

2025 ITF台北國際旅展 濟州島買一送一、住宿券不到1折搶「GO」去！

【旅遊經 洪書瑱報導】

全台旅展重要指標之一「ITF台北國際旅展」，今年將於本周五(7)日在台北南港展覽館一館登場，活動至10日(一)止。今年參展的單位，包括：日本、韓國、美國、泰國、馬來西亞等123個國家及城市，以及全台超過40家大型旅行社、逾130間飯店餐廳、航空公司及遊樂園共襄盛舉，攤位數達1600格。今年優惠多，包括：航空，最低76折，現場下單抽商務艙、五星住宿不到1折、人氣餐券3.1折起、國旅最高再折3千3、旅行社祭──濟州島買一送一等，尤其許多人都將陸續收到「一萬元普發現金」，對於旅遊、約會有興趣或規劃的民眾，不妨趁這好時機，拿「公家的錢」，做為私人的活動基金！

今年旅展主題為「相信旅行的力量」，強調旅行不僅是看見世界，更是一場身心靈的重整、與自己對話的過程。許多旅行社推出西班牙、法國、以色列、西藏、日本等地的朝聖之旅行程，而台灣的宗教朝聖之旅「媽祖遶境」也展現出島嶼多元且充滿人情味的旅行魅力。而國旅部份，近年興起農業旅遊、客庄旅遊、運動旅遊、文化旅遊等多元主題，展現出台灣旅遊產品的創意與深度，都可以藉由旅展，規劃出與過往不同的旅遊經驗！







今年航空公司鎖定新興市場與熱門航點推出展場限定加碼



今年航空公司鎖定新興市場與熱門航點推出展場限定加碼，中華航空、長榮航空、星宇航空、台灣虎航、國泰航空、日本航空、越南航空及越捷航空獨立參展，另有多家航空與國家館共同展出。其中，長榮航空以「這個世界就是我的遊樂園」為主軸，規劃達拉斯、釜山景點的AI生成拍照區，展示第四代豪華經濟艙座椅；日本航空推出台北至日本來回機票未稅7,700元起；星宇航空祭出全航線85折起，活動期間消費滿2萬元至展場出示證明，可抽亞洲區不限航點商務艙來回機票、星野集團住宿券等好禮；達美航空主打直飛西雅圖來回85折起；中華航空則配合12月初鳳凰城開航，全航線推出最低76折起，民眾除了事前做功課外,也能逛一圈比價，還能現場參加抽獎！

國人排行第一的旅遊目的地──日本，今年日本館各地都推套裝行程、自由行配套等，還有門票、交通券，以及滑雪、溫泉、賽車、火山旅遊、主題樂園、百貨購物等主題商品及旅遊資訊；韓國館打造「朴寶劍zone」，還原全羅南道紫島打卡點，完成互動即可獲得拍立得體驗，留下與寶劍的專屬合影，也推出「天天送機票」活動，週末兩日下午大韓航空再加碼送指定航線機票；每日韓食教學與試吃，讓民眾直接品味韓國文化；泰國館端出多項好康，包含曼谷萬元有找，每人最高省一萬、更有「曼谷芭達雅經典遊」現場下單第二人免費等；「美國館」自2017年後再度以國家館名義參展，天天抽機票，四天合計送出5張機票，最大獎為「台北-美國不限航點」來回機票一張等限定優惠及好康。

而國旅部份，全台13處風景區與觀光圈都參加今年的ITF，推出許多主題遊程及展場限定優惠、路線諮詢與互動體驗等。而各大旅行社齊推超級折扣搶客，從短線、長線到主題遊，一次網羅。買一送一、第二人折扣、現折回饋、抽獎活動與展場限定優惠；自由行旅客可鎖定機＋酒、交通票券與海外上網等「一站式」組合，現場再享多項加碼回饋。年末聚餐、跨年聚會多，想要選購最便宜的餐券、住宿券，今年在旅展，甚至有飯店住宿券最低下殺不到1折、熱銷餐券3.1折起，最低999元就可享受飯店美食。若想泡名湯、品美食，可趁旅展購買超值的SPA泡湯券，和親友來趟輕鬆的溫泉之旅！

展期間國際表演與吉祥物大遊行天天登場，卡司包括：日本超人氣熊本熊、超萌「呆呆獸」，以及多國文化節目輪番演出，讓民眾逛展之餘還能追星、拍照、看表演。「吉祥物大遊行」每日下午2時開始，另有舞台見面會，邀請親子近距離合影，感受年度最萌旅遊嘉年華魅力。

除了在旅展撿優惠外，展期也有許多活動可以參與，如：11月7日（五）將有小林賢伍於泰國館與東南旅行社登台；11月8日（六）則安排旅遊達人Miya、YouTuber金魚腦、桃園館邀請的人氣網紅《欸你這週要幹嘛》、可樂旅遊帶來的《原子少年2》F.F.O、台灣人氣男團ARKis、韓國館台韓合製選秀節目《SCOOL》中脫穎而出的男團SEVENTOEIGHT接力亮相，還有衛福部導盲犬溫暖現身；11月9日（日）韓國館邀甫在韓國發行新專輯的GenZ人氣女團《GENBLUE幻藍小熊》現身；11月10日（一）人氣影星連俞涵也將現身客家館。

2025 ITF台北國際旅展即將於11月7日至10日於台北南港展覽館一館盛大舉行，門票預售9折優惠只到11月6日，民眾可於Klook、KKday、ibon售票系統、全家FamiPort、udn售票網、TaiTIX、OK超商OK.go購買。另，還與台北捐血中心合作推出「捐血送門票」公益活動，即日起至11月8日止，至北北基宜16個指定捐血點捐血，即可獲得門票乙張。相關訊息可至ITF台北國際旅展官方網站(www.taipeiitf.org.tw)或官方FB及IG查詢！

