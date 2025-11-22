2025 LYST Q3熱門單品出爐！Taylor Swift求婚洋裝成爆款、秋冬一定要入手樂福鞋

【文／Beauty美人圈．LISA】

全球時尚搜尋平台 Lyst 公布 2025 年第三季「最熱門單品TOP10」排行榜！除了 Taylor Swift 在求婚中穿的 Ralph Lauren 黑白條紋洋裝上榜外，像是 Nike 就有兩款球鞋上榜，成人人搶購的爆品！究竟前十名有哪些服裝和包款配件上榜，一起下滑看看吧～

Lyst 2025 Q3 最熱門單品 TOP10：

1.Havaianas Top Flip-Flops

2.Saint Laurent Le Loafer

3.Cos Chunky Sweater

4.The Row Eel Loafers

5.Skims Pierced Nipple Push-Up Bra

6.Savette Slim Symmetry Pochette

7.Nike x Jacquemus Moon Shoe

8.Nike Shox TL Sneakers

9.Polo Ralph Lauren Midi Dress

10.Coach Soft Empire Carryall 48



1Lyst 2025 Q3 最熱門單品 TOP10 圖片來源：Lyst

安靜奢華持續延燒，「樂福鞋」稱霸 2025 秋冬主場

從榜單觀察可見，「樂福鞋」無疑將成為 2025 秋冬的關鍵鞋款。不論是本季第二名 Saint Laurent Le Loafer，或是被全球造型師視為「安靜奢華（Quiet Luxury）」代表的第四名 The Row 樂福鞋，都以極簡利落的鞋型、高級柔軟的皮革、復古皺摺，呈現出不費力卻很有氣場的風格，成為本季衣櫃中最值得投資的單品之一。伴隨老錢風與極簡精緻感持續走紅，穿搭趨勢回到「不浮誇，但質感要到位」的方向，而樂福鞋恰好兼具俐落線條 + 舒適實穿，能在日常中不動聲色地提升造型完成度。Saint Laurent 與 The Row 所傳達的，是「看起來很貴，但不需要說明」的美學：乾淨輪廓、低調皮革、無明顯 Logo，讓鞋子本身就能成為風格語言。

廣告 廣告

值得一提的還有本季表現相當亮眼的 Nike。在一片安靜奢華與極簡風格主導榜單的氛圍中，Nike 仍以 話題性與潮流張力 成功突圍，分別以 Nike x Jacquemus Moon Shoe 與 Nike Shox TL Sneakers 拿下第七與第八名。前者再次攜手 Jacquemus，以鬆餅格鞋底搭配褶皺尼龍鞋面，將機能線條與極簡雕塑感融合為時尚圈熱議焦點；後者則憑藉 千禧復古回潮 與「越怪越時髦」的審美風向成功翻紅，展現 Nike 在文化與趨勢連結上的持續掌舵力。此番表現也再度印證時尚市場的鐵律——設計感、懷舊與聯名，依舊是不敗的熱賣公式。

從榜單觀察可見，「樂福鞋」無疑將成為 2025 秋冬的關鍵鞋款 圖片來源：IG@kendalljenner、IG@claire_most

帶貨女王 Taylor Swift 同款 Polo Ralph Lauren 洋裝成爆款！

Taylor Swift 不愧是公認的帶貨女王——就連與男友 Travis Kelce 宣布訂婚時身上那件洋裝，也立刻在全球掀起瘋搶熱潮，直接衝上 Lyst 熱門單品榜第九名！這款條紋絲質混紡洋裝來自 Polo Ralph Lauren，以筆直修長的條紋與優雅垂墜感展現出「不費力的精緻感」，既有老錢氣質、又保有 Taylor Swift 一貫的溫柔輕盈氛圍，難怪會瞬間被各大社群穿搭版面刷屏。

這款條紋絲質混紡洋裝來自 Polo Ralph Lauren 圖片來源：Polo Ralph Lauren

【本文由Beauty美人圈提供，未經授權，請勿轉載！】

《延伸閱讀》

「精品LOGO圍巾」30款入門推薦！Burberry連帽圍巾必搶、太妍同款LV圍巾粉嫩度超標！

2025名片夾推薦Top15！新鮮人名片夾怎麼挑？精品、千元與百元入門款一次看