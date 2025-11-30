2025 MAMA Day2 典禮亮點／周潤發白髮現身「關燈1分鐘致哀」 GD四冠王勇奪「年度藝人大賞」
韓國年度音樂盛事2025年MAMA頒獎典禮（2025 MAMA Awards）相隔七年再到香港舉辦，卻遭遇傷亡慘重的大埔宏福苑世紀大火，導致28日、29日一連兩晚的頒獎典禮，只剩下頒獎和表演兩大部分，至於紅毯和現場藝人席則全數取消。
原本多家媒體報導，周潤發因為香港大火將缺席MAMA頒獎典禮，沒想到活動第二天（11月29日），他卻給了所有人一個意外驚喜，不僅親自來到現場，還帶領大家起立默哀，觀眾席更有人大喊「香港加油」，讓許多人熱淚盈眶。
此外，第二天的MAMA猶如GD專場，他不但「四冠王」連奪四獎，包括再次獲得「年度藝人大賞」，也成為MAMA史上唯一一位兩次拿下大賞的個人活動歌手。
70歲周潤發出場「關燈哀悼1分鐘」
當周潤發一頭白髮、一身黑西裝，壓軸現身頒獎典禮時，令現場所有人都不敢置信，而他哽咽向災民致哀及打氣的過程，更像注入一劑強心針般，帶給香港人無比的勇氣。
發哥以粵語、中文、英語三種語言，希望全場起立為災民默哀一分鐘，他聲音顫抖、眼眶含淚說：「各位來賓，晚安，在我頒獎之前，有一個小小的要求，請大家起立為宏福苑的災民致哀，讓我們向遇難者的家人及親友，致以最真誠的慰問。」
同時間全場也關燈，大家把手機都放了下來，陷入一片哀悼之中，空氣中瀰漫著來自各地萬眾一心的溫暖力量，令人相當感動。
當體育場的燈再度點亮時，發哥才稍稍恢復幽默本性，感謝MAMA頒獎典禮再次給他上台的機會，因為自2015年頒過獎之後，他等到頭髮都白了，接著以韓文說「快點公布大賞人選吧，快沒時間了」，事實上大家都知道，他是迫不及待想跟GD再次同框，畢竟2015年也是由他頒發大獎給GD所屬的BIGBANG。
GD大概也沒想到，此番與發哥再次相遇，竟是在香港發生世紀火災的時候，不過典禮第二天一開始，也是由深具影響力的他，在獲得當天第一個獎「最佳舞蹈表演男歌手」時，率先上台致哀。
他說：「不知該說什麼才能安慰大家，希望大家一起加油！突如其來的噩耗深深影響著香港市民，我想成為帶給大家力量的藝人，為了向經歷慘劇的市民送上力量，我努力準備了今晚的演出，希望大家多多期待，也希望大家加油。」
GD這次是繼2013年再次「四冠王」、一人獨攬MAMA四項大獎，包括「年度藝人大賞」、「最佳男藝人獎」、「最佳舞蹈表演男歌手」，以及「男子部門粉絲選擇獎TOP 10」。
其中最大獎當然是「年度藝人大賞」，當發哥公布GD得獎時，忍不住上前擁抱並握住他的手，兩人手牽手漫舞至台前，相當可愛，GD致詞時表示：「謝謝大家！去年我也是通過MAMA回歸，感覺今年一整年的活動，跟以往都不太一樣。」
「今天既是個開心的日子，也是非常悲傷的日子，心裡有很多複雜的情緒交織，但是能在MAMA 30週年的舞台上，從我永遠帥氣的偶像周潤發前輩手中接過這個獎，感到很榮幸。」
「非常感謝所有粉絲，我愛你們！明年就是我們BIGBANG出道20週年了，相信明年我會跟成員們一起來這裡開趴，不再孤單一人，所以明年再見囉。」
GD步下台時，發哥更摟著他的肩膀一起走，可以感覺此時此刻的GD相當高興，他也是MAMA史上第一位、兩次拿下「年度藝人大賞」的Solo歌手，第一次是2013年。
GD融合哀悼與藝術的表演
光看GD拿獎怎麼夠，MAMA第二天台下的觀眾，一場近15分鐘的GD金曲演唱，簡直炸翻全場！
他重新改編了三首歌〈DRAMA〉、〈HEARTBREAKER〉、〈無題〉，加上知名BEATBOX藝人WING的精彩串場，讓這段演唱猶如一場融合哀悼與藝術的表演，震撼全場。
尤其是臨時更換演出的〈無題〉，歌詞唱出「哪怕能再看到你一次，我失去一切也沒關係」、「哪怕是在夢裡見到你，希望能夠再次相愛」、「我希望你幸福」等等，都像是對逝者的呼喚以及不捨心痛，同時也是為香港祈福。
難得染黑髮的GD，不僅穿上肅穆黑白為主的服裝，還特別用心以黑白舞台當布景，更規避了〈DRAMA〉歌詞裡的「burn」（燃燒），唱到「burn burn this love」時，刻意空白了幾秒，連其中的日語歌詞都刪掉，獨留中文那一句「你問我愛你有多深」，相當細心。
這些改變絲毫無礙於GD的表演，每一首都像是一場視覺盛宴，令人回味無窮。
超帥安孝燮回來了！
因為《社內相親》爆紅的安孝燮，打從2024年11月以來，面部腫脹的「酵母臉」一直為網友詬病，但這回他現身MAMA擔任頒獎嘉賓，已經恢復到最帥的巔峰狀態，讓現場所有觀眾尖叫不已。
而且不只高顏值，安孝燮還展現超級有魅力的聲音，再度「聲演」《Kpop獵魔女團》男主角「振宇」，以「振宇」的口吻，用英語朗誦了一段台詞，更是大加分驚豔所有人。
比較可惜的是，「振宇」在片中所屬的惡魔男團Saja Boys，大會本來希望以金桐儇、朴元彬、申惟、朴乾旭、韓維辰組成「真人版Saja Boys」在現場演唱〈Your idol〉，臨時被取消。
因為Saja Boys的背景設定來自冥界，為免令人聯想到香港大火，帶來負面情緒，表演只能無奈取消，也讓不少期待已久的粉絲徒呼負負。
不過，幸虧還有女團BABYMONSTER成員Pharita、Ahyeon（鄭雅賢）、Rora，化身《Kpop獵魔女團》的獵魔女團HUNTR/X，演繹爆款歌曲〈GOLDEN〉。
眾所周知，〈GOLDEN〉是一首需要飆高音的歌曲，三位新人站上這麼大的舞台，並沒有因為緊張發揮失常，三人的演唱更在短短數小時內突破150萬觀看次數，相當了不起。
此外，主辦單位前晚臨時宣布紅毯環節取消，經售票網站購買紅毯套票的粉絲可申請退票及免費觀看彩排，有來自廣州的男團NCT WISH粉絲今日（29日）受訪時透露買了兩日的紅毯套票，昨午在場外排隊排足3至4個小時，最後入場發現彩排環節僅有10分鐘，只有新人男團KickFlip現身跳唱兩首歌，令她十分失望，她指雖然觀賞演出後可以申請退款，卻難以補償她專程來港花費的時間和訂機票及酒店的金錢。
