2025 MAMA／SKZ Felix合體開場 GD奪首獎別黑絲帶致意

韓國年末盛事《2025 MAMA Awards》今（29日）於香港啟德體育館舉辦第二天，開場由主持人金憓秀和男團Stray Kids成員Felix（李龍馥）一起進行了MESSAGE PERFORMANCE，兩人身穿一黑一白的西裝並別有黑絲帶，瞬間吸引網友討論。

金憓秀今日先是和Felix開場簡單走位，並開口詢問：「How about you, Felix?」而Felix則回應：「We're on the same page（我們意見一致）」、「I believe It bloom within you（我相信它會在你心中綻放）。」

隨後，金憓秀二度出場時候，也表示：「最近發生令人心痛的事情，讓我心情很沉痛，突然受到很大傷害的受害者們、罹難家屬們，希望我們的真心可以傳達安慰之情，我相信一定還有奇蹟會發生。」

今天首個獎項由G-Dragon（GD）的〈Too Bad〉拿下最佳男子個人舞蹈表演 (Best Dance Performance male Solo)，他今天身穿粉色襯衫、黑色西裝以及毛帽，胸前也特別別了黑色絲帶悼念。

事實上，GD今日已經通過經紀公司宣布向香港大埔宏福苑支援基金，捐贈港幣100萬（約新台幣400萬元）來支援火災災難現場的修復。



