2025 MAMA／得獎名單出爐 周潤發10年合體GD頒大賞
《2025 MAMA》頒獎典禮（2025 MAMA AWARDS）在昨（28日）、今的晚間於香港啟德體育館舉辦，一開場由金憓秀和男團Stray Kids成員Felix（李龍馥）合體開場，隨後金憓秀也沈重傳達悼念訊息。
《2025 MAMA》G-Dragon（GD，權志龍）從周潤發手中接過獎盃。（圖／翻攝自Mnet Plus）
繼昨日大賞由Rosé（朴彩英）和ENHYPEN分別拿下後，今日年度專輯由Stray Kids獲得，全員從得知獲獎的激動，到台上後全員都忍不住眼淚；年度歌手則是由周潤發頒發，將獎項交給了G-Dragon（GD，權志龍），10年前周潤發也是頒獎給G-Dragon，成為本屆的最大亮點，
《2025 MAMA》獲獎名單
《2025 MAMA》年度歌手 G-Dragon（GD，權志龍）。（圖／翻攝自Mnet Plus）
【大賞-年度歌手】
G-Dragon（GD，權志龍）
《2025 MAMA》年度專輯 Stray Kids。（圖／翻攝自Mnet Plus）
【大賞-年度專輯】
Stray Kids
【大賞-年度歌曲 Song Of The Year】
《2025 MAMA》Song Of The Year Rosé（朴彩英）＆Bruno Mars〈APT.〉。（圖／翻攝自Mnet Plus）
【大賞-年度歌曲 Song Of The Year】
Rosé（朴彩英）＆Bruno Mars〈APT.〉
《2025 MAMA》Fan Choice Of The Year ENHYPEN。（圖／翻攝自Mnet Plus）
《2025 MAMA》最佳女團 aespa。（圖／翻攝自Mnet Plus）
【最佳女團獎】
aespa
《2025 MAMA》最佳男歌手 G-Dragon（權志龍）。（圖／翻攝自Mnet Plus）
【最佳男歌手】
G-Dragon（權志龍）
《2025 MAMA》最佳女組合舞蹈表演 aespa -〈Whiplash〉。（圖／翻攝自Mnet Plus）
【最佳女組合舞蹈表演】
aespa -〈Whiplash〉
【大賞-年度粉絲選擇 Fan Choice Of The Year】
ENHYPEN
《2025 MAMA》最佳新人Cortis。（圖／翻攝自Mnet Plus）
《2025 MAMA》最佳新人Hearts2Hearts。（圖／翻攝自Mnet Plus）
【最佳新人】
Cortis、Hearts2Hearts
《2025 MAMA》Best Choreography aespa。（圖／翻攝自Mnet Plus）
【最佳舞蹈編排獎Best Choreography】
aespa〈Whiplash〉
【最佳OST (Best OST) 】
Huntrix〈Golden〉From《獵魔女團》。
《2025 MAMA》最佳男子個人舞蹈表演G-Dragon〈Too Bad〉。（圖／翻攝自Mnet Plus）
【最佳男子個人舞蹈表演 (Best Dance Performance male Solo) 】
G-Dragon〈Too Bad〉
《2025 MAMA》VISA SUPER STAGE ARTIST TOMORROW X TOGETHER（TXT）。（圖／翻攝自Mnet Plus）
【VISA SUPER STAGE ARTIST】
TOMORROW X TOGETHER（TXT）
《2025 MAMA》BREAKTHROUGH ARTIST ALLDAY PROJECT。（圖／翻攝自Mnet Plus）
【2025 MAMA BREAKTHROUGH ARTIST】
ALLDAY PROJECT
【MUSIC VISIONARY OF THE YEAR】
《KPOP 獵魔女團》
《2025 MAMA》FAVORITE ASIAN ARTIST JO1。（圖／翻攝自Mnet Plus）
【FAVORITE ASIAN ARTIST】
JO1
《2025 MAMA》WORLDWIDE KCONERS' CHOICE ZEROBASEONE（ZB1）。（圖／翻攝自Mnet Plus）
【WORLDWIDE KCONERS' CHOICE】
ZEROBASEONE（ZB1）
《2025 MAMA》FAVORITE RISING ARTIST izna。（圖／翻攝自Mnet Plus）
《2025 MAMA》OLIVE YOUNG K-BEAUTY ARTIST Hearts2Hearts。（圖／翻攝自Mnet Plus）
【OLIVE YOUNG K-BEAUTY ARTIST】
Hearts2Hearts
【2025 MAMA FAVORITE RISING ARTIST】
izna
《2025 MAMA》FAVORITE GLOBAL PERFORMER IVE〈Rebel Heart〉。（圖／翻攝自Mnet Plus）
【GLOBAL TREND SONG】
IVE〈REBEL HEART〉
《2025 MAMA》FAVORITE GLOBAL PERFORMER BOYNEXTDOOR。（圖／翻攝自Mnet Plus）
【FAVORITE GLOBAL PERFORMER】
IVE、BOYNEXTDOOR
【TELASA全球最愛藝人】
ENHYPEN
【全球最愛表演組合】
IVE
《2025 MAMA》粉絲選擇獎 - 男子RIIZE。（圖／翻攝自Mnet Plus）
【粉絲選擇獎Fans' Choice - 男子】
ENHYPEN、RIIZE、Stray Kids、ZEROBASEONE（ZB1）、J-hope、SEVENTEEN、G-DRAGON、Jin、BAEKHYUN、NCT DREAM
《2025 MAMA》粉絲選擇獎 - 女子BABYMONSTER。（圖／翻攝自Mnet Plus）
《2025 MAMA》粉絲選擇獎 - 女子i-dle。（圖／翻攝自Mnet Plus）
【粉絲選擇獎Fans' Choice - 女子】
BABYMONSTER、IVE、Hearts2Hearts、aespa、i-dle、IRENE、IU、ILLIT、ITZY、LE SSERAFIM、TWICE
《2025 MAMA》INSPIRE ACHIEVMENT SuperJunior。（圖／翻攝自Mnet Plus）
【INSPIRE ACHIEVMENT】
SuperJunior
