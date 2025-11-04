▲2025 ITF台北國際旅展11/7-11/10盛大登場 (第一排由右至左)台灣虎航商務長暨發言人許致遠、日本航空總經理福田和磨、國立故宮博物院副處長魏詮、原住民族委員會經濟發展處處長王瑞盈、文化部 主任秘書林宏義、客家委員會副主委邱星崴、交通部觀光署署長陳玉秀、ITF台北國際旅展籌備委員會主任委員葉菊蘭、台灣觀光協會會長簡余晏、聖克里斯多福及尼維斯大使館大使范東亞、瓜地馬拉大使館大使艾特維、貝里斯大使館大使梅凱瑟、聖文森及格瑞那丁大使館參事鄧雪冰、中美洲經貿辦事處主任徐韶慧、雄獅旅行社總經理陳曉穎 (圖／台灣觀光協會提供)

【互傳媒／ 記者 陳家珍／台北報導】全台規模最大的ITF台北國際旅展將於11月7日(五)至10日(一)在台北南港展覽館一館登場！集結日本、韓國、美國、泰國、馬來西亞等123個國家及城市參與，號召全台超過40家大型旅行社、逾130間飯店餐廳、航空公司及遊樂園共襄盛舉，攤位數達1600格。今(4)日展前記者會中，ITF籌備委員會主任委員葉菊蘭、台灣觀光協會會長簡余晏、交通部觀光署署長陳玉秀，以及聖克里斯多福及尼維斯、貝里斯、瓜地馬拉、聖文森及格瑞那丁等國外使節與中央、地方代表到場力挺，記者會現場搶先公布展出亮點與旅展限定優惠。

▲華航、長榮、星宇、虎航、日航等航空公司共同展出。(圖／台灣觀光協會提供)

台灣觀光協會會長簡余晏表示，今年旅展規模擴大，攤位較去年增加100格，吸引來自日本、韓國、美國、泰國、馬來西亞等國家的夥伴共同參與。今年旅展主題為「相信旅行的力量」，強調旅行不僅是看見世界，更是一場身心靈的重整、與自己對話的過程。許多旅行社推出西班牙、法國、以色列、西藏、日本等地的朝聖之旅行程，而台灣的宗教朝聖之旅「媽祖遶境」也展現出島嶼多元且充滿人情味的旅行魅力。簡會長指出，旅遊市場邁向多元與創新，業者推出結合AI導遊、智慧導覽、聲光與氣味體驗等旅遊產品，展現觀光產業的轉型動能。

▲全台規模最大ITF台北國際旅展將於11月7日至10日在台北南港展覽館一館登場。(圖／台灣觀光協會提供)

ITF台北國際旅展籌備委員會主委葉菊蘭表示，ITF已成為亞洲規模最大的旅展與旅遊交易平台，吸引眾多國內外城市與觀光單位參與，展現觀光產業的蓬勃動能。葉主委指出，台灣擁有約2,300萬人口，但去年出境旅遊高達1,685萬人次，國內旅遊更達2.2億人次，國旅支出突破5,000億元，足見台灣已是名副其實的觀光大國。台灣龐大的市場與消費力帶動國際觀光業者來台參展、洽談合作。她鼓勵國人出國旅遊時能優先造訪友邦及友好國家，深化國際交流與互訪。國旅市場近年興起包括農業旅遊、客庄旅遊、運動旅遊、文化旅遊等多元主題，展現出台灣旅遊產品的創意與深度，誠摯邀請民眾踴躍蒞臨ITF旅展。

搶攻旅遊市場 日本館歷年最大、美國館回歸天天抽機票 國旅主題遊程一站看

國人排行第一的旅遊目的地日本館今年規模創新高，從各地最新旅遊資訊、套裝行程、自由行配套、門票與交通券到滑雪、溫泉、賽車、火山旅遊、主題樂園、百貨購物等主題一應俱全；「美國館」自2017年後再度以國家館名義參展，天天抽機票，四天合計送出5張機票，最大獎為「台北-美國不限航點」來回機票一張；韓國館打造「朴寶劍zone」，還原全羅南道紫島打卡點，完成互動即可獲得拍立得體驗，留下與寶劍的專屬合影，也推出「天天送機票」活動，週末兩日下午大韓航空再加碼送指定航線機票；每日韓食教學與試吃，讓民眾直接品味韓國文化；泰國館端出多項好康，包含曼谷萬元有找，每人最高省一萬、更有「曼谷芭達雅經典遊」現場下單第二人免費等ITF旅展限定優惠。

