2025 MAMA頒獎典禮劇透！6大特別舞台曝光《K-POP獵魔女團》Saja Boys、街頭女戰士KYOKA登場

Saja Boys、KYOKA。（翻攝Netflix、kyoka_rb.official IG）

《2025 MAMA AWARDS》即將於11月28日、29日在香港舉行，兩天的主持人分別是朴寶劍和金憓秀，而且還邀請到楊紫瓊、周潤發擔任頒獎嘉賓，再加上超過30組歌手現身，相當有看頭，但更引人注目的是表演節目。

主辦方沒讓大家失望，搶先劇透6個很特別的舞台表演，每一組都感覺精彩萬分，甚至連人氣動畫《Kpop獵魔女團》的兩支團體Saja Boys和HUNTR/X都會上台演出，令粉絲好奇，屆時將怎麼呈現出來？

表演嘉賓陣容搶先看

目前已知，時隔七年重返香港的《MAMA AWARDS》匯聚了20多組頂級K-POP歌手參與表演，如下：

11月28日包括崔然竣、ALD1、BABYMONSTER、BOYNEXTDOOR、BUMSUP、ENHYPEN、Hearts2Hearts、i-dle、IVE、MEOVV、MIRROR、NCT WISH、SUPER JUNIOR、TREASURE、TWS。

11月29日包括TXT、aespa、ALLDAY PROJECT、CORTIS、GD權志龍、IDID、izna、JO1、KickFlip、KYOKA、RIIZE、Stray Kids、ZB1 。

至於以下6個合作舞台，更將引爆本屆MAMA最燃的精彩演出。

朴寶劍＆街頭女戰士台上勁舞

朴寶劍自2017年擔綱MAMA主持人之後，這已經是第七次攬下主持大任了，不過今年他還秘密準備了特別禮物要獻給觀眾。

那就是和街頭女戰士BUMSUP攜手合作上台表演，據說這是一個非常驚喜的舞台，或許大家會看到朴寶劍很不一樣的另一面。

朴寶劍、BUMSUP。（翻攝mnet_mama IG）

BOYNEXTDOOR、CORTIS、TREASURE合體掀翻舞台

BOYNEXTDOOR、CORTIS、TREASURE這三支男團成員，將以K-POP的勁歌勁舞，改編一首韓國傳統民謠〈쾌지나 칭칭〉，屆時他們會如何讓這首歌以全新面貌重生？令許多人好奇不已。

只是想到三個男團20多位成員，朝夕相處一起練舞，那種吵鬧和各顯神通，應該已經讓編舞老師頭痛不已了吧，等到上台表演，恐怕用掀翻舞台都不足以形容。

BOYNEXTDOOR、CORTIS、TREASURE。（翻攝mnet_mama IG）

金憓秀、Felix的無限想像舞台

觀眾居然可以欣賞到大前輩演員金憓秀與Stray Kids成員Felix（李龍馥）的表演，簡直不可思議，據說這會是一種「Message Performance」、訊息傳遞的表演，給人無限的想像。

而主持《青龍電影獎》三十年的金憓秀，去年才剛卸下重任，今年又來主持MAMA，簡直是閒不下來的代表，僅期待她與李龍馥特別與眾不同的演出。

金憓秀、Felix李龍馥。（翻攝mnet_mama、yong.lixx IG）

KYOKA與ZB1成韓彬的最強舞蹈大秀

眾所周知，日本嘻哈舞者KYOKA因《街頭女戰士3》一炮而紅，儘管她在節目中組成的舞團「OSAKA Ojo Gang」已經解散，但無礙於最亮眼的KYOKA繼續在韓國發展。

而她和人氣男團ZERONASEONE（ZB1）隊長成韓彬，將激盪出何等舞蹈火花呢？大家都等著看。

KYOKA、成韓彬。（翻攝mnet_mama、sunghanbin_official IG）

《Kpop獵魔女團》與BABYMONSTER的神奇舞台

Netflix原創動畫《Kpop獵魔女團》最近熱爆全球，創下3億次觀看次數，締造歷史紀錄，MAMA的製作人怎麼可能放棄這個大好機會，立馬邀請片中的惡魔男團Saja Boys和獵魔女團HUNTR/X也一起登台表演。

據悉，最有可能跟他們一起演出的是YG女團BABYMONSTER，無論這三個團體會一起表演《獵魔女團》的熱門歌曲〈Soda Pop〉〈Golden〉或者另出奇招，相信都將是本屆MAMA最驚奇的一場大秀。

Saja Boys、BABYMONSTER、HUNTR/X。（翻攝mnet_mama IG）

Super Junior出道20週年致敬傳奇舞台

今年是Super Junior出道20週年的特別日子，憑他們在台北大巨蛋連唱三天、歌迷全滿的氣勢，就知道MAMA這場K-POP盛會絕對不能少掉Super Junior，而他們能以二代偶像發展至今，依然屹立頂峰更是別具意義。

據報導，Super Junior將在舞台上獻唱「致敬傳奇」單元，相信以他們輕鬆活潑的風格，應該會把每個人的青春都一起帶回來。

Super Junior。（翻攝mnet_mama IG）

