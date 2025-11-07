▲2025 ITF台北國際旅展11/7–11/10開跑，華航邀你飛閱世界無邊界​。

【互傳媒／記者 張玉泰／台北 報導】華航以年度品牌主軸「Fly Beyond with China Airlines」延伸打造主題攤位——「飛閱世界 無邊界」，邀你一同感受品牌不斷超越的力量！

▲2025 ITF台北國際旅展11/7–11/10開跑，華航邀你飛閱世界無邊界​。

品牌精神再升級以「華航品質 從心做起」為核心，展現我們以真誠服務拉近世界距離的承諾，並持續拓展全球航網、升級服務品質，讓每一次飛行都更貼近你的心。

廣告 廣告

▲2025 ITF台北國際旅展11/7–11/10開跑，華航邀你飛閱世界無邊界​。

攤位設計亮點搶先看，六米高主體結構＋懸空造景，打造震撼視覺焦點七米高空飄氣球，遠距也能一眼認出華航的活力，繽紛插畫風格結合北美地標：自由女神像、金門大橋、太空針塔、鳳凰城仙人掌，展現華航深耕美洲的決心。

展覽資訊

日期：2025年11月7日（五）至11月10日（一）

地點：南港展覽館（台北市南港區經貿二路1號）

攤位位置：1F 國外旅遊專區，攤位編號 J1811

立即前往華航攤位，感受無邊界的飛行想像！

我們在現場等你，一起飛閱世界、開創未來。

12月3日起華航直飛鳳凰城不中停、直達美國西南的陽光之城，沙漠之都鳳凰城，冬日氣候宜人，向北探訪大峽谷、羚羊谷、馬蹄灣，向南邂逅牛仔小鎮與遼闊仙人掌林。

還能透過西南航空聯程，輕鬆轉飛丹佛、達拉斯、休士頓、拉斯維加斯、 芝加哥等美國城市，無論是旅遊探親還是商務出行，都能一本票順暢旅行，今年冬天起和華航一起直飛鳳凰城，開啟你的美西大地之旅！

航班資訊

去程｜CI036 桃園 16:30 → 鳳凰城 13:35

回程｜CI035 鳳凰城 16:00 → 桃園 22:20＋1

班次｜每週三、五、日

北海道增班 開啟銀白色之旅

桃園-札幌航線增班囉

航班資訊：

CI2130台北(桃園)-札幌(千歲)

出發日期：2026年2月9日、2月20日、3月13日

CI2131札幌(千歲)-台北(桃園)

出發日期：2026年1月8日、1月10日、1月15日