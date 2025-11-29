2025 MAMA／完美還原《獵魔女團》 BABYMOSTER高音超狂

《2025 MAMA Awards》BABYMOSTER成員Pharita、Ahyeon和Rora。（圖／翻攝自Mnet Plus）





《2025 MAMA Awards》今（29日）於香港啟德體育館繼續舉辦，因應香港大火事故，原訂表演嘉賓《Kpop 獵魔女團》的Saja Boys舞台確定取消，不過另一個虛擬組合「HUNTR/X」則由BABYMOSTER成員完美詮釋。

在昨日《2025 MAMA Awards》的表演嘉賓中，女團BABYMONSTER的好評不斷，今日Pharita、Ahyeon和Rora以真人版「HUNTR/X」的組合帶來〈Golden〉舞台。

廣告 廣告

Pharita、Ahyeon和Rora三人完美還原動畫形象，並呈現出完美舞台，高音再度震撼全場，瞬間在SNS上引發討論。



【更多東森娛樂報導】

●2025 MAMA／Rosé、ENHYPEN奪大賞 Cortis才出道就拿新人獎

●指香港大火因「中國偷工減料」 甄子丹妻慘了 刪文急道歉

●2025 MAMA／踩政治紅線！「把台灣、香港列國家」陸網炸了

