Yahoo奇摩娛樂新聞

2025 KGMA頒獎典禮 Stray Kids、ATEEZ、IVE精彩舞台一次看！頒獎嘉賓、表演卡司、完整得獎名單一次看

BOYNEXTDOOR、THE BOYZ、BTOB、KISS OF LIFE、邊佑錫、安孝燮、金度勳、秋泳愚將出席！

Yahoo奇摩娛樂新聞
更新時間

2025 KGMA（Korea Grand Music Awards）韓國大型音樂頒獎典禮即將於11/14、11/15連續兩天，在韓國仁川的 Inspire Arena 盛大舉辦。KGMA是去年新設立的頒獎典禮，由日刊體育主辦，集結頒獎典禮和大型現場表演，匯聚當前最火紅的 K-POP 與新生代藝人。今年的主持重任11/14由演員南志鉉搭檔Red Velvet的Irene；11/15則是與KISS OF LIFE的Natty攜手合作，表演陣容也包括Stray Kids、ATEEZ、IVE、BOYNEXTDOOR等多組大勢團體。頒獎嘉賓陣容同樣星光熠熠，涵蓋韓國知名演員與偶像，如邊佑錫、安孝燮、秋泳愚、孔升妍、金度勳、裴賢聖、嚴泰九、李世榮、文彩元、邕聖祐等。2025 KGMA頒獎典禮時間地點、主持人、頒獎嘉賓、表演卡司、購票平台一次看。

KGMA｜精彩舞台回顧

  • Stray Kids《특 + In My Head+ CEREMONY》

因為您隱私權偏好設定的緣故，目前無法使用此內容。
請在此更新設定來顯示內容。

  • IVE《XOXZ + GOTCHA (Baddest Eros) + REBEL HEART》

因為您隱私權偏好設定的緣故，目前無法使用此內容。
請在此更新設定來顯示內容。

  • fromis_9《Supersonic + LIKE YOU BETTER (KGMA 2025 Ver.)》

因為您隱私權偏好設定的緣故，目前無法使用此內容。
請在此更新設定來顯示內容。

  • BTOB《HIGHLIGHT MEDLEY (나의 바람+너 없인 안 된다+그리워하다) + LOVE TODAY》

因為您隱私權偏好設定的緣故，目前無法使用此內容。
請在此更新設定來顯示內容。

  • ATEEZ《HALA HALA (Hearts Awakened, Live Alive) + WONDERLAND + 멋 (The Real) (흥 : 興 Ver.) + BOUNCY (K-HOT CHILLI PEPPERS) + Phantom + In Your Fantasy》

因為您隱私權偏好設定的緣故，目前無法使用此內容。
請在此更新設定來顯示內容。

  • BOYNEXTDOOR《오늘만 I l LOVE YOU + I Feel Good + Hollywood Action》

因為您隱私權偏好設定的緣故，目前無法使用此內容。
請在此更新設定來顯示內容。

  • THE BOYZ《Stylish + You and I》

因為您隱私權偏好設定的緣故，目前無法使用此內容。
請在此更新設定來顯示內容。

  • KISS OF LIFE《bye + Lucky (Korean Ver.)》

因為您隱私權偏好設定的緣故，目前無法使用此內容。
請在此更新設定來顯示內容。
廣告

更多 2025 KGMA 精彩舞台👉播放清單

KGMA（Korea Grand Music Awards）是什麼？

KGMA（Korea Grand Music Awards）是南韓2024年新設立的年度大型音樂頒獎典禮，由日刊體育（일간스포츠）主辦。2024年首屆舉辦，以慶祝日刊體育55周年為契機，並擴展至多元音樂類型（包括 K-pop 、Trot 、樂團等）以表彰在韓國音樂產業中具代表性及貢獻的藝人。典禮將分兩天舉辦，集合頒獎以及多組大型現場演出，既有偶像團體震撼舞台，也兼顧音樂獎項頒發。

