2025 ITF台北國際旅展 濟州島買一送一、住宿券不到1折搶「GO」去！
2025 ITF台北國際旅展 濟州島買一送一、住宿券不到1折搶「GO」去！
【旅遊經 洪書瑱報導】
全台旅展重要指標之一「ITF台北國際旅展」，今年將於本周五(7)日在台北南港展覽館一館登場，活動至10日(一)止。今年參展的單位，包括：日本、韓國、美國、泰國、馬來西亞等123個國家及城市，以及全台超過40家大型旅行社、逾130間飯店餐廳、航空公司及遊樂園共襄盛舉，攤位數達1600格。今年優惠多，包括：航空，最低76折，現場下單抽商務艙、五星住宿不到1折、人氣餐券3.1折起、國旅最高再折3千3、旅行社祭──濟州島買一送一等，尤其許多人都將陸續收到「一萬元普發現金」，對於旅遊、約會有興趣或規劃的民眾，不妨趁這好時機，拿「公家的錢」，做為私人的活動基金！
今年旅展主題為「相信旅行的力量」，強調旅行不僅是看見世界，更是一場身心靈的重整、與自己對話的過程。許多旅行社推出西班牙、法國、以色列、西藏、日本等地的朝聖之旅行程，而台灣的宗教朝聖之旅「媽祖遶境」也展現出島嶼多元且充滿人情味的旅行魅力。而國旅部份，近年興起農業旅遊、客庄旅遊、運動旅遊、文化旅遊等多元主題，展現出台灣旅遊產品的創意與深度，都可以藉由旅展，規劃出與過往不同的旅遊經驗！
今年航空公司鎖定新興市場與熱門航點推出展場限定加碼
今年航空公司鎖定新興市場與熱門航點推出展場限定加碼，中華航空、長榮航空、星宇航空、台灣虎航、國泰航空、日本航空、越南航空及越捷航空獨立參展，另有多家航空與國家館共同展出。其中，長榮航空以「這個世界就是我的遊樂園」為主軸，規劃達拉斯、釜山景點的AI生成拍照區，展示第四代豪華經濟艙座椅；日本航空推出台北至日本來回機票未稅7,700元起；星宇航空祭出全航線85折起，活動期間消費滿2萬元至展場出示證明，可抽亞洲區不限航點商務艙來回機票、星野集團住宿券等好禮；達美航空主打直飛西雅圖來回85折起；中華航空則配合12月初鳳凰城開航，全航線推出最低76折起，民眾除了事前做功課外,也能逛一圈比價，還能現場參加抽獎！
國人排行第一的旅遊目的地──日本，今年日本館各地都推套裝行程、自由行配套等，還有門票、交通券，以及滑雪、溫泉、賽車、火山旅遊、主題樂園、百貨購物等主題商品及旅遊資訊；韓國館打造「朴寶劍zone」，還原全羅南道紫島打卡點，完成互動即可獲得拍立得體驗，留下與寶劍的專屬合影，也推出「天天送機票」活動，週末兩日下午大韓航空再加碼送指定航線機票；每日韓食教學與試吃，讓民眾直接品味韓國文化；泰國館端出多項好康，包含曼谷萬元有找，每人最高省一萬、更有「曼谷芭達雅經典遊」現場下單第二人免費等；「美國館」自2017年後再度以國家館名義參展，天天抽機票，四天合計送出5張機票，最大獎為「台北-美國不限航點」來回機票一張等限定優惠及好康。
而國旅部份，全台13處風景區與觀光圈都參加今年的ITF，推出許多主題遊程及展場限定優惠、路線諮詢與互動體驗等。而各大旅行社齊推超級折扣搶客，從短線、長線到主題遊，一次網羅。買一送一、第二人折扣、現折回饋、抽獎活動與展場限定優惠；自由行旅客可鎖定機＋酒、交通票券與海外上網等「一站式」組合，現場再享多項加碼回饋。年末聚餐、跨年聚會多，想要選購最便宜的餐券、住宿券，今年在旅展，甚至有飯店住宿券最低下殺不到1折、熱銷餐券3.1折起，最低999元就可享受飯店美食。若想泡名湯、品美食，可趁旅展購買超值的SPA泡湯券，和親友來趟輕鬆的溫泉之旅！
展期間國際表演與吉祥物大遊行天天登場，卡司包括：日本超人氣熊本熊、超萌「呆呆獸」，以及多國文化節目輪番演出，讓民眾逛展之餘還能追星、拍照、看表演。「吉祥物大遊行」每日下午2時開始，另有舞台見面會，邀請親子近距離合影，感受年度最萌旅遊嘉年華魅力。
