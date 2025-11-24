2025 Meet Taipei：中小及新創企業署驅動新創產業 共創未來無限商機

中小及新創企業署與所扶植之新創參展廠商合影。 (圖片來源/新創總會)

2025亞洲最大創新創業嘉年華「Meet Taipei」，日前於臺北圓山花博園區盛大開展。今年經濟部中小及新創企業署以「新創驅動產業創新Startup driving industrial innovation」為主題設立專館，集結20家國內新創團隊聯合展出。

多家新創展現出卓越的創新實力並獲得市場肯定。(圖片來源/新創總會)

本次主題展館以「新創驅動產業創新Startup driving industrial innovation」為核心 ，規劃「創新導航」、「智慧製造」、「服務創新」三大專區 。展館結合舞台活動、攤位導覽等方式，展現中企署透過完善我國創新創業生態資源，持續培育國內外新創團隊的豐碩成果。

廣告 廣告

多家新創展現出卓越的創新實力並獲得市場肯定。(圖片來源/新創總會)

展會期間專館舞台區安排新創短講、Pitch、臺灣新創投資觀察、新創出海經驗分享等活動，促進產品技術曝光、媒合創投資金及鏈結市場商機，以期推動新創科技力驅動產業雙軌轉型，促成更多合作機會 。

在本屆參展團隊中，多家新創已展現出卓越的創新實力並獲得市場肯定。例如，在產業輔導實績方面，「超數科技股份有限公司」協助奇賓機械導入AI-Twin快速報價系統，利用大語言模型識別多模態需求，預期將報價接受率提升至65%，加速製造業智慧化轉型。此外，「三維人股份有限公司」則以其InstaTMS車聯網SaaS方案，成功協助穩達商貿等物流企業優化車隊調度與貨態追蹤，不僅節省了內勤調度人力支出，更將產品配送準交率顯著提升25%，為產業建立起數位標竿。這些傑出成績彰顯了臺灣新創的無限潛能，中企署期待透過Meet Taipei平台，協助這些頂尖團隊鏈結資源，加速其國際化與規模化發展。

執行單位新創總會鄭博文營運長表示，未來中小及新創企業署將持續培育更多潛力新創，透過鏈結大企業與新創合作並提供場域實證，協助新創規模化發展。以林口及亞灣兩大新創園為創業基地，與國際加速器、新創聚落進行鏈結合作，協助臺灣新創參加國際展會及拓展海外市場，加速我國新創國際化。

(原始連結)





更多信傳媒報導

行政院召開行政立法協調會 針對院版財劃法得出「地方包圍中央」策略

蔣萬安：輝達與臺北又近一步 市府和新壽分手收回土地

烏克蘭總統澤倫斯基本周將赴美國 歐洲版28點也會上停火談判桌

