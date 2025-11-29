2025 MAMA／夫夫對拜！「李洙赫頒獎給GD」互動甜炸

《2025 MAMA Awards》李洙赫頒獎給好友G-Dragon（GD，權志龍）。（圖／翻攝自Mnet Plus）





韓國年末盛事《2025 MAMA Awards》今（29日）於香港啟德體育館舉辦，男星G-Dragon（GD，權志龍）一開始就拿得「最佳男子個人舞蹈表演」，隨後從好友李洙赫的手上取得「最佳男歌手」的獎項，他還表示：「希望下次能由我來為他頒獎。」

李洙赫今日作為頒獎人首先頒了「最佳男歌手」，成功將獎項交給了好友G-Dragon，致詞感謝了所有親友、BIGBANG成員以及一直合作的團隊。

《2025 MAMA Awards》李洙赫頒獎給好友G-Dragon（GD，權志龍）時候，兩人還上演了「夫妻對拜」。（圖／翻攝自Mnet Plus）

另外，李洙赫和G-Dragon兩人頒獎時候，還在台上還上演了「夫夫對拜」，互動十分逗趣，G-Dragon更對李洙赫表示：「這是第二次從李洙赫演員手中領獎，如果有機會，希望下次能由我來為他頒獎。」



