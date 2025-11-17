2025 KGMA頒獎典禮 Stray Kids、ATEEZ、IVE精彩舞台一次看！頒獎嘉賓、表演卡司、完整得獎名單一次看
BOYNEXTDOOR、THE BOYZ、BTOB、KISS OF LIFE、邊佑錫、安孝燮、金度勳、秋泳愚將出席！
2025 KGMA（Korea Grand Music Awards）韓國大型音樂頒獎典禮即將於11/14、11/15連續兩天，在韓國仁川的 Inspire Arena 盛大舉辦。KGMA是去年新設立的頒獎典禮，由日刊體育主辦，集結頒獎典禮和大型現場表演，匯聚當前最火紅的 K-POP 與新生代藝人。今年的主持重任11/14由演員南志鉉搭檔Red Velvet的Irene；11/15則是與KISS OF LIFE的Natty攜手合作，表演陣容也包括Stray Kids、ATEEZ、IVE、BOYNEXTDOOR等多組大勢團體。頒獎嘉賓陣容同樣星光熠熠，涵蓋韓國知名演員與偶像，如邊佑錫、安孝燮、秋泳愚、孔升妍、金度勳、裴賢聖、嚴泰九、李世榮、文彩元、邕聖祐等。2025 KGMA頒獎典禮時間地點、主持人、頒獎嘉賓、表演卡司、購票平台一次看。
KGMA｜精彩舞台回顧
Stray Kids《특 + In My Head+ CEREMONY》
IVE《XOXZ + GOTCHA (Baddest Eros) + REBEL HEART》
fromis_9《Supersonic + LIKE YOU BETTER (KGMA 2025 Ver.)》
BTOB《HIGHLIGHT MEDLEY (나의 바람+너 없인 안 된다+그리워하다) + LOVE TODAY》
ATEEZ《HALA HALA (Hearts Awakened, Live Alive) + WONDERLAND + 멋 (The Real) (흥 : 興 Ver.) + BOUNCY (K-HOT CHILLI PEPPERS) + Phantom + In Your Fantasy》
BOYNEXTDOOR《오늘만 I l LOVE YOU + I Feel Good + Hollywood Action》
THE BOYZ《Stylish + You and I》
KISS OF LIFE《bye + Lucky (Korean Ver.)》
更多 2025 KGMA 精彩舞台👉播放清單
KGMA（Korea Grand Music Awards）是什麼？
KGMA（Korea Grand Music Awards）是南韓2024年新設立的年度大型音樂頒獎典禮，由日刊體育（일간스포츠）主辦。2024年首屆舉辦，以慶祝日刊體育55周年為契機，並擴展至多元音樂類型（包括 K-pop 、Trot 、樂團等）以表彰在韓國音樂產業中具代表性及貢獻的藝人。典禮將分兩天舉辦，集合頒獎以及多組大型現場演出，既有偶像團體震撼舞台，也兼顧音樂獎項頒發。
2025 KGMA｜時間地點
活動時間：
2025/11/14（五）
2025/11/15（六）
活動地點：韓國仁川 Inspire Arena
2025 KGMA｜主持人
11/14（五）Day 1：「Red Velvet」Irene、南志鉉
11/15（六）Day 2：「KISS OF LIFE」Natty、南志鉉
2025 KGMA｜頒獎嘉賓
姜泰伍、金玟錫、朴世阮、邊佑錫、徐恩秀、申承浩、安孝燮、妍雨、李周妍、崔秀英
權律、金湍、金度延、金曜漢、文彩元、邕聖祐、李雪、蔡書安、崔允智
孔升妍、金度勳、裴賢聖、嚴泰九、尹佳怡、李世榮、李烈音、鄭準元、秋泳愚、賀營
2025 KGMA｜表演嘉賓
【11/14（五）Day 1】
THE BOYZ
MEOVV
박서진 Park Seo-Jin
BOYNEXTDOOR
xikers
INI
ATEEZ
Xdinary Heroes
ALLDAY PROJECT
WOODZ
이찬원 Lee Chan-won
CRAVITY
KiiiKiii
FIFTY FIFTY
SMTR25
【11/15（六）Day 2】
NEXZ
LUCY
BTOB
SUHO
Stray Kids
IDID
IVE
AHOF
UNIS
장민호 Jang Min-Ho
CLOSE YOUR EYES
KISS OF LIFE
KickFlip
fromis_9
P1Harmony
Hearts2Hearts
2025 KGMA｜得獎名單
【大賞】
傑出藝人：ATEEZ
傑出歌曲：IVE
傑出製作：Stray Kids
傑出表演：BOYNEXTDOOR
傑出榮譽選擇（Grand Honor’s Choice）：ALLDAY PROJECT、THE BOYZ、Stray Kids
【本賞】
最佳藝人：Jennie、RIIZE、xikers、FIFTY FIFTY、BOYNEXTDOOR、李燦元、ATEEZ、Xdinary Heroes、CRAVITY、THE BOYZ
最佳音樂：Mark、SEVENTEEN、aespa、ENHYPEN、fromis_9、IVE、金俊勉、P1Harmony、KISS OF LIFE、Stray Kids
最佳嘻哈：J-hope《Killin' It Girl》
最佳虛擬藝人：PLAVE《Dash》
最佳MV：Jin《Don't Say You Love Me》
最佳舞蹈表演：AHOF《Rendezvous》
最佳OST：D.O.《Forever（機智住院醫生生活OST）》
最佳當代成人音樂：李燦元、張民好
【人氣獎】
年度趨勢 K-POP 組合：NewJeans
年度趨勢 K-POP Solo歌手：V
年度趨勢 Trot歌手：李燦元
年度趨勢新人：Carmen（Hearts2Hearts）
BIGC Global Star Award：Suho
最佳聽眾選擇：UNIS
最受粉絲喜愛女藝人：宋雨琦
最受粉絲喜愛男藝人：朴智旻
最佳人氣獎：李燦元、Stray Kids
iMbank Smart Supporter Award：THE BOYZ
【特別獎】
最佳樂團：Xdinary Heroes、LUCY
最佳記憶：曹承衍
最佳銷售專輯：Stray Kids《Karma》
最佳串流歌曲：aespa《Whiplash》
最佳舞台：CRAVITY
最佳製作人：TEDDY
新人獎：MEOVV、AHOF、CLOSE YOUR EYES
新銳明星獎：ALLDAY PROJECT、Hearts2Hearts、IDID、KiiiKiii、KickFlip
K-POP海外藝人獎：INI、NEXZ
風格偶像獎：UNIS
最佳全球K-POP明星：IVE
日本人氣獎：NEXZ
ENA K-POP藝人獎：IVE
最佳歌唱表演：BTOB
最佳Solo男歌手：金俊勉
最佳Solo女歌手：任多榮
2025 KGMA｜購票平台
Klook 客路：演唱會門票及接駁套票、演唱會套票（含門票 + 飯店）
interpark global：演唱會門票+接駁車套票
💠更多演唱會懶人包💠
● 簡單生活節：11/29、11/30 台北華山登場
● NCT DREAM演唱會：12/6 台北大巨蛋開唱
● ZEROBASEONE演唱會：12/6 台北小巨蛋開唱
● 2025 AAA頒獎典禮／ACON音樂節：12/6、12/7 高雄世運主場館
