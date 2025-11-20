2025 Meet Taipei , Meet HOYA！ 狂撒千萬全家 Fa 點請你喝咖啡 再抽日本折疊袋、露營組！ 穩定幣夯！HOYA BIT 揭秘台灣鏈接國際關鍵角色
HOYA BIT 交易所四度參與「2025 Meet Taipei 創新創業嘉年華」（攤位號 CO1-02），邀請投資人至現場面對面交流，更有機會將豐富好禮帶回家！（圖／HOYA BIT）
「2025 Meet Taipei 創新創業嘉年華」在台北花博爭艷館盛大展開，台灣加密貨幣交易所 HOYA BIT 四度共襄盛舉（攤位號 CO1-02），再度以「合規」、「安全」與「場景落地」三大主軸，展示虛擬資產如何在 AI 推動下進入新階段的金融應用！此次 HOYA BIT 不僅帶來豐富的互動體驗與精美禮品，更將透過「虛擬資產新世界：穩定幣、RWA、反詐治理的三位一體」深度專題分享，展現台灣業者在虛擬資產新世界中的領航者高度。
回檔潮迎新兵！2025 Meet Taipei 好禮帶回家
在近期全球加密貨幣市場經歷回調修正期間，HOYA BIT 觀察到一波新手入場潮，許多投資人正把握市場回檔機會，並認同比特幣（BTC）、以太幣（ETH）等頭部虛擬資產的長期價值，在波動中選擇長期配置，展現了市場逐漸成熟的趨勢。
「2025 Meet Taipei」是 HOYA BIT 本年度最後一場大型實體活動，提供新手投資人面對面交流的機會，了解如何在安全合規的平台上有效管理虛擬資產。現場只要完成簡單的指定任務，即有機會「扭」出大獎，將來自日本的 SHUPATTO 環保折疊袋、HOYA BIT 客製化露營燈，以及用咖啡渣製成的環保露營杯等精美禮品帶回家；此外，更有機會扭中 7,000 點全家 Fa 點，快趁 Meet Taipei 期間「Meet HOYA」，讓 HOYA BIT 請你喝咖啡！
穩定幣 × RWA × 反詐治理：產業三大支柱一次完整剖析
面對全球穩定幣浪潮，台灣如何與國際金融接軌成為焦點議題。HOYA BIT 副總經理林逸騏在《WEB3+塊點來聚聚特別場》中分享了「穩定幣、RWA、反詐治理」三位一體的產業走向，指出虛擬資產業者的角色已從平台提供者，提升為推動市場自律與場景創新的核心力量。
台灣業者的角色-創造場景應用新紀元： 穩定幣是將新台幣、美元等法定貨幣的概念搬到區塊鏈上，變成 「數位化、全球通用且價格相對穩定的虛擬資產」。穩定幣主要分為兩類：
私人穩定幣： 由民間企業發行，如美元穩定幣 USDT、USDC，背後有 1:1 的準備金，如現金或債券支撐。
央行數位貨幣 CBDC： 由各國中央銀行發行（如未來的日圓穩定幣 JPYC），屬於國家級的數位法幣。
穩定幣需要銀行、虛擬資產服務業者與企業共同打造完整生態系，三方缺一不可。銀行負責保管法幣儲備，是維持穩定幣 1:1 兌換與建立信任基礎的關鍵；交易所（如 HOYA BIT）則扮演合規入口角色，透過完善的技術的 KYC、AML 機制，讓用戶能在安全環境中取得並使用穩定幣；企業端更是推動落地應用的核心力量，從支付到跨境服務，都將決定穩定幣能否真正走入市場流通。
接軌國際的雙重資產策略：穩定幣為結算基礎，RWA 為配置目標
