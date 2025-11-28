2025 MAMA／RIIZE廣東話哀悼香港 新人女團標準中文感言被讚

獲得Fans' Choice獎項的男團RIIZE，成員Anton以廣東話表達哀悼。（圖／翻攝自Mnet Plus）





《2025 MAMA AWARDS》今（28日）在啟德體育館舉辦頒獎典禮，獲得Fans' Choice獎項的男團RIIZE，成員Anton超有誠意，準備了廣東話給予香港的粉絲和民眾，而獲得最佳新人以及Fans' Choice的Hearts2Hearts的YUHA也以中文表達感謝。

RIIZE獲獎上台後，首先元彬先發表感言，感謝了所有成員、工作人員們，接著補充「在令人痛心的情況下，希望能為正在經歷艱難時刻的人們帶去慰藉，也希望這一狀況能夠早日好轉。」

另外，忙內成員Anton則是準備了小抄，以廣東話和大家說道：「多謝，觀眾你們好，我們明白好多人經歷著沉重的時刻，所以我們今天會用平和的心情去領這個獎，也向需要力量、支持的人致最真誠的關懷。」

Hearts2Hearts獲得最佳新人時候，就表示很榮幸達到今年的目標，未來8個人也會繼續努力，並表示：「想向香港火災的受害者致以深切的哀悼與慰問。」二度上台領取Fans' Choice時候，YUHA更是以中文說道：「這是我們第一次的MAMA，能獲得這個獎真的非常榮幸，以後也請大家多多期待。」



