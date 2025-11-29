2025 MAMA／i-dle、MEOVV改歌詞 朴寶劍演出直接取消

女團i-dle在《2025 MAMA Awards》演出時候改了歌詞和動作。（圖／翻攝自MAMA IG）





《2025 MAMA Awards》在昨（28日）於香港啟德體育館舉辦，因應香港大火事故，整體都以低調為主，而歌手的演出也做出調整，藉此來給予罹難者家屬力量。女團i-dle、MEOVV作為表演嘉賓，演出歌曲都將「火」相關元素刪除。

女團i-dle獲得粉絲選擇獎Fans' Choice，中國成員宋雨琦更是呼籲大家可以盡自己的一份心力。（圖／翻攝自Mnet Plus）

女團i-dle獲得粉絲選擇獎Fans' Choice，中國成員宋雨琦更是呼籲大家可以盡自己的一份心力。（圖／翻攝自Mnet Plus）

i-dle昨日獲得粉絲選擇獎Fans' Choice，在台上致詞也表達了對於香港大火的不捨，中國成員宋雨琦更是呼籲大家可以盡自己的一份心力，而作為演出嘉賓，表演〈Good Thing〉時，歌詞中的「Burn（燃燒）」以及「Good Thing」都特意沒有演唱，連比大拇指的舞蹈動作都改成握拳。

廣告 廣告

女團MEOVV演出〈Burning Up〉時候，更是直接全曲改成〈TURN IT UP〉。（圖／翻攝自MAMA IG）

女團MEOVV演出〈Burning Up〉時候，更是直接全曲改成〈TURN IT UP〉。（圖／翻攝自MAMA IG）

此外，女團MEOVV演出〈Burning Up〉時候，更是直接全曲改成〈TURN IT UP〉，而朴寶劍和舞蹈劇組BUMSUP，以及BOYNEXTDOOR和演員崔代勳的合作舞台，本來都以「HEAR MY ROAR, UH-HEUNG」策劃韓國的快樂能量，也為了哀悼而全部取消。



【更多東森娛樂報導】

●Jennie出演《換乘戀愛4》掀熱議！緋聞對象都男神

●Girl’s Day珉雅結婚了！「團員全部缺席」 不到場原因曝

●面對大火也痛心！《2025 MAMA》無法取消原因曝 考量1形式舉辦

