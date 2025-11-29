2025 MAMA／踩政治紅線！「把台灣、香港列國家」陸網炸了

韓國年末盛事《2025 MAMA Awards》活動問卷出現國際問題。（圖／翻攝自Mnet Plus）





韓國年末盛事《2025 MAMA Awards》因香港大火事故，多次調整內容，最後選擇連2日照常舉辦，即便細心調整了整體環節到舞台細節，但如今被發現提供給現場觀眾的活動問卷，將台灣和香港單獨列為國家，瞬間在微博引發罵戰。

韓國年末盛事《2025 MAMA Awards》活動問卷將台灣和香港單獨列為國家。（圖／翻攝自微博）

韓國年末盛事《2025 MAMA Awards》活動問卷將台灣和香港單獨列為國家。（圖／翻攝自微博）

《2025 MAMA Awards》昨（28日）首日順利結束後，許多細節都被拿出來討論，卻沒想到在調查問卷上，第3題詢問「請問您的『國籍』屬於以下哪一項？」時候，發現「Taiwan」和「Hong Kong」單獨被列出，而且簡體中文、繁體中文、英文和日文四個版本都一樣，觸及了中國政治紅線被網友怒批評。

廣告 廣告

對此，網友也指出這並非MAMA首次觸碰中國主權爭議，在2016年和2017年MAMA官網也將港、澳、台標註為國家，對於主辦長期缺乏對敏感問題的認知。

如今「MAMA問卷將香港台灣設為國籍」的詞條飆上熱搜，中國網友紛紛開轟：「立場有問題就滾出去！一個中國原則，主權不容侵犯！！！」、「​到底啥意思，一個中國這麽難懂嗎」、「純找事……還是在這麽關鍵的時候」、「你這死玩意到底在幹嘛」、「賤得沒邊了」、「再怎麽跳再怎麽噴也改變不了一個中國的事實」、「主辦方想私是不是！」



【更多東森娛樂報導】

●心繫香港大火！周潤發、楊紫瓊確定不出席《2025 MAMA》

●Girl’s Day珉雅結婚了！「團員全部缺席」 不到場原因曝

●面對大火也痛心！《2025 MAMA》無法取消原因曝 考量1形式舉辦

