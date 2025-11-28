2025 MAMA／朴寶劍領全場哀悼 見惡火災情 盼不再有更多傷害

《2025 MAMA Awards》主持人朴寶劍。（圖／翻攝自Mnet Plus）





《2025 MAMA Awards》於今（28）、明在啟德體育館舉辦，因應香港「宏福苑社區」大樓發生的五級大火，主持人朴寶劍與金憓秀在開場就會發表悼念訊息。朴寶劍現身就帶著莊敬態度，表達了對於這次事故的不捨和心痛。

朴寶劍今日身穿深灰色西裝現身《2025 MAMA》頒獎典禮，對於時隔7年MAMA再度與大家見面，雖然一直期待，但這之前卻發生了令人痛心的事故，「為因這次事故失去了寶貴的生命，以及深愛的家人和朋友，對所有受影響的人表達深切的慰問，希望不再有更多的傷害，現在請大家一起默哀。」

帶著全場默哀後，朴寶劍也表示雖然心情沈重，但藝人和工作人員都懷著責任感準備了這場盛會，「我們相信音樂會帶來治愈與團結力量，希望通過舞台傳遞慰藉與力量，助大家哪怕只是一點點也能繼續前行。」

頒獎典禮首日表演嘉賓有：ALPHA DRIVE ONE（ALD1）、BABYMONSTER、BOYNEXTDOOR、BUMSUP、ENHYPEN、HARTZ TO HARTZ、i-dle、IVE、MEOVV、NCT WISH、SJ、TREASURE、TWS等團隊登台表演。