除了在旅展撿優惠外，展期也有許多活動可以參與，如：11月7日（五）將有小林賢伍於泰國館與東南旅行社登台；11月8日（六）則安排旅遊達人Miya、YouTuber金魚腦、桃園館邀請的人氣網紅《欸你這週要幹嘛》、可樂旅遊帶來的《原子少年2》F.F.O、台灣人氣男團ARKis、韓國館台韓合製選秀節目《SCOOL》中脫穎而出的男團SEVENTOEIGHT接力亮相，還有衛福部導盲犬溫暖現身；11月9日（日）韓國館邀甫在韓國發行新專輯的GenZ人氣女團《GENBLUE幻藍小熊》現身；11月10日（一）人氣影星連俞涵也將現身客家館。
2025 ITF台北國際旅展即將於11月7日至10日於台北南港展覽館一館盛大舉行，門票預售9折優惠只到11月6日，民眾可於Klook、KKday、ibon售票系統、全家FamiPort、udn售票網、TaiTIX、OK超商OK.go購買。另，還與台北捐血中心合作推出「捐血送門票」公益活動，即日起至11月8日止，至北北基宜16個指定捐血點捐血，即可獲得門票乙張。相關訊息可至ITF台北國際旅展官方網站(www.taipeiitf.org.tw)或官方FB及IG查詢！
以上圖片：台灣觀光協會提供
其他人也在看
像被老虎咬過！托運行李「6萬元物品全碎」 他怒批航空公司擺爛
開心搭飛機，結果拿到行李爛成一團，誰能接受？根據外媒《紐約郵報》報導，一名男子搭乘瑞安航空（Ryanair）並下飛機後，準備到行李轉盤拿行李，結果行李等不到；詢問機場服務台後才發現行李爛成一團，「像被老虎咬過」，讓他相當傻眼，也怒批航空公司不負責。三立新聞網 setn.com ・ 18 小時前
日機票價格直直落 北海道札幌6000元有找 遊客憂熊害
日本熊害頻傳，從北海道至東北引發安全疑慮，但適逢賞楓與雪季，多家航空祭出優惠，北海道、大阪機票跌破萬元！專家建議避開熱門時段，可找到6000元上下機票，但提醒應做好防護，避免前往「熊出沒」山區。網友無奈地說：「若不算熊本熊，似乎只有熊本縣沒真熊出沒！」TVBS新聞網 ・ 23 小時前
阿里山百年蒸汽檜木火車11/18開放訂票 季節限定賞楓列車、票價資訊一次看！
秋意漸濃，阿里山賞楓季也即將展開，由百年蒸汽火車當嚮導，來山上走走跟秋賞個楓。林業及自然保育署阿里山林業鐵路及文化資產管理處(林鐵及文資處)，在秋季推出「楓度翩翩」主題列車遊程，全程行駛國寶級蒸汽火車31號附掛全臺灣檜木所打造的檜木車廂，前往林鐵特色車站及賞楓秘境，感受百年林鐵穿梭林間聆聽森音、體驗山林的寧靜美好及高山鐵道魅力。Yahoo奇摩旅遊編輯部 ・ 1 天前
警方認「黃明志已潛逃」！網爆「落跑來台無敵抓不了」律師揭真相
娛樂中心／巫旻璇報導31歲台灣網紅謝侑芯上月在馬來西亞身亡，隨著調查展開，創作歌手黃明志被指與案件密切相關，且在現場驗出多種毒品反應，引發外界高度關注。馬來西亞警方今（4日）證實，案情有重大進展，原先的猝死案已正式轉列「謀殺」偵辦。不過黃明志至今行蹤成謎，警方晚間宣布對其發布通緝令，並認「相信他已經潛逃」。對此，有網友就在PTT發問「黃明志最佳解是不是逃來台灣？」，引發鄉民熱議。民視 ・ 19 小時前
說謊成性？黃明志控「救護車遲到1小時」 馬國衛生部：26分鐘抵達
「護理系女神」謝侑芯日前赴馬來西亞工作，卻不幸傳出在飯店猝逝，死因疑點重重。警方指出，黃明志當時也在現場，雖他否認吸毒，但尿檢顯示對4毒品呈陽性反應。而日前他指控救護車遲到將近1小時，但馬國衛生部隨即駁斥此說法，強調救護車在26分鐘內就抵達現場施救。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前
