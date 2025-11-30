2025 MAMA／GD倒讚原因+1！「他」鏡頭全被剪

韓國男星GD（G-DRAGON，權志龍）在《2025 MAMA》演出，邀請來Beatpella House成員Wing。（圖／翻攝自Mnet Plus）





韓國男星GD（G-DRAGON，權志龍）昨（29日）在《2025 MAMA》中擔任壓軸演出，事後主辦在社群分享出表演影片後，他直接在下方留下「倒讚」，除了被懷疑是因設備出問題，還有人指出是因主辦剪掉Beatpella House成員Wing的鏡頭，才讓GD那麼生氣。

Beatpella House成員Wing是全球知名的B-box藝術家。（圖／翻攝自Wing IG）

這次GD在MAMA的演出者，特別邀請來B-box藝術家Wing來合作，兩人從音樂到走位都有配合，但在MAMA IG分享的〈Heartbreaker〉影片，卻只有GD單獨的直拍，破壞了舞台的完整性，有粉絲指出這應該也是GD不滿的原因之一。

事實上，GD在主辦分享自己演出影片，沒多久就直接留言「倒讚」，瞬間就在各網引發熱議，從演出狀態來看，本來大眾猜測和監聽耳機和直立式麥克風出問題有關，GD表演時候多次調整，情緒明顯不佳。



