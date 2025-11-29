2025 MAMA／踩中國紅線被罵 「全文76字」道歉了

韓國年末盛事《2025 MAMA Awards》。（圖／翻攝自MAMA IG）





韓國年末盛事《2025 MAMA Awards》昨（28日）、今連兩日在香港啟德體育館舉辦，因為香港惡火釀災，頒獎典禮整體做出調整，但沒想到最後的活動問卷卻觸及中國官方政治紅線，對此，主辦單位也做出回應。

《2025 MAMA Awards》昨日提供給現場觀眾的活動問卷，第3題詢問「請問您的『國籍』屬於以下哪一項？」，被發現「Taiwan」和「Hong Kong」單獨被列出為國家，讓中國網友怒重申「一個中國」原則。

《2025 MAMA Awards》主辦對於問卷爭議道歉。（圖／翻攝自微博）

對此，主辦也透過官方社群回應，「問卷內容出現錯誤，係因該問卷未經 MAMA 事前審核。對此，負責該問卷機構已致歉並立即回收該問卷。MAMA AWARDS對此事深表遺憾，並予以鄭重致歉。」



