2025 MAMA確定照常舉辦！改動「整體氛圍」審查再宣布

《2025 MAMA Awards》確定照常舉行。（圖／翻攝自MAMA AWARDS X）





香港新界大埔區「宏福苑社區」大樓昨（26日）發生五級大火，原訂28、29日於香港啟德體育館的《2025 MAMA Awards》因離火災地僅約20公里，因此近日也進行了緊急會議，稍早給出了「將在確認相關情況後再提供說明。」如今也正式發布公告，宣布《2025 MAMA Awards》照常舉行。

根據《MyDaily》報導，面對香港五級大火的噩耗，當地也召開會議，如今宣布正常舉行不取消，不過整體的氛圍會以低調、沉重形式進行，而官方對應、活動營運程序，以及藝人舞台與頒獎稿件相關事項，會在詳細審查情況再度和大家宣布。

廣告 廣告

最後表達：「為避免混亂並確保溝通準確，所有對外媒體及外部詢問管道將統一由 CJ ENM、Mnet 公關部門負責，懇請協助配合。再次對所有藝人及相關公司造成的憂慮致上深深的歉意，事務局將審慎檢視局勢，制定最佳的方向。」



【更多東森娛樂報導】

●新疆人力挺于朦朧！「田海蓉新片全不排」 再爆造假票房

●資深演員訪友遇惡火！送醫不治身亡 享壽64歲

●南韓「國民爺爺」李順載離世 享耆壽91歲

