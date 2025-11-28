2025 MAMA／典禮前幹大事！捐8000萬致以慰問

《2025 MAMA Awards》典禮前捐贈8000萬善款。（圖／翻攝自Mnet Plus 엠넷플러스 X）





面對香港「宏福苑社區」大樓發生五級大火，今（28日）於啟德體育館的《2025 MAMA Awards》頒獎典禮依舊舉辦，不過形式有所更動，而在典禮開始前，主辦單位CJ ENM特別向香港火災災後重建，捐贈善款港幣2000萬（約新台幣8000萬元）。

此次惡火釀災，中、港藝人紛紛捐款，而韓國4大娛樂公司也同樣做出貢獻，HYBE娛樂捐出5億韓元（約台幣1100萬元），YG娛樂捐款港幣100萬（約新台幣400萬），SM娛樂捐助港幣100萬（約新台幣400萬），JYPE則捐贈港幣200萬（約新台幣800萬），還有團體也做出捐贈。

廣告 廣告

此次在香港舉辦《2025 MAMA Awards》的CJ ENM，也特意在頒獎典禮前，向宏福苑社區援助基金會捐贈了港幣2000萬（約新台幣8000萬元），表示：「我們對本次火災事故深表哀悼，向所有受災市民及失去親人的家屬致以慰問。希望此次捐款能為緊急救援和災後重建提供幫助。」



【更多東森娛樂報導】

●許瑋甯首度談「被求婚」 愛上邱澤關鍵點：能走一輩子

●南韓資深男星南浦洞病逝！享壽81歲

●比粿王偷吃還誇張！女星「10年外遇3次」逼死老公

