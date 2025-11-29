2025 MAMA／周潤發帶領全場默哀1分鐘 10年再頒獎給GD

《2025 MAMA》周潤發現身擔任頒獎人。（圖／翻攝自Mnet Plus）





《2025 MAMA》頒獎典禮（2025 MAMA AWARDS）在今（20日）晚間於香港啟德體育館舉辦頒獎典禮，香港知名影星周潤發現身擔任最後的頒獎人，現身後帶領全場默哀1分鐘。

周潤發今日擔任頒獎人，一身黑西裝配上黑絲帶，並表示：「我有一個小小的要求，請你們站起來，為我們大埔的居民，送上衷心的祝福」，並帶領大家默哀，全場關燈1分鐘為香港默哀。

《2025 MAMA》周潤發現身擔任頒獎人，頒獎給G-Dragon。（圖／翻攝自Mnet Plus）

接著周潤發也緩和氣氛，笑說：「謝謝MAMA給我這個機會，我等這個機會，等到頭髮都變白了」，要頒發年度歌手前，還俏皮詢問大家想要誰得獎，最後頒獎給G-Dragon（GD，權志龍）時候，還在台上舞動，並和G-Dragon牽手、擁抱，上次2015年G-Dragon也是從周潤發手上接過獎盃，成為今晚典禮最大亮點。



