2025 ITF台北國際旅展1600展位優惠大集合！賴清德總統宣示觀光立國推動國內外旅遊決心

文 / 景點+ 張盈盈整理報導

2025 ITF台北國際旅展11月7日(五)於台北南港展覽館登場。開幕典禮上賴清德總統、各部會代表，及多位邦交國大使等各界重要貴賓皆蒞臨，展現共同推展觀光的決心。這次旅展集結123個國家／城市、1,600個攤位，規模與商品、優惠皆更勝以往，展場布置也具有巧思，從航空公司到旅行社、旅館、政府單位、國家館、縣市地方推廣單位等皆帶來精彩的展出內容，想規劃旅遊、美食住宿體驗者一定要把握機會到場參觀、訂購、拿禮物。

圖 / ITF台北國際旅展、景點+ 張盈盈

賴總統致詞指出，今年ITF台北國際旅展攤位設計與內容更勝以往，呼籲國人把握展期優惠進場選購，「買到就是賺到」。他強調，台灣要以觀光立國，善用好山好水與多元美食帶動經濟發展。政府將設定2030年達成觀光產值「兆元」的目標，並成立專責研究單位，從產品開發與市場研究著手，確立產業升級方向，以觀光國家隊整合旅行業、觀光協會與各部會能量，協助串聯縣市亮點活動，如台南國際蘭展、新北平溪天燈等，全面提升旅宿服務品質，正面迎戰國際競爭。

同時，將以「北回之巔」、「微笑南灣」作為兩張國家名片，打響台灣國際品牌。與民間攜手創造更高價值，用觀光跟國際交朋友，以觀光立國、以觀光會友。

賴清德總統也依照慣例繞場全展場，從4樓主舞台走向國旅業者、觀光飯店、政府單位等，再前往1樓繞行航空公司、旅行社、各國觀光推廣單位進行合影與啟動儀式，沿途受到現場民眾、參展單位的歡迎與歡呼。

總統逛場單位包括農業部「農遊館」集結全台超過十二家永續農遊業者，由次長黃昭欽邀請總統點亮台灣農業的100%永續未來；交通部觀光署「台灣館」邀請貴賓共同啟動「山海共感」沉浸展區；總統也至邦交國展區與聖文森及格瑞那丁柏安卓大使、聖克里斯多福及尼維斯范東亞大使及聖露西亞、史瓦帝尼等邦交國代表互動致意。

更前往日本台灣交流協會代表片山和之於「日本館」歡迎賴總統；赴「美國館」見證美國館睽違七年以國家館名義參展；「中美洲館」貝里斯大使梅凱瑟、瓜地馬拉大使艾特維邀請賴總統共同完成開館儀式；並至「韓國館」與代表部代理代表高尚郁來賓一同揭開應援手幅，宣告韓國旅遊館正式登場。

這次台北國際旅展開幕典禮由甫獲金音獎最佳專輯的樂團「百合花」熱鬧開場，獻唱兩首歌曲並在最後一句歌詞邀請現場貴賓歡迎來到台灣、歡迎]遊台灣；ITF台北國際旅展籌備委員會主任委員葉菊蘭致詞時則表示，ITF堪稱與ITB柏林旅展、WTM倫敦旅展並列世界三大旅展之一，為亞太地區重要的旅遊交流平台。今年展會規模擴大，集結123個國家／城市、1,600個攤位。她指出，台灣2024年出境旅遊1,685萬人次、國旅2.2億旅次，整體旅遊支出逾新台幣1.4兆元，展現強勁觀光動能。

本屆匯集部落、客庄、文化、生態等主題遊程，並由航空公司、郵輪、飯店、旅行社等旅遊供應鏈夥伴推出多元產品，滿足各族群需求。ITF將與台灣觀光產業持續進化，讓台灣人走進全世界，也讓世界走進台灣。

台灣觀光協會會長簡余晏則表示，今年台北國際旅展是台灣觀光產業的一場大轉型運動。航空公司、旅行社的攤位擴大且更具美學，也強調品牌服務與設計。國旅面貌與以往不同，不再只是換個地方住一晚，而是真正走入在地深入歷史、高品質。感謝政府推出萬元政策，帶動旅展出現多項萬元創新方案，從山林療癒、溫泉美食。台灣作為南島語族發源最北端的節點，是全世界獨一無二的地方，希望每個人都能在旅展裡，找到人生最美好旅程。

交通部部長陳世凱致詞時表示，感謝產官學與觀光業界共同投入，帶動台灣旅遊市場持續暢旺、旅遊已融入民眾日常生活。在經濟表現穩健下，觀光產值已達8,000多億元。未來將透過相關政策與計畫，攜手業界朝總統設定的「產值破兆」目標邁進。他鼓勵民眾把握國際旅展機會，找到最適合自己的旅遊行程；政府也將持續支持觀光產業發展。

典禮在各航空公司代表、各國貴賓、政府長官代表一同搖鈴啟動，宣布第33屆台北國際旅展正式開幕！中午12點一到大量民眾也開始進到會場，尤其4樓準備購買飯店餐券、住宿券的消費者人數眾多，11月7日到10日展覽期間想規劃旅行者可到台北國際旅展挑選適合的商品、享有優惠、看表演、拿好禮。

【Info】

2025 ITF台北國際旅展

日期：11月7日(五) 12:00~18:00

11月8日(六) -11月10日(一) 10:00~18:00

地點：台北南港展覽館一館1、4樓

官方網站：https://www.taipeiitf.org.tw/

Facebook：https://www.facebook.com/tvaitf

Instagram：https://www.instagram.com/itf_taipei