RWA（現實資產代幣化）是將不動產、債券等傳統資產數位化，並透過鏈上代幣提升流動性與投資可及性。金管會主委彭金隆日前指出，若 RWA 持續普及、甚至成為支付工具，「新台幣穩定幣」也將具備發展空間，凸顯兩者相互推動的趨勢。在此架構下，國內業者需嚴選已受監管、且具備「權利清晰、託管清晰、揭露清晰」標準的國際 RWA 產品，確保投資人能在合規、安全的環境中進行全球化與多元化的資產配置。
國內業者於 RWA 的未來情境：
結算橋樑：未來若監管框架逐步完善，投資人可透過 HOYA BIT 購買受國際認可、市場流通性最高的美元穩定幣 USDT，在極低摩擦成本下快速進入全球 Web3 金融市場。
安全治理——新世界的信任基礎： HOYA BIT 將「反詐治理」視為核心產品體驗之一，透過風控系統即時攔阻可疑資金，並與警政署共同建立公私協作的防詐網路。此安全架構可有效提升新手用戶信心，使投資人能在更受保護的環境中，安心參與全球 Web3 生態並擁抱新金融機會。
抓住 2025 年終尾聲！與 HOYA BIT 鏈接未來金融
趁著 2025 年終倒數，HOYA BIT 誠邀所有關注 AI、虛擬資產與金融安全的投資人，在 2025 Meet Taipei 與我們面對面交流，現場不只「扭」好禮、喝咖啡，更能掌握 2026 年全球數位金融的大勢脈動。HOYA BIT 期待與產業夥伴與使用者共同開啟下一階段的 Web3 金融版圖，為台灣打造更安全、更國際化的虛擬資產未來。
關於 HOYA BIT
HOYA BIT 致力於提供安全、透明的虛擬資產交易服務，以 「HOYA 好野」為核心使命，在完成金管會洗錢防制登記後，持續於技術合規、資訊安全以及用戶體驗等方面進行優化，為用戶心中可信賴且具前瞻性的虛擬資產入口。
其他人也在看
10張信用卡就要說掰掰 最新停卡名單看過來
多家銀行發出停卡通知，目前已知有10張信用卡將停止使用或換卡(圖/pixabay)卡優新聞網 ・ 11 小時前
不是南亞科也非華邦電！億元教授點名「這檔記憶體」久抱相對安心 外資連5敲
[FTNN新聞網]財經中心／綜合報導在AI熱潮下，近期記憶體大缺貨價格狂飆，DRAM雙雄南亞科（2408）、華邦電（2344）雙創歷史新天價，成交量也炸天，針對記憶體...FTNN新聞網 ・ 8 小時前
台股紅翻黑！43萬散戶昨搶短…今天套牢了
台股反彈無力，收復2萬7點失敗，空軍氣焰大增，接近中午指數由紅翻黑，一度下跌近140點，據證交所資料顯示，昨天趁台股下跌691點，短短一天有43.7萬散戶進場「搶短」，但今天若收盤時指數未拉起，恐怕「搶反彈不成反住套房」，慘遭套牢。Yahoo奇摩股市 ・ 1 天前
台股、美股買點未到？專家警告「2種股票」先閃為妙：行情下殺時會睡不著
台股近來連日震盪，1周震幅逾千點，引發市場情緒動盪，投資人普遍陷入恐慌。對此，萬寶投顧投資總監蔡明彰直言，目前美股與台股還沒有到達具有吸引力的買入條件。蔡明彰在個人YT指出，這波的低點一定是在恐慌的賣壓釋出後，首當其衝的2種股票，先閃為妙，第一種是波段漲幅大太、估值太高；第二是融資包袱太重。他提到，「出來江湖混一定要還，何況借錢做股票，水可載舟、亦可覆舟，行......風傳媒 ・ 14 小時前
記憶體股被猛錯殺？外資反手點火這3檔 喊明年獲利狂飆2股本...目標價直接飛到5字頭
[FTNN新聞網]記者莊蕙如／綜合報導記憶體族群昨（19）日在大盤重擊下全線潰逃，南亞科與旺宏爆量下殺，華邦電解禁後更是連續2天跌不停，群聯、威剛、宇瞻、商...FTNN新聞網 ・ 4 小時前
靠中國的都跌坐在地上！ 謝金河點名「這7檔」：股價都很慘
高市早苗「台灣有事論」引發中國反彈，14日起中國外交部宣導中國民眾「避免前往日本旅遊」，導致17日日經指數下跌1620.93點，觀光類股大跌，伊勢丹百貨更是下挫11.3%。對此，財信傳媒董事長謝金河表示，近年來兩岸紛爭上出現在台灣的戲碼都會複製在日本上，他認為，「靠中國的日本企業都會跌坐在地上」。EBC東森財經新聞 ・ 5 小時前
