知名網紅團體－烙野孩蒞臨展區與民眾分享多個「屏東秘旅路線」，把最真實、精采的旅遊心得與行程攻略不藏私帶給大家！

展期間有舞台互動問答遊戲、業者優惠推廣及多樣試吃活動，讓展覽有得逛、有得拿、更有得吃！同時館內提供各式精美旅遊摺頁、屏東SOLO電子書現場掃描還有推薦旅遊路線景點資訊等，歡迎計畫前去旅遊的民眾於現場自由索取。

廣告 廣告

本次展區收錄屏東下半年各大活動資訊及報名管道，如「2026屏東風域曙光路跑」活動－邀請各位來到絕美海岸線奔馳、一同用雙腳迎接明年的第一道曙光；而「2025屏東風域祭．半島遍路」則結合地方特色旅遊路線，以「朝聖」為主題、跟著風的足跡一起去旅行！另外年底重頭戲「四重溪溫泉季」也即將開跑，台灣好行更推出專屬的「溫泉郵輪巴士」，讓各地民眾都有機會搭乘大眾交通運輸來南國放鬆享過冬。

交旅處說，本次旅展現場也特別安排「屏東金鑰獎」得獎業者資訊推廣，讓住宿旅遊與文化體驗的安排能夠更加豐富。提醒民眾出外旅遊，務必選擇合法旅宿，以確保住宿品質與人身安全，切勿入住未合法申請登記及違規擴大營業房間之旅宿業者，歡迎民眾持續關注鎖定屏東最新旅遊資訊，相關活動訊息請上「屏東旅遊網」。