2025 KGMA｜時間地點

  • 活動時間：
    2025/11/14（五）
    2025/11/15（六）

  • 活動地點：韓國仁川 Inspire Arena

  • KGMA官網

2025 KGMA｜主持人

2025 KGMA主持人。（圖／kgma_2025 IG）
2025 KGMA主持人。（圖／kgma_2025 IG）

  • 11/14（五）Day 1：「Red Velvet」Irene、南志鉉

  • 11/15（六）Day 2：「KISS OF LIFE」Natty、南志鉉

2025 KGMA｜頒獎嘉賓

2025 KGMA頒獎嘉賓。（圖／kgma_2025 IG）
2025 KGMA頒獎嘉賓。（圖／kgma_2025 IG）

  • 姜泰伍、金玟錫、朴世阮、邊佑錫、徐恩秀、申承浩、安孝燮、妍雨、李周妍、崔秀英

  • 權律、金湍、金度延、金曜漢、文彩元、邕聖祐、李雪、蔡書安、崔允智

  • 孔升妍、金度勳、裴賢聖、嚴泰九、尹佳怡、李世榮、李烈音、鄭準元、秋泳愚、賀營

2025 KGMA｜表演嘉賓

2025 KGMA 11/14演出陣容。（圖／kgma_2025 IG）
2025 KGMA 11/14演出陣容。（圖／kgma_2025 IG）

【11/14（五）Day 1】

  • THE BOYZ

  • MEOVV

  • 박서진 Park Seo-Jin

  • BOYNEXTDOOR

  • xikers

  • INI

  • ATEEZ

  • Xdinary Heroes

  • ALLDAY PROJECT

  • WOODZ

  • 이찬원 Lee Chan-won

  • CRAVITY

  • KiiiKiii

  • FIFTY FIFTY

  • SMTR25

2025 KGMA 11/15演出陣容。（圖／kgma_2025 IG）
2025 KGMA 11/15演出陣容。（圖／kgma_2025 IG）

【11/15（六）Day 2】

  • NEXZ

  • LUCY

  • BTOB

  • SUHO

  • Stray Kids

  • IDID

  • IVE

  • AHOF

  • UNIS

  • 장민호 Jang Min-Ho

  • CLOSE YOUR EYES

  • KISS OF LIFE

  • KickFlip

  • fromis_9

  • P1Harmony

  • Hearts2Hearts

2025 KGMA｜得獎名單

【大賞】

  • 傑出藝人：ATEEZ

  • 傑出歌曲：IVE

  • 傑出製作：Stray Kids

  • 傑出表演：BOYNEXTDOOR

  • 傑出榮譽選擇（Grand Honor’s Choice）：ALLDAY PROJECT、THE BOYZ、Stray Kids

【本賞】

  • 最佳藝人：Jennie、RIIZE、xikers、FIFTY FIFTY、BOYNEXTDOOR、李燦元、ATEEZ、Xdinary Heroes、CRAVITY、THE BOYZ

  • 最佳音樂：Mark、SEVENTEEN、aespa、ENHYPEN、fromis_9、IVE、金俊勉、P1Harmony、KISS OF LIFE、Stray Kids

  • 最佳嘻哈：J-hope《Killin' It Girl》

  • 最佳虛擬藝人：PLAVE《Dash》

  • 最佳MV：Jin《Don't Say You Love Me》

  • 最佳舞蹈表演：AHOF《Rendezvous》

  • 最佳OST：D.O.《Forever（機智住院醫生生活OST）》

  • 最佳當代成人音樂：李燦元、張民好

【人氣獎】

  • 年度趨勢 K-POP 組合：NewJeans

  • 年度趨勢 K-POP Solo歌手：V

  • 年度趨勢 Trot歌手：李燦元

  • 年度趨勢新人：Carmen（Hearts2Hearts）

  • BIGC Global Star Award：Suho

  • 最佳聽眾選擇：UNIS

  • 最受粉絲喜愛女藝人：宋雨琦

  • 最受粉絲喜愛男藝人：朴智旻

  • 最佳人氣獎：李燦元、Stray Kids

  • iMbank Smart Supporter Award：THE BOYZ

【特別獎】

  • 最佳樂團：Xdinary Heroes、LUCY

  • 最佳記憶：曹承衍

  • 最佳銷售專輯：Stray Kids《Karma》

  • 最佳串流歌曲：aespa《Whiplash》

  • 最佳舞台：CRAVITY

  • 最佳製作人：TEDDY

  • 新人獎：MEOVV、AHOF、CLOSE YOUR EYES

  • 新銳明星獎：ALLDAY PROJECT、Hearts2Hearts、IDID、KiiiKiii、KickFlip

  • K-POP海外藝人獎：INI、NEXZ

  • 風格偶像獎：UNIS

  • 最佳全球K-POP明星：IVE

  • 日本人氣獎：NEXZ

  • ENA K-POP藝人獎：IVE

  • 最佳歌唱表演：BTOB

  • 最佳Solo男歌手：金俊勉

  • 最佳Solo女歌手：任多榮

2025 KGMA｜購票平台

💠更多演唱會懶人包💠

簡單生活節：11/29、11/30 台北華山登場
NCT DREAM演唱會：12/6 台北大巨蛋開唱
ZEROBASEONE演唱會：12/6 台北小巨蛋開唱
2025 AAA頒獎典禮／ACON音樂節：12/6、12/7 高雄世運主場館

