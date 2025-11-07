2025 ITF開幕 賴總統：不僅要觀光立國 也要以觀光會友

賴清德總統今天(7日)在「2025 ITF台北國際旅展」開幕致詞時表示，今年共有123個國家/城市參展，交通部也應協助國內業者去各國旅展參展，利用觀光產業跟國際交朋友，「以觀光立國，也以觀光會友」。

由台灣觀光協會主辦的「2025 ITF台北國際旅展」7日起一連4天在台北南港展覽館一館盛大開場，賴清德總統也在交通部長陳世凱、觀光署長陳玉秀和籌委會主委葉菊蘭陪同下出席開幕典禮。

賴總統致詞時表示，台灣要以觀光立國，善用台灣的好山、好水、好風情，以及美食、美景和多元文化推動台灣的無煙囪觀光產業，帶動台灣的經濟發展。去年國旅觀光產值已達新台幣8,378億元，他希望能在2030年達成兆元產值的目標。

不過，總統也指出，目前國人一年的觀光旅遊消費雖然高達1兆4千多億，但其中9千多億都是出國旅遊，只有5千億花在國旅，因此，國旅仍需加強。此外，國際來台的入境旅遊市場也要加強，尤其今年共有123個國家或城市來台參展，他希望交通部能帶領業者走出國際，利用觀光產業跟國際交朋友。總統說：『(原音)交通部也應該要協助國內的業界去各國的旅展參展，歡迎各國的貴賓、好朋友能夠來到台灣旅遊，讓台灣能夠利用觀光產業跟國際做朋友、交朋友，不管我們的國人到世界各地去旅遊，或是國際的朋友來到台灣旅遊，都是國家跟國家之間、人民跟人民之間深化友誼一個非常好的機會，我們應該要朝這個方向來努力。以觀光立國，也以觀光會友！』

此外，總統也提及觀光署應以「北回之巔」和「微笑南灣」作為台灣的2張名片，向國際打響台灣觀光品牌，甚至和地方政府舉辦的各項大型活動合作，提升活動品質與知名度，例如將大鵬灣視為台灣的峇里島、將墾丁視為台灣的夏威夷等等，創造更多的觀光價值。

賴總統也提醒旅宿業者現在不僅要和相鄰的旅宿業者競爭，也要和鄰近的縣市競爭，更要和國際競爭，因此應善用現在每年9大連假以及開放旅宿業雇用外籍移工的政策，加大力道提升品質與服務，政府也會透過「部部都是觀光部」的方式組成國家隊，擦亮台灣的觀光品牌！