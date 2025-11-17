2025 KGMA頒獎典禮 Stray Kids、ATEEZ、IVE精彩舞台一次看！頒獎嘉賓、表演卡司、完整得獎名單一次看

2025 KGMA（Korea Grand Music Awards）韓國大型音樂頒獎典禮即將於11/14、11/15連續兩天，在韓國仁川的 Inspire Arena 盛大舉辦。KGMA是去年新設立的頒獎典禮，由日刊體育主辦，集結頒獎典禮和大型現場表演，匯聚當前最火紅的 K-POP 與新生代藝人。今年的主持重任11/14由演員南志鉉搭檔Red Velvet的Irene；11/15則是與KISS OF LIFE的Natty攜手合作，表演陣容也包括Stray Kids、ATEEZ、IVE、BOYNEXTDOOR等多組大勢團體。頒獎嘉賓陣容同樣星光熠熠，涵蓋韓國知名演員與偶像，如邊佑錫、安孝燮、秋泳愚、孔升妍、金度勳、裴賢聖、嚴泰九、李世榮、文彩元、邕聖祐等。2025 KGMA頒獎典禮時間地點、主持人、頒獎嘉賓、表演卡司、購票平台一次看。

KGMA｜精彩舞台回顧

Stray Kids《특 + In My Head+ CEREMONY》

IVE《XOXZ + GOTCHA (Baddest Eros) + REBEL HEART》

fromis_9《Supersonic + LIKE YOU BETTER (KGMA 2025 Ver.)》

BTOB《HIGHLIGHT MEDLEY (나의 바람+너 없인 안 된다+그리워하다) + LOVE TODAY》

ATEEZ《HALA HALA (Hearts Awakened, Live Alive) + WONDERLAND + 멋 (The Real) (흥 : 興 Ver.) + BOUNCY (K-HOT CHILLI PEPPERS) + Phantom + In Your Fantasy》

BOYNEXTDOOR《오늘만 I l LOVE YOU + I Feel Good + Hollywood Action》

THE BOYZ《Stylish + You and I》

KISS OF LIFE《bye + Lucky (Korean Ver.)》

廣告 廣告

更多 2025 KGMA 精彩舞台👉播放清單

KGMA（Korea Grand Music Awards）是什麼？

KGMA（Korea Grand Music Awards）是南韓2024年新設立的年度大型音樂頒獎典禮，由日刊體育（일간스포츠）主辦。2024年首屆舉辦，以慶祝日刊體育55周年為契機，並擴展至多元音樂類型（包括 K-pop 、Trot 、樂團等）以表彰在韓國音樂產業中具代表性及貢獻的藝人。典禮將分兩天舉辦，集合頒獎以及多組大型現場演出，既有偶像團體震撼舞台，也兼顧音樂獎項頒發。

2025 KGMA｜時間地點

活動時間：

2025/11/14（五）

2025/11/15（六）

活動地點：韓國仁川 Inspire Arena

KGMA官網

2025 KGMA｜主持人

11/14（五）Day 1：「Red Velvet」Irene、南志鉉

11/15（六）Day 2：「KISS OF LIFE」Natty、南志鉉

2025 KGMA｜頒獎嘉賓

2025 KGMA頒獎嘉賓。（圖／kgma_2025 IG）

姜泰伍、金玟錫、朴世阮、邊佑錫、徐恩秀、申承浩、安孝燮、妍雨、李周妍、崔秀英

權律、金湍、金度延、金曜漢、文彩元、邕聖祐、李雪、蔡書安、崔允智

孔升妍、金度勳、裴賢聖、嚴泰九、尹佳怡、李世榮、李烈音、鄭準元、秋泳愚、賀營

2025 KGMA｜表演嘉賓

2025 KGMA 11/14演出陣容。（圖／kgma_2025 IG）

【11/14（五）Day 1】

THE BOYZ

MEOVV

박서진 Park Seo-Jin

BOYNEXTDOOR

xikers

INI

ATEEZ

Xdinary Heroes

ALLDAY PROJECT

WOODZ

이찬원 Lee Chan-won

CRAVITY

KiiiKiii

FIFTY FIFTY

SMTR25

2025 KGMA 11/15演出陣容。（圖／kgma_2025 IG）

【11/15（六）Day 2】

NEXZ

LUCY

BTOB

SUHO

Stray Kids

IDID

IVE

AHOF

UNIS

장민호 Jang Min-Ho

CLOSE YOUR EYES

KISS OF LIFE

KickFlip

fromis_9

P1Harmony

Hearts2Hearts

2025 KGMA｜得獎名單

【大賞】

傑出藝人：ATEEZ

傑出歌曲：IVE

傑出製作：Stray Kids

傑出表演：BOYNEXTDOOR

傑出榮譽選擇（Grand Honor’s Choice）：ALLDAY PROJECT、THE BOYZ、Stray Kids

【本賞】

最佳藝人：Jennie、RIIZE、xikers、FIFTY FIFTY、BOYNEXTDOOR、李燦元、ATEEZ、Xdinary Heroes、CRAVITY、THE BOYZ

最佳音樂：Mark、SEVENTEEN、aespa、ENHYPEN、fromis_9、IVE、金俊勉、P1Harmony、KISS OF LIFE、Stray Kids

最佳嘻哈：J-hope《Killin' It Girl》

最佳虛擬藝人：PLAVE《Dash》

最佳MV：Jin《Don't Say You Love Me》

最佳舞蹈表演：AHOF《Rendezvous》

最佳OST：D.O.《Forever（機智住院醫生生活OST）》

最佳當代成人音樂：李燦元、張民好

【人氣獎】

年度趨勢 K-POP 組合：NewJeans

年度趨勢 K-POP Solo歌手：V

年度趨勢 Trot歌手：李燦元

年度趨勢新人：Carmen（Hearts2Hearts）

BIGC Global Star Award：Suho

最佳聽眾選擇：UNIS

最受粉絲喜愛女藝人：宋雨琦

最受粉絲喜愛男藝人：朴智旻

最佳人氣獎：李燦元、Stray Kids

iMbank Smart Supporter Award：THE BOYZ

【特別獎】

最佳樂團：Xdinary Heroes、LUCY

最佳記憶：曹承衍

最佳銷售專輯：Stray Kids《Karma》

最佳串流歌曲：aespa《Whiplash》

最佳舞台：CRAVITY

最佳製作人：TEDDY

新人獎：MEOVV、AHOF、CLOSE YOUR EYES

新銳明星獎：ALLDAY PROJECT、Hearts2Hearts、IDID、KiiiKiii、KickFlip

K-POP海外藝人獎：INI、NEXZ

風格偶像獎：UNIS

最佳全球K-POP明星：IVE

日本人氣獎：NEXZ

ENA K-POP藝人獎：IVE

最佳歌唱表演：BTOB

最佳Solo男歌手：金俊勉

最佳Solo女歌手：任多榮

2025 KGMA｜購票平台

💠更多演唱會懶人包💠

● 簡單生活節：11/29、11/30 台北華山登場

● NCT DREAM演唱會：12/6 台北大巨蛋開唱

● ZEROBASEONE演唱會：12/6 台北小巨蛋開唱

● 2025 AAA頒獎典禮／ACON音樂節：12/6、12/7 高雄世運主場館