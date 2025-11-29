2025 MAMA／無緣Saja Boys！《Kpop 獵魔女團》演出取消

《2025 MAMA Awards》活動規模縮減，Saja Boys確定取消不參與。（圖／翻攝自Netflix）





《2025 MAMA Awards》昨（28日）於香港啟德體育館舉辦，因應香港大火事故，整個典禮環節都做了調整，包括表演舞台也做出了刪減，今日原訂表演嘉賓《Kpop 獵魔女團》的Saja Boys舞台，稍早也確定取消。

面對香港「宏福苑社區」大樓發生五級大火嚴重災難，除了刪減了紅毯、增加默哀環節，演出中有「火」的相關元素都被刪除，昨日也有許多合作舞台被取消。

今日KOZ娛樂也通過官方社群宣布，由於《2025 MAMA Awards》活動規模縮減，Saja Boys確定取消不參與，請粉絲和大眾可以諒解。

廣告 廣告

對此，許多網友則表示理解，「雖然可惜但也沒辦法…」、「Saja Boys這個名字本身的陰間使者意涵… 在這種情況下真的太不合適了…」、「歌詞確實有點那樣… 概念也跟『死亡』連結，現在表演一定會被罵翻，取消對他們比較好」、「Saja Boys本來概念就是死神，不表演反而好一百倍。」

《2025 MAMA Awards》第二日的表演嘉賓有TOMORROW X TOGETHER（TXT）、aespa、ALLDAY PROJECT、Cortis、G-Dragon、IDID、izna、JO1、KickFlip、KYOKA、RIIZE、ZEROBASEONE（ZB1）、Wing（Beatpella House）。



【更多東森娛樂報導】

●心繫香港大火！周潤發、楊紫瓊確定不出席《2025 MAMA》

●Girl’s Day珉雅結婚了！「團員全部缺席」 不到場原因曝

●面對大火也痛心！《2025 MAMA》無法取消原因曝 考量1形式舉辦

