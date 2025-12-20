2025 MMA頒獎典禮12/20登場！EXO回歸、GD、aespa、Jennie、IVE超狂卡司…精彩舞台、相關報導一次看
2025 MMA（Melon Music Awards，甜瓜音樂獎）今年將於12/20在韓國首爾高尺天空巨蛋舉行。因為獎項主要依據該平台內的串流播放和下載數據，以及粉絲投票綜合評比為標準，是韓國年末音樂頒獎典禮中最能代表粉絲喜好的指標獎項之一。目前公開的卡司包括GD、EXO、10CM、ZICO、RIIZE、PLAVE、IVE、BOYNEXTDOOR、NCT WISH、KiiiKiii、IDID、Hearts2Hearts、ALLDAY PROJECT、ILLIT等，其中EXO全員退伍，預告將展開團體活動回歸，MMA是他們今年年末第一個公開的典禮行程。2025 MMA頒獎典禮時間地點、頒獎嘉賓、直播平台、表演卡司不斷更新。
2025 MMA｜精彩舞台
10CM
IVE
PLAVE
RIIZE
BOYNEXTDOOR
ILLIT
NCT WISH
2025 MMA｜相關報導
分手戀人差點正面交鋒！Jennie紅毯美翻 前男友Kai隨後踩場
兄弟情太感人！都敬秀MMA空檔直衝新羅酒店 趕上金宇彬婚禮5分鐘快閃
剛在MAMA後台爆粗口！ GD連拿2獎「一句話」劇透BIGBANG 20週年驚喜
MMA（Melon Music Awards）是什麼？
MMA（Melon Music Awards）又叫「甜瓜音樂獎」，是韓國Kakao娛樂「Melon」舉辦的著名韓國流行音樂頒獎禮，評選標準為該網站數位音樂下載數據和網路投票，每年都會頒發包括年度歌曲、年度藝人、年度專輯、最佳舞曲、年度新人等獎，還有網友選擇獎、Hot Trend獎等網路票選獎項。
2025 MMA｜時間地點
活動時間：2025/12/20（六）16:00
活動地點：韓國首爾高尺天空巨蛋
2025 MMA｜直播平台
直播平台：멜론 Melon YouTube、1theK (원더케이) YouTube
2025 MMA｜表演嘉賓
aespa
Jennie
GD
EXO
10CM
ZICO
朴宰範
WOODZ
ALPHA DRIVE ONE
HANRORO
RIIZE
PLAVE
IVE
BOYNEXTDOOR
NCT WISH
KiiiKiii
IDID
Hearts2Hearts
ALLDAY PROJECT
ILLIT
💠更多演唱會懶人包💠
● 簡單生活節：11/29、11/30 台北華山登場
● NCT DREAM演唱會：12/6 台北大巨蛋開唱
● ZEROBASEONE演唱會：12/6 台北小巨蛋開唱
● 2025 AAA頒獎典禮／ACON音樂節：12/6、12/7 高雄世運主場館