晴空塔也上榜！台灣人票選東京「5大雷區」 一票人笑翻：冠軍像中壢
現今國內旅遊價格不斷攀升，讓不少人選擇出國旅遊，而日本則是許多人的熱門首選。不過，日本一些景點也常讓遊客感到失望。日本旅遊達人、前台大感染科醫師林氏璧分享，近日網紅日文老師秋山由菜整理了「東京最讓人失望的5個景點」，這讓他發現網路上存在日本版與大陸版的名單，於是他決定舉辦台灣版失望景點投票，其中東京知名商圈「上野阿美橫町」最終躍居榜首。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
豬農父子收押關鍵曝光！老農扯廚餘紀錄「年紀大不會上傳」 謊言被揭穿
台中梧棲養豬場爆發非洲豬瘟，經台中地檢署偵辦，昨（3）日大檢警兵分多路前往搜索，同時拘提陳姓豬農父子到案說明，由於豬農父子有滅證、串供之虞，檢方今日凌晨向台中地方法院聲請羈押禁見獲准。據悉，檢方訊問豬農父子時，發現豬農父子頻頻說謊、說法一變再變，對於廚餘蒸煮紀錄，甚至以上傳舊照片、假資料矇騙，成為非洲豬瘟的破口。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
只要飛1.5小時！星宇航空推宮古島每周四班 明年2月13日台中也開航
有「東亞馬爾地夫」美譽的宮古島，從台灣飛只需花1.5小時，星宇航空（2646）自2025年8月推出「期間限定」台北-宮古島後大受歡迎，10月結束後收到市場熱烈迴響，因此宣布自明（2026）年2月12日起改為全年度定期航班，且新闢台中-宮古島下地島機場，緊接著於2月13日開航，並攜手宮古島知名度假集團Shigira推限期的8折住房優惠。Yahoo奇摩股市 ・ 1 天前
最便宜旅館！一晚只要7元 旅客住得很滿意：五星級飯店輸了
英國部落客在巴基斯坦入住一晚僅約7元台幣的超便宜旅館，雖然沒有冷氣與Wi-Fi、環境樸素且味道刺鼻，但業者熱情、人情味十足，讓他直呼比五星級飯店更難忘，引發網友兩派討論。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
超普?日月潭挨批美景「過譽」商圈像夜市 日管處回應了
日月潭湖光山色聞名遐邇，惟最近網路卻出現日月潭「超普」的討論，質疑潭區風景「就那樣」，商圈還像夜市「慘不忍睹」，認為美景是「過譽」，對此，日月潭風景區管理處回應，潭區不只有熱門的水上自行車道，本月初的花火節更吸引3.5萬人，另在月牙灣還能享受靜謐水景，至於既有商圈則屬私人財產，將會編列經費逐步改善景自由時報 ・ 1 天前
普發現金怎樣住飯店最划算？萬元三天兩夜玩翻全台
政府普發一萬元現金，福容大飯店連鎖同步加碼好康。福隆店自11月10日至12月30日推出「3天2夜精緻和洋客房雙人含早餐」優惠專案，限時10,000元，加碼再送萬元折扣券。桃園機捷A8店與桃園店則祭出「住一晚送一晚」超值方案，雙人入住特價10,000元起。麗寶福容店推出三天兩夜雙人入住只要9,999元起，含兩日雙人早餐及麗寶樂園門票。三立新聞網 setn.com ・ 20 小時前
青鳥男神涉毒捲網紅命案 我國官方遭疑冷處理
據悉，謝侑芯家屬委託律師赴馬國處理司法程序與後事，其經紀人也透過關係找人至當地了解案情，我外館均提供必要協助。相比網路批評黃明志的聲浪不斷，我官方卻沒隻字片語，雖說案件仍在偵辦，但仍讓人質疑與黃的政治立場有關。2020年震驚全國的馬國女大生命案，被害人在台南...CTWANT ・ 11 小時前
謝侑芯之死變謀殺案！ 經紀人「至少提告黃明志3大罪」驚曝委託人遭跟蹤
