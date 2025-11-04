2025 ITF國際旅展以「微笑遊臺灣」日管處攜手業者亮相展現山水人文魅力
（觀傳媒中彰投新聞）【記者石振賢／南投報導】交通部觀光署日月潭國家風景區管理處(日管處)將於11月7日至10日參加「2025 ITF台北國際旅展」，於「國家風景區館」展出，以「北回啟程，微笑遊臺灣」為主軸，象徵旅程從微笑開始、從心出發。邀請民眾走進日月潭攤位，一起體驗湖光山色與人文風情交織的旅遊魅力。
此次日管處特別邀請兩家優質業者(OneLife｜魚人立槳、日月老茶廠)共同參展，帶來豐富多元的在地體驗。其中OneLife｜魚人立槳以專業水域體驗活動聞名，讓遊客在教練指導下安全親水，體驗潭上立槳的自在時光，同時也將品牌旗下的「魚光窯烤麵包」帶到現場，提供以天然酵母與在地食材製作的手作麵包，傳遞結合湖畔生活與慢旅風格的獨特滋味；此外，日月老茶廠則展現日月潭紅茶的深厚底蘊與永續茶旅精神，旅展現場將提供茶品展示與試飲體驗，讓旅客在茶香中感受職人精神與土地的故事。現場並舉辦「旅展限定滿額贈禮」活動，凡消費達指定金額即可獲得限量精美好禮，邀請大家把日月潭的美好一同帶回家。
日管處表示，今年旅展主題「微笑遊臺灣」象徵幸福出發、美好啟程的意象，期望透過展出，讓更多旅客了解日月潭不僅擁有壯麗山水，更融合文化底蘊、永續觀光與戶外體驗等多元面向，展現「微笑旅遊」的真實樣貌，同時也持續強化與業者的夥伴關係，攜手推動觀光品牌向外延伸。
隨著秋冬旅遊旺季來臨，日月潭年度盛事「2025日月潭花火音樂嘉年華」活動也將進入最高潮，『NTSO臺灣管樂團花火音樂會』將於11月15日於日月潭向山遊客中心登場，以悠揚樂聲搭配璀璨煙火。緊接著於11月22日舉辦的「2025Come!BikeDay自行車嘉年華」，同樣將在日月潭向山遊客中心熱鬧登場，活動內容豐富，包含挑戰自我、享受湖景的「環潭船騎挑戰」 (30K環潭組或20K船騎組)、適合兒童參加的「兒童滑步車—9蛙18拐」關卡賽道，以及能集好運的「自行車騎福」祈福活動，邀請全齡旅客以行動探索最美湖畔風光。最後，壓軸登場的12月31日跨年晚會，預計將於水社及伊達邵碼頭湖畔演出、燈光與煙火秀，邀請遊客一同倒數迎新，迎接璀璨2026年。更多活動資訊與旅遊優惠可上日月潭國家風景區管理處官網與粉絲專頁查詢。（圖／日管處提供）
