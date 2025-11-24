「2025 Meet Taipei 中企署領軍20家新創登場」驅動產業創新 共創未來商機

【警政時報 林照東／台北報導】2025亞洲最大創新創業嘉年華「Meet Taipei」於臺北花博圓山爭豔館盛大登場。今年經濟部中小及新創企業署（中企署）以「新創驅動產業創新 Startup driving industrial innovation」為核心主題設立專館，集結全台20家具亮點的新創團隊共同展出，展現臺灣在科技、製造與智慧服務的創新能量。

多家新創展現出卓越的創新實力並獲得市場肯定。（ 圖/新創總會提供）

本次主題館規劃「創新導航」、「智慧製造」、「服務創新」等三大專區，透過展區導覽、舞台短講、實際應用案例展示等多元互動方式，完整呈現中小及新創企業署近年推動新創輔導、生態整合與跨域媒合的具體成果。

廣告 廣告

中小及新創企業署與所扶植之新創參展廠商合影。（ 圖/新創總會提供）

三大專區亮點齊發 展現新創跨域能量

展館期間同步安排新創短講（Startup Pitch）、臺灣新創投資趨勢觀察、新創出海經驗交流等活動，協助參展團隊與產業界、創投圈有效鏈結，推動技術曝光、資金媒合及市場合作，期望以新創科技力驅動產業雙軌轉型。

新創總會營運長鄭博文表示，本屆參展團隊各具實力，其中多家新創已成功進入市場並展現顯著成效。

例如：

• 超數科技股份有限公司

協助奇賓機械導入 AI-Twin 快速報價系統，透過大語言模型識別多模態需求，預期可將報價接受率提升至 65%，大幅加速傳產在智慧製造的轉型腳步。

• 三維人股份有限公司

以 InstaTMS 車聯網 SaaS 方案協助穩達商貿等物流企業優化車隊調度、人力配置與貨態追蹤，提高配送準交率 25%，成為產業數位化的示範案例。

這些亮眼成績顯示臺灣新創具備高度國際競爭力，中小及新創企業署透過 Meet Taipei 平台整合國內外資源，更能加速帶動新創跨產業合作、拓展海外市場。

「新創驅動產業創新」專館，每日舉行舞台活動，展現新創軟.硬兼具實力。 （圖/新創總會提供）

中小及新創企業署：

以園區為基地打造國際化新創生態

展望未來，中小及新創企業署將持續串聯產業、學研與投資端能量，以林口及亞灣兩大新創園區為創業基地，並與國際加速器、新創聚落強化鏈結，支持團隊前進海外、參與國際展會及深化實證合作場域，協助臺灣新創加速規模化與國際化發展。

中小及新創企業署強調，將持續依市場需求引導大企業與新創合作，推動更多場域實證機會，打造我國新創更具韌性、跨域共創的創新生態系。

更多活動資訊請參考 Meet Taipei 官方網站：

https://meettaipei.tw/

更多警政時報報導

【獨家】租屋詐騙！？新北三峽闆娘租到「車庫偽店面」慘被坑！ 房仲、房東聯手誤導？創業2個月被迫收攤 恐遭工務局罰款

《獨家》圤智雨驚爆黃明志約炮「娃娃」翁雨澄 鹹濕對話及照片獨家曝光