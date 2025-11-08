2025 ITF台北國際旅展「嘉市好旅行」 嘉市展館引領文化潮流新風尚

【記者 吳瑞興／嘉義市 報導】全台規模最大的國際旅遊盛會—「2025 ITF台北國際旅展」於114年11月7日至11月10日在台北南港展覽館一館盛大舉辦，吸引大量遊客與業界專業人士熱情參與。嘉義市館今(2025)年以「嘉市好旅行」做為主視覺，藉由呈現嘉義市代表元素之文青設計，展現這座擁有320+1年諸羅古城的創新魅力，吸引眾多民眾駐足拍照打卡。

嘉義市政府觀光新聞處處長張婉芬表示，根據數位旅遊平台 Agoda 公布的「2025 亞洲回訪城市」排行榜，嘉義首度躋身全台前五名，顯見嘉義不僅受到國內旅客青睞，也成功吸引回訪遊客。國際潮流的嘉義市觀光品牌IP「光織影舞-光舞藝術展」，今(114)年以全球知名迪士尼經典動畫《愛麗絲夢遊仙境》為主題，打造沉浸式夢幻光影展區，短短16天展期吸引超過105.8萬人次參觀，創下歷年新高。

此次嘉義市館以「嘉市好旅行」為主題，展示嘉義市多樣化的旅遊資源與創新發展，「嘉市好旅行」不僅象徵著嘉義市的文化魅力，更展現了城市治理與旅遊創新上的前瞻性。活動現場更邀請嘉義市出身的知名藝人黃小柔與觀光新聞處范書銘副處長同台，與現場民眾分享「獨嘉旅遊景點」，並進行趣味有獎徵答互動，同時融入嘉義市政府今年即將舉辦的「320+1城市博覽會」問答，答對的民眾可獲得特色小禮物，現場氣氛熱烈，吸引大批旅展參觀者踴躍參與。

范書銘副處長表示，嘉義市是臺灣第一個建城的城市，為慶祝今年建城321年，嘉義市盛大舉辦「320+1嘉義市城市博覽會」，全嘉義市都是展區，邀請全國民眾感受嘉義市從一個古樸的小城市，走向共享、宜居、摩登的城市。

范書銘副處長進一步分享，嘉義市12月活動滿滿、精彩可期，除了「320+1嘉義市城市博覽會」，還有第33屆「嘉義市管樂節活動」將於114年12月19日登場，每年都邀請眾多國內外管樂團體來嘉義市踩街表演；另外還有「諸羅山盃國際少棒邀請賽」與「開嘉市集」等活動，歡迎大家喜遊嘉義市，讓嘉義市以熱情與濃厚的人情味，溫暖各位冬季的旅遊心情。

嘉義市館現場推出多種限定旅遊優惠，參展的旅宿業者包括南院旅墅、耐斯王子大飯店、新悦花園酒店等，這些知名旅宿業者皆能為國內外旅客提供高品質的住宿體驗；伴手禮業者包含島座、易嘉人商行、義興佳釀、錦龍食品有限公司、薯職人、三光米股份有限公司、美研生醫、日造酒莊等品牌共同參展，以嘉義市的傳統工藝與創新精神，展現「嘉市好旅行」的主題精髓。

嘉義市政府觀光新聞處指出，2025 ITF台北國際旅展，嘉義市政府結合3家觀光旅館業者及8家伴手禮業者共同參展，嘉義市館推出多項限時優惠及互動活動。民眾到嘉義市館消費滿5888元，即可參加夾娃娃機抽獎，有機會贏取價值萬元的行政套房住宿券及嘉義市特色伴手禮。此外，參觀者在嘉義市館打卡並按讚嘉義市觀光粉絲專頁「嘉市好旅行」，還可獲得限量精美小禮物，為遊客帶來豐富的旅展體驗。

