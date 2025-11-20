2025 Meet Taipei , Meet HOYA！ 狂撒千萬全家 Fa 點請你喝咖啡 再抽日本折疊袋、露營組！ 穩定幣夯！HOYA BIT 揭秘台灣鏈接國際關鍵角色

HOYA BIT 交易所四度參與「2025 Meet Taipei 創新創業嘉年華」（攤位號 CO1-02），邀請投資人至現場面對面交流，更有機會將豐富好禮帶回家！（圖／HOYA BIT）

「2025 Meet Taipei 創新創業嘉年華」在台北花博爭艷館盛大展開，台灣加密貨幣交易所 HOYA BIT 四度共襄盛舉（攤位號 CO1-02），再度以「合規」、「安全」與「場景落地」三大主軸，展示虛擬資產如何在 AI 推動下進入新階段的金融應用！此次 HOYA BIT 不僅帶來豐富的互動體驗與精美禮品，更將透過「虛擬資產新世界：穩定幣、RWA、反詐治理的三位一體」深度專題分享，展現台灣業者在虛擬資產新世界中的領航者高度。

回檔潮迎新兵！2025 Meet Taipei 好禮帶回家

在近期全球加密貨幣市場經歷回調修正期間，HOYA BIT 觀察到一波新手入場潮，許多投資人正把握市場回檔機會，並認同比特幣（BTC）、以太幣（ETH）等頭部虛擬資產的長期價值，在波動中選擇長期配置，展現了市場逐漸成熟的趨勢。

廣告 廣告

「2025 Meet Taipei」是 HOYA BIT 本年度最後一場大型實體活動，提供新手投資人面對面交流的機會，了解如何在安全合規的平台上有效管理虛擬資產。現場只要完成簡單的指定任務，即有機會「扭」出大獎，將來自日本的 SHUPATTO 環保折疊袋、HOYA BIT 客製化露營燈，以及用咖啡渣製成的環保露營杯等精美禮品帶回家；此外，更有機會扭中 7,000 點全家 Fa 點，快趁 Meet Taipei 期間「Meet HOYA」，讓 HOYA BIT 請你喝咖啡！

穩定幣 × RWA × 反詐治理：產業三大支柱一次完整剖析

面對全球穩定幣浪潮，台灣如何與國際金融接軌成為焦點議題。HOYA BIT 副總經理林逸騏在《WEB3+塊點來聚聚特別場》中分享了「穩定幣、RWA、反詐治理」三位一體的產業走向，指出虛擬資產業者的角色已從平台提供者，提升為推動市場自律與場景創新的核心力量。

台灣業者的角色-創造場景應用新紀元： 穩定幣是將新台幣、美元等法定貨幣的概念搬到區塊鏈上，變成 「數位化、全球通用且價格相對穩定的虛擬資產」。穩定幣主要分為兩類：

私人穩定幣： 由民間企業發行，如美元穩定幣 USDT、USDC，背後有 1:1 的準備金，如現金或債券支撐。

央行數位貨幣 CBDC： 由各國中央銀行發行（如未來的日圓穩定幣 JPYC），屬於國家級的數位法幣。

穩定幣需要銀行、虛擬資產服務業者與企業共同打造完整生態系，三方缺一不可。銀行負責保管法幣儲備，是維持穩定幣 1:1 兌換與建立信任基礎的關鍵；交易所（如 HOYA BIT）則扮演合規入口角色，透過完善的技術的 KYC、AML 機制，讓用戶能在安全環境中取得並使用穩定幣；企業端更是推動落地應用的核心力量，從支付到跨境服務，都將決定穩定幣能否真正走入市場流通。

接軌國際的雙重資產策略：穩定幣為結算基礎，RWA 為配置目標

RWA（現實資產代幣化）是將不動產、債券等傳統資產數位化，並透過鏈上代幣提升流動性與投資可及性。金管會主委彭金隆日前指出，若 RWA 持續普及、甚至成為支付工具，「新台幣穩定幣」也將具備發展空間，凸顯兩者相互推動的趨勢。在此架構下，國內業者需嚴選已受監管、且具備「權利清晰、託管清晰、揭露清晰」標準的國際 RWA 產品，確保投資人能在合規、安全的環境中進行全球化與多元化的資產配置。

國內業者於 RWA 的未來情境：

結算橋樑：未來若監管框架逐步完善，投資人可透過 HOYA BIT 購買受國際認可、市場流通性最高的美元穩定幣 USDT，在極低摩擦成本下快速進入全球 Web3 金融市場。

安全治理——新世界的信任基礎： HOYA BIT 將「反詐治理」視為核心產品體驗之一，透過風控系統即時攔阻可疑資金，並與警政署共同建立公私協作的防詐網路。此安全架構可有效提升新手用戶信心，使投資人能在更受保護的環境中，安心參與全球 Web3 生態並擁抱新金融機會。

抓住 2025 年終尾聲！與 HOYA BIT 鏈接未來金融

趁著 2025 年終倒數，HOYA BIT 誠邀所有關注 AI、虛擬資產與金融安全的投資人，在 2025 Meet Taipei 與我們面對面交流，現場不只「扭」好禮、喝咖啡，更能掌握 2026 年全球數位金融的大勢脈動。HOYA BIT 期待與產業夥伴與使用者共同開啟下一階段的 Web3 金融版圖，為台灣打造更安全、更國際化的虛擬資產未來。

關於 HOYA BIT

HOYA BIT 致力於提供安全、透明的虛擬資產交易服務，以 「HOYA 好野」為核心使命，在完成金管會洗錢防制登記後，持續於技術合規、資訊安全以及用戶體驗等方面進行優化，為用戶心中可信賴且具前瞻性的虛擬資產入口。