被封為「護理女神」的網紅謝侑芯在馬來西亞猝逝，事發當時還和歌手黃明志在同一間高級酒店房內，還傳出涉嫌吸毒，讓案情愈加撲朔迷離。據當地警方表示，此案已朝謀殺案進行偵辦，謝侑芯的好友兼經紀人Chris也表示，將委託律師，至少要告黃明志吸毒、提供毒品、謀殺等罪。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前
黃明志不躲了！捲入謝侑芯命案遭通緝 緊急露面吐92字聲明全文
馬來西亞歌手黃明志近來捲入台灣網紅「護理系女神」謝侑芯在馬國猝逝事件，整起案件引起各界關注。由於他被傳涉嫌涉毒並遭警方通緝，甚至一度失聯，引發外界懷疑是否「潛逃」。然而，沉默多時的他終於在今（5日）深夜於社群發聲，公開表示「我不會逃」，並透露自己已抵達警局，主動配合警方調查。三立新聞網 setn.com ・ 11 小時前
黃明志失聯兩天被大馬警方通緝懷疑「已經潛逃」 經紀人發聲：相信他會前往警局協助調查
網紅謝侑芯10月22日在馬來西亞猝逝，消息一直到11月才傳回來台灣，其中歌手黃明志被爆出是謝侑芯生前最後見的人，甚至同處一室直到謝侑芯送醫，4日馬來西亞警方宣布將案件朝向謀殺案調查，且要將黃明志逮捕歸案，但黃明志卻關機失聯，已經被馬來西亞警方通緝，而黃明志的經紀人也透過社群發聲。林政平｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 21 小時前
苗栗金條失主找到了！老翁夜宿公園忘帶走
苗栗市貓貍山公園，今（5）早有民眾晨運時發現大量金條與現金紙鈔，初估價值超過五百萬，發現第一時間完全沒有人敢靠近，深怕是詐騙集團新手段。經查失主是一名67歲獨居老翁。除了紙鈔外，還找到7條金條，總價值台視新聞網 ・ 3 小時前
史上最大規模！ITF台北國際旅展週五登場 8大亮點搶先看
全台規模最大的「2025 ITF台北國際旅展」將於11月7日至10日在台北南港展覽館一館盛大登場！今年共有來自日本、韓國、美國、泰國、馬來西亞等123個國家與城市參與，現場集結超過40家大型旅行社、130間飯店餐廳、航空公司與遊樂園共襄盛舉，攤位總數高達1600格。主辦單位今（4）日舉行展前記者會，ITF籌備委員會主任委員葉菊蘭、台灣觀光協會會長簡余晏、交通部觀光署署長陳玉秀與多國駐台使節齊聚，提三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
豪奢裝潢！傳太子集團招待所設台北101 交保女助理意外成「嬌點」
即時中心／顏一軒報導柬埔寨「太子集團控股」陳志等人涉嫌詐欺、洗錢等罪，遭美國檢方起訴，並制裁相關涉案公司與個人資產，昨（4）日北檢查扣太子集團在台資產逾45億元，並兵分47路大搜索、約談相關人士。其中以15萬交保的天旭總經理李添在台秘書劉純妤，由於穿著火辣加上身材姣好，因此備受外界關注；而外傳太子集團的私人招待所，竟然就設在台北101大樓，且內部裝潢相當豪奢。民視 ・ 7 小時前
黃金7條、現金丟在公園花圃 找到失主為67歲獨居男子
苗栗市貓裏山公園有民眾今天上午運動時，在忠烈祠廣場旁花圃，發現7條黃金及新台幣、人民幣現鈔，初估價值高達新台幣500多萬元，但民眾只敢圍觀不敢靠近，還懷疑是詐騙，市公所已通報苗栗警方找尋失主。警方調閱監視器和銀樓銷售紀錄，中午確認失主為獨居的67歲男子，警方已將男子帶回警局製作筆錄後，並返還這批金條與現鈔。Yahoo奇摩（即時新聞） ・ 5 小時前
獨旅也能成行！三條布農飲食文化體驗遊程 細細品味部落「日日拾光」
【記者 劉瑞娜／花蓮 報導】由交通部觀光署花東縱谷國家風景區管理處(以下稱縱管處)自2018年推出的「縱谷原遊台灣好報 ・ 1 天前