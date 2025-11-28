2025 MAMA／Rosé、ENHYPEN奪大賞 Cortis才出道就拿新人獎

《2025 MAMA AWARDS》ENHYPEN出道5年首次拿下大賞。（圖／翻攝自Mnet Plus）





《2025 MAMA》頒獎典禮（2025 MAMA AWARDS）在今（28日）晚間於香港啟德體育館舉辦第1日頒獎典禮，因為香港大火釀事故，整體也以低調風格形式，一開場主持人朴寶劍也先致哀罹難者，而首日兩個大賞由Rosé和ENHYPEN拿下。

首日兩個大賞「Song Of The Year」由Rosé的夯曲〈APT.〉拿下，人雖然沒有出席，但也錄製影片表達感謝；ENHYPEN拿下「Fan Choice Of The Year」時候，對他們的粉絲ENGENE表達了感謝，禎元和善禹更是在舞台上激動落淚，這也是對於將要迎接5週年的他們最好的禮物。

《2025 MAMA》DAY1 獲獎名單

《2025 MAMA》Song Of The Year Rosé（朴彩英）＆Bruno Mars〈APT.〉。（圖／翻攝自Mnet Plus）

【年度歌曲 Song Of The Year】

Rosé（朴彩英）＆Bruno Mars〈APT.〉

《2025 MAMA》Fan Choice Of The Year ENHYPEN。（圖／翻攝自Mnet Plus）

【年度粉絲選擇 Fan Choice Of The Year】

ENHYPEN

《2025 MAMA》最佳新人Cortis。（圖／翻攝自Mnet Plus）

《2025 MAMA》最佳新人Hearts2Hearts。（圖／翻攝自Mnet Plus）

【最佳新人】

Cortis、Hearts2Hearts

《2025 MAMA》FAVORITE GLOBAL PERFORMER IVE〈Rebel Heart〉。（圖／翻攝自Mnet Plus）

【GLOBAL TREND SONG】

IVE〈REBEL HEART〉

《2025 MAMA》FAVORITE GLOBAL PERFORMER BOYNEXTDOOR。（圖／翻攝自Mnet Plus）

【FAVORITE GLOBAL PERFORMER】

IVE、BOYNEXTDOOR

【TELASA全球最愛藝人】

ENHYPEN

【全球最愛表演組合】

IVE

《2025 MAMA》粉絲選擇獎 - 男子RIIZE。（圖／翻攝自Mnet Plus）

【粉絲選擇獎Fans' Choice - 男子】

ENHYPEN、RIIZE、Stray Kids、ZEROBASEONE（ZB1）、

《2025 MAMA》粉絲選擇獎 - 女子BABYMONSTER。（圖／翻攝自Mnet Plus）

《2025 MAMA》粉絲選擇獎 - 女子i-dle。（圖／翻攝自Mnet Plus）

【粉絲選擇獎Fans' Choice - 女子】

BABYMONSTER、IVE、Hearts2Hearts、aespa、i-dle

《2025 MAMA》INSPIRE ACHIEVMENT SuperJunior。（圖／翻攝自Mnet Plus）

【INSPIRE ACHIEVMENT】

SuperJunior