今年ITF也把台灣的山海人文與在地玩法通通帶進展場。交通部觀光署「國家風景區旅遊亮點館」整合全台13處風景區與觀光圈，從阿里山日出、東海岸海景到馬祖島嶼慢活，推出主題遊程，食宿遊購行與限量好康一站到位；農業部結合農遊路線、季節產地與小農展售，呈現多元農村旅遊樣貌；客家委員會「客家館」，串聯客庄小旅行、飲食與文化體驗；故宮博物院以「故宮100+」結合 AI「命定特展」與「尋寶趣」互動，精品周邊展場限定９折。屏東館以「恆春建城150」打造山海城意象，邀在地業者參展，遊程、伴手禮皆有，邀大家走進南國新風貌；金門館推打卡送禮、DIY、消費滿額禮，串連機酒自由行與「老兵召集令」、跳島新路線等特色遊程。現場更多在地主題策展串起山海生態、文化走讀、小鎮慢遊與溫泉節慶，提供展場限定優惠、路線諮詢與互動體驗。

年度特賣檔期加持 業者優惠火力全開

各大旅行社齊推超級折扣搶客，從短線、長線到主題遊，一次網羅。買一送一、第二人折扣、現折回饋、抽獎活動與展場限定優惠；自由行旅客可鎖定機＋酒、交通票券與海外上網等「一站式」組合，現場再享多項加碼回饋。想先卡位寒假、春節與連假檔期，來 ITF 逛一圈就能把行程靈感與超值優惠一起帶走。

小資族必買 餐券千元有找 住宿券最低不到1折

年末聚餐、跨年聚會多，想要選購最便宜的餐券、住宿券，就到今年的ITF台北國際旅展！飯店住宿券最低下殺不到1折、熱銷餐券3.1折起，最低只要999元就可享受飯店美食。若想泡名湯、品美食，可趁旅展購買超值的SPA泡湯券，和親友來趟輕鬆的溫泉之旅！

明星、吉祥物齊聚 打造最萌旅遊嘉年華

展期間國際表演與吉祥物大遊行天天登場，卡司包括日本超人氣熊本熊、超萌「呆呆獸」，以及多國文化節目輪番演出，讓民眾逛展之餘還能追星、拍照、看表演。「吉祥物大遊行」每日下午2時開始，另有舞台見面會，邀請親子近距離合影，感受年度最萌旅遊嘉年華魅力。展期重點卡司搶先曝光，11月7日（五）將有小林賢伍於泰國館與東南旅行社登台；11月8日（六）則安排旅遊達人Miya、YouTuber金魚腦、桃園館邀請的人氣網紅《欸你這週要幹嘛》、可樂旅遊帶來的《原子少年2》F.F.O、台灣人氣男團ARKis、韓國館台韓合製選秀節目《SCOOL》中脫穎而出的男團SEVENTOEIGHT接力亮相，還有衛福部導盲犬溫暖現身；11月9日（日）韓國館邀甫在韓國發行新專輯的GenZ人氣女團《GENBLUE幻藍小熊》現身；11月10日（一）人氣影星連俞涵也將現身客家館，讓旅展從早到晚都不冷場、大小朋友都能找到喜歡的節目，四天展期天天都有亮點。

門票9折預售只到11月6日 響應公益可享免費逛展

2025 ITF台北國際旅展即將於11月7日至10日於台北南港展覽館一館盛大舉行，門票預售9折優惠只到11月6日，民眾可於Klook、KKday、ibon售票系統、全家FamiPort、udn售票網、TaiTIX、OK超商OK.go購買。主辦單位與台北捐血中心合作推出「捐血送門票」公益活動，11月1日至11月8日止，至北北基宜16個指定捐血點捐血，即可獲得門票乙張，鼓勵民眾旅遊做公益，進場把好康、優惠、旅遊靈感一次帶回家。