台股拉回免驚？ 李永年喊「第5波還沒來」：有望上看46000
台股近期震盪加劇，從11月3日的高位28554點迄今，截至昨（18日）收報26756點，已經下跌近2100點，令人好奇是否展開第四波回檔修正，對此啟發投顧分析師李永年認為，台股現階段尚未真正進入第五波，可能還會回檔1~2個月才會進入主升段，屆時有機會上看34000點，倘若走勢延續，預估末升段（真正的第五波）有望上看46000點。EBC東森財經新聞 ・ 1 天前
台股低接的時機到了？ 專家揭「反彈2條件」：不能跟4月比
台股近來連日震盪，1週震幅逾千點，引發市場情緒動盪，投資人普遍陷入恐慌。對於外資賣壓、科技股回檔與AI族群獲利了結，使大盤走勢急速轉弱，許多投資人好奇，是否再度重演4月美國總統川普開啟關稅戰後的大幅修正。然而，財經專家「股魚」今（19）日提出不同觀點，「不能跟4月比」。EBC東森財經新聞 ・ 1 天前
【Yahoo早盤】輝達救全村！台股飆漲900點創史上第二大漲點 分析師林漢偉：錯過早盤等午盤
輝達第三季財報表現優於預期，美股主要指數強彈，激勵台股今（20）日量價齊揚，開在27212.91點，上漲632.79點盤，早盤漲點一度擴大至900餘點，來到27,493點。摩爾投顧分析師林漢偉開盤後受訪表示，指數原本就有墊高動能，搭配輝達利多題材，使得加權指數漲勢強勁，盤中可留意27,310點關鍵位置，若能守穩，指數就有機會持續強勢。Yahoo奇摩股市 ・ 5 小時前
輝達「美國製造」功臣！3大台廠被點名：未來4年擴大布局
AI巨頭輝達再度端出「救世主級」財報，最新財報開紅盤，強到直接把整個市場的AI泡沫疑慮一腳踹飛，輝達財務長克瑞斯（ColetteKress）在今（20）日清晨舉行線上法人投資會議上，點名台廠，包括鴻海、緯創、矽品精密（已併入日月光集團）及其他夥伴合作，未來4年將擴大輝達在美國布局。中時財經即時 ・ 1 小時前
Cloudflare全球大當機！X、ChatGPT、Canva全受影響，市值一度蒸發千億
美國網路基礎設施公司 Cloudflare（NET）18 日發生大規模故障，導致眾多網站與應用程式的服務短暫中斷，包括社群平台 X（原 Twitter）、ChatGPT 以及設計平台 Canva 知名服務通通遭殃，全球用戶短時間內無法正常存取。Yahoo奇摩財經編輯室 ・ 1 天前
記憶體綠中一點紅！「指標大廠」傳攜手SanDisk 炸逾36萬張登台股人氣王
[FTNN新聞網]記者周雅琦／綜合報導台股今（19）日開低震盪，截至11時20分，暫收26,720.07點，跌36.05點、跌幅0.13%。記憶體指標大廠力積電（6770）傳出與美國...FTNN新聞網 ・ 1 天前
記憶體狂飆5成掀PC產業海嘯？卻遭喊跌2成、大摩點名「7巨頭」中箭 宏碁陳俊聖：DDR5將翻船
[FTNN新聞網]記者莊蕙如／綜合報導記憶體價格從下半年一路狂奔，漲幅上看5成，市場震盪迅速擴大，不僅TrendForce預估明年PC出貨量可能重摔超過2成，摩根士丹...FTNN新聞網 ・ 1 天前
記憶體大逃殺！華邦電、南亞科爆量翻黑跳水逾8% 分析師：勿接刀
台股今（20）日上演大反攻，盤面類股百花齊放，惟記憶體族群盤中股價由紅翻黑上演大逃殺，台股前三大成交王由力積電（6770）、華邦電（2344）和南亞科（2408）霸榜，成交量皆達20萬張以上，成交金額合計逾600億元，其中雙雄盤中股價一度跳水逾8%。對此，分析師則示警，目前並非好的進場時機，不建議馬上進場接刀。Yahoo奇摩股市 ・ 4 小時前