其他人也在看

《百萬小學堂》小西瓜長大了！近照曝光變正妹中醫師　網驚呼：門診要爆了

《百萬小學堂》小西瓜長大了！近照曝光變正妹中醫師　網驚呼：門診要爆了

「選我！選我！選我！選我！」綜藝節目《百萬小學堂》昔日人氣「小學生智囊團」成員小西瓜（廖書嫺），在節目播畢後一路專注課業，如今已經是林口長庚中醫師。她的近照今（16日）曝光，網友看了驚呼「門診要爆了」！

鏡週刊Mirror Media ・ 20 小時前
好尷尬！丁噹問A-Lin「一個人孤單嗎」惹聯想…還原真相急撇：我不知道

好尷尬！丁噹問A-Lin「一個人孤單嗎」惹聯想…還原真相急撇：我不知道

丁噹「夜遊 A Night Tour」台北小巨蛋演唱會圓滿落幕，兩天共吸引超過2萬名歌迷到場朝聖，驚喜宣布將於明年4月18日唱進高雄巨蛋。昨（16）日晚間舉辦慶功宴，她坦言2007年擔任五月天暖場嘉賓至今18年，歷經許多成長、蛻變與突破；明年高雄場前夕正逢她43歲生日，她也期待順利完售並加場在那天，象徵她一生注定站在舞台，透過歌聲陪伴、療癒歌迷。

三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前
薔薔拿下可以色色獎！ 走鐘獎台上嗆中指通：我終於打敗你

薔薔拿下可以色色獎！ 走鐘獎台上嗆中指通：我終於打敗你

第七屆走鐘獎15日登場，「可以色色獎」由薔薔（林嘉凌）拿下，她多年入圍該獎項，這次終於抱回獎項，上台後她笑說，自己還是會繼續拍下去：「我會繼續拍超級色的東西，中指通我終於打敗你了！」

簡子喬｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 1 天前
館長開直播認了！手機的確有「我的影片」　怒嗆：錢早被他們拿光

館長開直播認了！手機的確有「我的影片」　怒嗆：錢早被他們拿光

網紅館長（陳之漢）昨（14）日遭到昔日戰友、成吉思汗健身俱樂部元老級員工李慶元與高階主管小偉爆料性騷擾員工、私德敗壞等。對此，館長今日開直播，表示爆料者都只PO出對他們有利的音檔，同時他也質疑，小偉若真的覺得被性騷擾，那又為何在中間離開公司後又回來？並強調自己行得正、做得端，沒什麼好怕的，「反正法律的問題，我們就交給律師」。

三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
遭「除名」F4 巡演！朱孝天個唱《大約在冬季》哽咽落淚

遭「除名」F4 巡演！朱孝天個唱《大約在冬季》哽咽落淚

F4今年在五月天大巨蛋演唱會擔任嘉賓，久違多年再度合體，掀起歌迷回憶殺，原本即將再度重返歌壇，沒想到籌畫過程中，朱孝天頻頻在直播中暴雷，遭唱片公司除名，最終將以三缺一形式亮相，他昨(15日)舉辦個人演唱會時，唱到齊秦成名曲《大約在冬季》，竟然唱到哽咽落淚。

中時新聞網 ・ 23 小時前
慘遭1股票套牢5年！他興奮喊「漲回來了」奇蹟翻紅關鍵曝

慘遭1股票套牢5年！他興奮喊「漲回來了」奇蹟翻紅關鍵曝

娛樂中心／周希雯報導台灣人熱衷投資股票，包括許多明星忙於演藝事業同時，私下也緊盯股盤走勢，不過投資難免有被套牢的風險。知名主持人阿Ken就分享，曾被1股套牢長達5年，不過熬到最後竟奇蹟翻紅，「它漲回來了！」並揭露背後轉變時間點。

