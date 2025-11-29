2025 MAMA 亮點一次看／破天荒「5禁令」登場！Super Junior組曲掀高潮 女團MEOVV改敏感歌詞上陣
韓國年度音樂盛事2025年MAMA頒獎典禮（2025 MAMA Awards）相隔七年再到香港舉辦，卻遭遇傷亡慘重的大埔宏福苑世紀大火，導致28日、29日一連兩晚的頒獎典禮，只剩下頒獎和表演兩大部分，至於紅毯和現場藝人席則全數取消。
由於主辦方務求以低調、莊重的氛圍進行，更祭出5大禁令以配合目前的默哀氣氛，所幸第一天的頒獎禮仍順利完成，其中的變動也影響了整個典禮。
港星全員缺席頒獎禮
儘管有不少網友建議不要舉辦本屆MAMA頒獎典禮，但其實這樣反而對香港更傷，因為這是韓國主辦方跟香港旅遊局合作的年度超大型活動，早在半年前便開始籌備，兩天至少10萬歌迷來到現場。
先別說購買入場券或套票花費不貲了，更多粉絲是買機票、訂飯店，千里迢迢趕來，倘若臨時取消，商業保險會不會理賠都是個問題，一切損失更可能要由舉辦地香港、主辦單位、藝人和粉絲承擔，所以低調、莊重地繼續進行頒獎禮，恐怕才是最佳的解決方法。
不過香港藝人恐怕就要例外了，因此原先排定的頒獎人楊紫瓊、周潤發，以及唯一代表香港參與表演的男團MIRROR，都臨時決定不出席，否則很容易成為千夫所指。
主辦方公布5禁令
而在緊急修改調整流程期間，MAMA製作組除了修改腳本以「嚴肅氛圍」照常進行，也向演出人員下達了5項禁令：
1、舞台表演禁用火焰和煙花特效，舞台背景改用冷色調燈光；
2、藝人禁止穿著紅色系服飾，全員統一佩戴黑色哀悼絲帶：
3、藝人禁止做出過於歡慶的表情，在機場盡量戴口罩並且表情平静，被網友戲稱為「禁笑令」；
4、禁止發表任何可能引起誤解的言論，應聚焦於音樂傳達療癒與溫暖的慰問；
5、避免引導現場觀眾進行熱烈回應或歡呼。
至於被取消的環節則包括：
1、原定16:30~18:30進行的紅毯直接取消；
2、兩天活動最後都不會安排「全體藝人集體謝幕」，以避免任何可能被解讀為「慶典」的場面；
3、典禮現場的藝人座位席也取消，只有領獎時才出來待命，無法看到藝人們的互動；
4、多個合作舞台取消，包括主持人朴寶劍和BUMSUP的舞蹈主題舞台、BOYNEXTDOOR和《苦盡柑來遇見你》崔代勳特別舞台、CORTIS與BOYNEXTDOOR和TREASURE合作舞台等等，以上舞台都是配合本屆典禮主題「快樂能量“興”」，不適合現在的哀悼氣氛；
朴寶劍率全場默哀半分鐘
典禮第一天的主持人朴寶劍，身穿改良式黑色韓服登場，他除了代表MAMA製作組和藝人向香港致以哀悼和慰問，並帶領全場默哀30秒之外，呼籲音樂傳遞療癒力量的開場談話，也奠定了整場晚會的基調。
他說：「MAMA時隔七年再度來到香港與大家見面，想必很多朋友都期待已久，但在此刻我們不得不提及一個令人痛心的意外事件，謹向在此次事故中失去寶貴生命的所有遇難者及其親友表示深切哀悼，懇切希望不再有更多傷亡，現在請各位與我一同默哀。」
「所有參與MAMA的藝術家與工作人員，都懷著沉重且負責任的心情，精心籌備了今天的盛會，因為我們堅信音樂的力量、相信音樂能帶來療癒與團結，希望通過舞台傳遞慰藉與希望，給予大家前行之力。」
「更重要的是我們想借此機會向世界傳遞Support Hong Kong的訊息，讓全球共同銘記這份痛苦並傳遞真摯慰問，MAMA將通過捐款援助受災群眾，希望各位能以溫暖的心支持我們。歷經長期籌備的舞台即將揭幕，今日所有藝人都將傾力呈現最棒的舞台，願其中蘊含的真心能完整傳遞至大家心裡。」
朴寶劍頂著壓力，面對臨時變更的主持稿，依舊表現得穩健又專業，MAMA找他連續主持七屆頒獎禮，果然是有原因的，接下來多組獲獎藝人也主動為火災事故的逝者致哀，並為香港祈福。
女團MEOVV、i-dle改歌詞上陣表演
為了避免出現令人聯想起火的敏感歌詞，女團MEOVV不僅以全黑打扮表演，並將演唱的歌曲〈Burning Up〉改為〈Turn it up〉。
而且歌詞內容也大幅度修改如下：
「Run to you停止呼吸也好」改成「沒有盡頭也好」；
「Got me burning」改成 「turn it」；
「Got me burning up」改成「turn it up」；
「heating up」改成「say what」；
「Tssss hot feel the rush」改成「A to the rush」；
「令人發瘋的溫度」改成「令人發瘋的速度」。
而i-dle在演唱熱門曲〈Good Thing〉時，由於副歌會不停重複唱「Good Thing」，也被刪減掉以純音樂帶過，不過她們以強烈搖滾風格，勁歌熱舞重新演繹〈Good Thing〉，依舊大受好評。
全場最嗨表演Super Junior
今年出道20週年的男團Super Junior，雖然相隔8年才再出現MAMA頒獎典禮演出，但薑是老的辣，一出場送上四首歌〈Express Mode〉、〈Mr.Simple〉、〈BONAMANA〉、〈Sorry Sorry〉，馬上嗨爆全場。
長達15分鐘的表演，不僅掀起觀眾集體回憶，亦堪稱今晚最高潮，所有觀眾幾乎都在唱跳〈Sorry Sorry〉並且搓兩下手，用直接「炸場」形容也不為過，一改整晚肅穆的氛圍，該表演也因此登上網路熱搜。
Super Junior之後獲頒「啟發成就獎」（INSPIRING ACHIEVEMENT），成員始源則向火災的遇難者送上哀悼，希望大家加油。
年度歌曲大賞首度由女SOLO歌手獲得
第一天揭曉的「年度歌曲大賞」則由BLACK PINK成員Rosé&火星人布魯諾的神曲〈APT.〉獲得！雖然Rosé沒有出席，但有拍片感謝歌迷支持。
這也是MAMA開辦以來，第一個獲得年度歌曲大賞的女SOLO歌手，此前僅PSY、趙榮弼、太陽三位男SOLO歌手獲此殊榮，朴彩英作為第四位SOLO年歌得主，也是唯一女性。
Rosé的〈APT.〉實至名歸，不僅是全球爆款，更登上100多個國家地區榜首，Spotify播放破20億，MV創K-POP最快20億播放紀錄。
