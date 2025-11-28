2025 MAMA／先頒「禁叫令」 朴寶劍、金憓秀開場先致哀

《2025 MAMA Awards》依照原計劃舉辦，不過典禮要求低調、克制。（圖／翻攝自Mnet Plus 엠넷플러스 X）





面對26日在香港「宏福苑社區」大樓發生的五級大火，嚴重事故令人悲痛，不過原定（28日）、明兩天於啟德體育館舉辦的《2025 MAMA Awards》，依舊選擇舉行，不過也要求低調、克制、取消紅毯以及全體合體謝幕儀式，藝人也被下「禁叫令」，而今、明兩人的主持人朴寶劍與金憓秀也會在開場就發表悼念訊息。

根據韓媒報導，面對香港嚴重的火災事故，雖然確定如期舉行《2025 MAMA Awards》，但整體都做了調整，以哀悼與節制為主軸重新規劃典禮氛圍，也希望能以舞台向受難者傳達安慰與希望，因此在藝人陸續抵港時候，就已經呼籲需要沈著、真摯，勿有引導粉絲尖叫的行為。

另外，兩日的開場，朴寶劍與金憓秀都會先發表悼念感言，來向受難者與家屬致意，主持稿以及藝人舞台和歌詞也有特意做過調整，如果藝人有想要配戴追悼緞帶，主辦方也給予尊重。

如今確認頒獎典禮人周潤發、楊紫瓊以及表演者男團MIRROR，因應火災事故而決定缺席；而面對此事，中港韓藝人也紛紛捐出善款，希望能幫助救援以及重建工作。