民視 ・ 1 天前
62歲李連杰回春遭瘋傳「移植最帥武僧心臟」　密友不忍鬆口真實內幕

62歲李連杰回春遭瘋傳「移植最帥武僧心臟」　密友不忍鬆口真實內幕

62歲男星李連杰雖然淡出螢光幕，不過一舉一動仍受到關注，尤其是近來露面時頻頻被說狀態回春，還有人指稱他接受心臟移植，器官來源則是車禍離世的「最帥武僧」秋風，不過他的好友向太昨（11日）直播時，也鬆口李連杰「回春」真實內幕。蔡佩伶報導

三立新聞網 setn.com ・ 5 天前
常被拱跟安心亞在一起！阿Ken吐真心話認「太難了」　鬆口關鍵原因

常被拱跟安心亞在一起！阿Ken吐真心話認「太難了」　鬆口關鍵原因

47歲男星阿Ken（林暐恆）擁有流利的口條，除了主持節目、參與眾多戲劇演出之外，還斜槓導演身分，能力備受肯定。近日，阿Ken登上陶晶瑩的網路節目時，也被問到跟女星安心亞的感情話題，他鬆吐真心話表示「真的太難了」。蔡佩伶報導

三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
Andy鬧翻家寧影片奪走鐘最大獎！ 上台2度哽咽：我媽說不可以害人

Andy鬧翻家寧影片奪走鐘最大獎！ 上台2度哽咽：我媽說不可以害人

Andy老師15日參加走鐘獎，他以鬧翻家寧那支影片拿下「年度個人創作者獎」，他一上台先停頓了5秒，一開口感謝完走鐘獎和評審後，便開始哽咽，「這個獎對我來說是一個很大的肯定。」

裴璐｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 1 天前
艾蜜莉布朗回憶19歲首次試鏡「被嚇壞」坦言人生因《穿著Prada的惡魔》而改變！

艾蜜莉布朗回憶19歲首次試鏡「被嚇壞」坦言人生因《穿著Prada的惡魔》而改變！

全球影迷引頸期盼的《穿著Prada的惡魔2》終於在相隔近20年後正式宣布推出續集，讓粉絲激動不已。片中飾演關鍵角色「艾蜜莉」的艾蜜莉布朗（Emily Blunt）近日接受《Elle》雜誌專訪時，也難掩興奮之情，直呼重返這部作品讓她格外感動，因為這部電影徹底改變了她的人生。訪談中更罕見回憶起19歲首次試鏡的慘烈經驗，坦言當年真的被導演的「特殊情境」嚇壞！

Yahoo奇摩電影戲劇編輯部 ・ 13 小時前
安心亞意外肘擊翁倩玉！當場噴鼻血嚇哭：以為要退出演藝圈

安心亞意外肘擊翁倩玉！當場噴鼻血嚇哭：以為要退出演藝圈

安心亞意外肘擊翁倩玉！當場噴鼻血嚇哭：以為要退出演藝圈

EBC東森娛樂 ・ 14 小時前
輾轉得知父親10年前過世　葉欣眉曝唯一遺憾

輾轉得知父親10年前過世　葉欣眉曝唯一遺憾

葉欣眉從小爸媽離異，父親在她2、3歲離家後便從未出現在人生中，昨（16日）她在社群發文寫信對父親印象表示，「就不記得爸爸的模樣，連一張照片也沒有。」近日第一次看到父親照片，35年沒見過父親的她，更得知父親其實早在10年前過世。

鏡週刊Mirror Media ・ 3 小時前
安心亞意外肘擊翁倩玉噴鼻血 崩潰自責：以為要退出演藝圈

安心亞意外肘擊翁倩玉噴鼻血 崩潰自責：以為要退出演藝圈

《陽光女子合唱團》翻拍韓國催淚電影《美麗的聲音》，安心亞這次在電影中飾演性格外放、衝動直接的「阿蘭」，展現出不同於以往的風格。但一場戲她不小心撞傷前輩翁倩玉，讓她一度嚇到哭。

許瑞麟｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 12 小時前
塑料兄弟情！館長「被問1事」翻臉開噴汪小菲、蔡董　音檔曝光

塑料兄弟情！館長「被問1事」翻臉開噴汪小菲、蔡董　音檔曝光

網紅館長（陳之漢）近日遭到昔日戰友「大師兄」李慶元與成吉思汗高階主管小偉的毀滅式爆料，踢爆館長不僅介入人家感情，還性騷擾男員工，要小偉傳私密照、甚至暗示要「三人行」，其中一段錄音還可以聽到，館長大罵旺旺集團董事長蔡衍明以及中國商人汪小菲，影片曝光後隨即引發熱烈討論。

