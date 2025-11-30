2025 MAMA／惹怒GD！送「倒讚」飆主辦有問題

韓國男星GD（G-DRAGON，權志龍）在昨（29日）年末盛事《2025 MAMA》中擔任壓軸演出。（圖／翻攝自Mnet Plus）





韓國男星GD（G-DRAGON，權志龍）在昨（29日）年末盛事《2025 MAMA》中擔任壓軸演出，疑似因為設備出問題，演出時候便面色不佳，隨後官方社群發出他的表演影片時，直接留下「倒讚」的表情符號。

GD昨日演出一連帶來了〈Drama〉、〈Heartbreaker〉以及〈無題〉三首歌曲，卻沒想到在舞台上，疑似監聽耳機和直立式麥克風出問題，他多次摘下耳機又戴上，扭動頭、頸部並翻白眼，情緒明顯有些不對。

隨後演唱〈無題〉前，粉絲拍攝視角發現本來GD在串場休息喝水，結果疑似串場被中斷，突然就開始播〈無題〉前奏，讓他急忙回到舞台，並且表演的直立式麥克風收音疑似有問題，導致無法消化他的舞台。

今日凌晨MAMA主辦方陸續在IG分享演出者的表演影片，上傳了GD的〈Heartbreaker〉後，GD直接到下方留言區留下「倒讚」的表情符號，明顯表達了不滿此次舞台的態度。



