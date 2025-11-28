2025 MAMA宣布舉辦並全球直播 「2大改動」致敬罹難者

男團WEi將於2025年2月15日和16日舉行首次台灣粉絲演唱會。（圖／翻攝自WEi IG）





面對香港新界大埔區「宏福苑社區」大樓於26日發生五級大火，原訂在啟德體育館舉辦的《2025 MAMA Awards》也在昨（27日）多次召開緊急會議，如今確定照常舉辦並進行直播，但整體以「沉穩、尊重」的風格，並增加默哀環節。

香港此次嚴重大火，如今至少83人罹難、279人失蹤，使得香港如今陷入災難的低迷狀態，而將於今、明兩日舉辦的《2025 MAMA Awards》，主辦方CJ ENM也正式宣布：「正式頒獎典禮不會變動，將按原定計畫進行並全球直播。」

廣告 廣告

不過由於這次重大災難，典禮也做出調整，主辦方將以沉穩、尊重為主要風格，取消紅毯環節，並新增默哀橋段來為此次罹難者致敬，同時也會隨時注意當地狀況來調整流程。



【更多東森娛樂報導】

●F4確定缺1！「朱孝天話太多被踢出局」 F3新歌巡演年底有望

●南韓資深男星南浦洞病逝！享壽81歲

●比粿王偷吃還誇張！女星「10年外遇3次」逼死老公