三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
舒淇自爆「一直想生孩子但沒如願」！淚揭多年未育真相：是恐懼的延續

舒淇自爆「一直想生孩子但沒如願」！淚揭多年未育真相：是恐懼的延續

47歲的舒淇近日接受訪問時，再度提到生育話題。她說自己從小其實沒有特別嚮往婚姻，也不太相信「專一」，但「想不想要小孩」這題，她坦然回應：「一直都想，只是一直沒有如願。」她曾透露，外界以為她是選擇丁克，其實並非如此，而是因為原生家庭不幸福，「從小被打到大」，害怕自己會複製父母的教育方式，把痛苦延續到下一代。這種「想生卻不敢生」的矛盾，比「不想生」更真實，也讓不少女性感到共鳴。

三立新聞網 setn.com ・ 22 小時前
丁噹指纏「無緣男友」　阿弟老婆比槍盯場

丁噹指纏「無緣男友」　阿弟老婆比槍盯場

丁噹4度攻蛋，「夜遊 A Night Tour」小巨蛋夜未眠巡迴演唱會昨晚（11╱15）圓滿落幕，繼首場嘉賓A-Lin後，昨則邀「ENERGY」阿弟（蕭景鴻）助陣，她一登場就笑著介紹：「歡迎我『無緣的男友』蕭景鴻！」但阿弟的老婆Mei就坐在台下，吃醋比出手槍手勢打趣說：「你們一直在牽手！阿弟可以借給妳啦！他蠻好用的，請享用！」讓全場哄堂大笑。

太報 ・ 11 小時前
走鐘獎／趙小僑女兒紅毯爆哭「嚇到狂倒退」劉亮佐一把抱起塞懷裡

走鐘獎／趙小僑女兒紅毯爆哭「嚇到狂倒退」劉亮佐一把抱起塞懷裡

第七屆走鐘獎15日登場，紅毯從下午兩點展開，趙小僑擔任頒獎人，與丈夫劉亮佐、女兒典典寶寶一同走上紅毯。不過典典寶寶似乎是因為人太多有些害怕，才剛踏上紅毯就不斷後退，忍不住大哭了起來，爸爸劉亮佐只好一把抱住女兒，走向前接受訪問，典典寶寶也將頭埋進爸爸懷中。

簡子喬｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 1 天前
大霈機師爸爸過世！求送制服到溫哥華　曾上《康熙來了》逗笑小S

大霈機師爸爸過世！求送制服到溫哥華　曾上《康熙來了》逗笑小S

【緯來新聞網】藝人大霈（李霈瑜）今（16日）於社群平台發文，透露父親李鐵英不幸辭世，消息令粉絲與演藝

緯來新聞網 ・ 20 小時前
Andy走鐘獎上台了！哽咽「我媽說別害人」　孫生、蘿拉典禮全中箭

Andy走鐘獎上台了！哽咽「我媽說別害人」　孫生、蘿拉典禮全中箭

在第七屆走鐘獎中，YouTuber Andy老師從頒獎人邰智源手中接過「年度個人創作者獎」，獲得評審團的肯定。這份殊榮是對他揭發「家寧一家」事件影片的肯定，該影片至今已突破千萬次觀看，被視為年度最具影響力的內容。Andy老師在台上分享獲獎感言時表示，影片花費大量成本至今未回本，並強調自己感謝人情味，同時感謝成長於充滿愛的家庭，母親教導他做人要守本分、懂得感恩且不害人。

TVBS新聞網 ・ 23 小時前
妻夫木聰來台像回家「差點忘記帶護照」喊話金馬每年邀請他

妻夫木聰來台像回家「差點忘記帶護照」喊話金馬每年邀請他

日本男星妻夫木聰今（16）日和導演大友啟史帶著新片《寶島》來到金馬影展，再次受邀來台，「很開心每次都有這樣的機會，來台灣交流非常溫暖，就算沒有作品也希望金馬每年都能邀請我來。」強調會特別空出檔期。此次他在片中飾演沖繩人，他笑說無論是台灣還是沖繩都有回家的感覺，「每次來都覺得親切，還差點忘記帶護照。」

許瑞麟｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 21 小時前