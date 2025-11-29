EBC東森娛樂

2025 MAMA／SKZ Felix合體開場 GD奪首獎別黑絲帶致意

記者 楊雅芸
《2025 MAMA Awards》主持人金憓秀。（圖／翻攝自Mnet Plus）
《2025 MAMA Awards》主持人金憓秀。（圖／翻攝自Mnet Plus）


韓國年末盛事《2025 MAMA Awards》今（29日）於香港啟德體育館舉辦第二天，開場由主持人金憓秀和男團Stray Kids成員Felix（李龍馥）一起進行了MESSAGE PERFORMANCE，兩人身穿一黑一白的西裝並別有黑絲帶，瞬間吸引網友討論。

《2025 MAMA Awards》男團Stray Kids成員Felix（李龍馥）進行開場秀。（圖／翻攝自Mnet Plus）
《2025 MAMA Awards》男團Stray Kids成員Felix（李龍馥）進行開場秀。（圖／翻攝自Mnet Plus）

《2025 MAMA Awards》男團Stray Kids成員Felix（李龍馥）進行開場秀。（圖／翻攝自Mnet Plus）

金憓秀今日先是和Felix開場簡單走位，並開口詢問：「How about you, Felix?」而Felix則回應：「We're on the same page（我們意見一致）」、「I believe It bloom within you（我相信它會在你心中綻放）。」

隨後，金憓秀二度出場時候，也表示：「最近發生令人心痛的事情，讓我心情很沉痛，突然受到很大傷害的受害者們、罹難家屬們，希望我們的真心可以傳達安慰之情，我相信一定還有奇蹟會發生。」

《2025 MAMA Awards》G-Dragon拿下最佳男子個人舞蹈表演。（圖／翻攝自Mnet Plus）
《2025 MAMA Awards》G-Dragon拿下最佳男子個人舞蹈表演。（圖／翻攝自Mnet Plus）

《2025 MAMA Awards》G-Dragon拿下最佳男子個人舞蹈表演。（圖／翻攝自Mnet Plus）

今天首個獎項由G-Dragon（GD）的〈Too Bad〉拿下最佳男子個人舞蹈表演 (Best Dance Performance male Solo)，他今天身穿粉色襯衫、黑色西裝以及毛帽，胸前也特別別了黑色絲帶悼念。

事實上，GD今日已經通過經紀公司宣布向香港大埔宏福苑支援基金，捐贈港幣100萬（約新台幣400萬元）來支援火災災難現場的修復。