搶賺100萬元！興櫃股王鴻勁申購今截止 2日已凍結市場資金1958億元
興櫃股王鴻勁（7769）預計27日掛牌上市，統計辦理公開申購2日共吸引13萬1,018人參加，以承銷價1,495元計算，共凍結市場1958.7億元資金投入抽籤。今（19）日為申購最後一天，早盤股價上漲逾4%，現增行情價有撐，若加計今日預估抽籤人數有望來到17萬人，三日凍結市場超過2500億元。Yahoo奇摩股市 ・ 1 天前
統一收購家樂福 301億成交 將躍居超商、量販第一大零售集團
統一併購台灣家樂福之後，一年約為集團注入約800億元營收，更具有全通路的零售優勢，包含超商、超市、量販、百貨，也讓台灣零售市場進一步「本土化」，以重要市占率來看，統一成為台灣超商、量販第一大，超市第二大的零售集團。聯合新聞網 ・ 1 天前
法人狠倒710億台積電重傷 台股重摔691點/輝達遭三路空襲 財報能否回擊全看黃仁勳/被動族群逆風撐場 蜜望實興勤強彈｜Yahoo財經掃描
美股周一全面下挫，投資人靜待本周輝達財報與即將公布的就業數據，加上市場還是籠罩在AI泡沫化的隱憂中，四大指數全面收黑。道瓊工業指數大跌1.18%；標普500指數下跌0.92%；那斯達克指數下跌0.84%；費城半導體指數下挫1.55%。科技股方面，Google因波克夏揭露持股大漲3.11%，但蘋果、Meta、美光、超微與輝達皆走弱。台積電ADR同步收跌0.99%，影響今日台股電子權值股氣氛。 亞股今日普遍承壓，因中日關係緊張下，日股重挫3.22%，韓股同步下跌3.32%，港股走弱1.72%，上證指數則小跌0.81%，區域市場風險情緒偏空。 台股今（18）日開盤即受美股重挫拖累，終場重挫691.19點、失守2萬7千點，收26,756.12點，跌幅2.52%，並收在全日最低，成交值放大至6,406.61億元。權值三王同步走弱，台積電(2330)大跌40元收1,405元、鴻海(2317)收230元、聯發科(2454)下挫至1170元，壓抑指數表現。盤面雖多數電子股承壓，但備援電池模組(BBU)與被動元件族群仍逆勢吸金，長園科(8038)、AES-KY(6781)、蜜望實(8043)等強勢走高。另一焦點在股王信驊(5274)盤中衝上6,690元改寫歷史新高，終場仍大漲收在6,500元，成今日市場亮點。Yahoo奇摩財經編輯室 ・ 1 天前
記憶體一哥今出關暴衝！爆量46.3萬張下殺 他曝關鍵價位：3大觀察重點
記憶體族群近期火熱，其中 DRAM 雙雄之一的華邦電今（18）日正式「出關」，解除每 20 分鐘撮合一次的交易限制。但是受前一個交易日美股全面走弱拖累，今（18）日台股投資情緒明顯偏空，多檔個股紛紛翻黑，記憶體族群更成重災區。剛出關的華邦電（2344）終場收在 61.4 元，重挫 7.25%，成交量爆出 46.3 萬張，殺盤力道猛烈。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
是逃命潮還是特價All in？「這檔記憶體」爆量46.3萬張下殺…收盤挫半根 南亞科、旺宏也難逃
[FTNN新聞網]記者何亞軒／綜合報導台股加權指數今（18）日收盤26,756.12點，跌691.19點，跌幅2.52%，觀察今日盤後個股成交量前五名，受到美股前一個交易日全...FTNN新聞網 ・ 1 天前
比特幣下探8萬美元 投資人極度恐懼…布局空頭走勢
比特幣賣壓不止，18日盤中摜破9萬美元大關，為七個月來首見，且回吐今年來逾30%的所有漲幅，並動搖整個加密貨幣資產界信心...聯合新聞網 ・ 1 天前