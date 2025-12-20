2025 MMA／兩任前男友坐台下！Jennie超殺舞台網笑「像觀世音」 GD風光抱走7大獎
2025 Melon Music Awards（MMA，甜瓜音樂獎）今（20日）在首爾高尺天空巨蛋登場，世界級女子夯團BLACKPINK成員Jennie已有6年未現身韓國的頒獎典禮，今不僅抱回「年度製作」大獎肯定，更以精彩表演讓歌迷眼睛一亮！而今晚MMA的最大贏家，則是抱走年度專輯、年度藝人、年度歌曲3座年度大獎的GD，今晚瘋狂上台領獎的他，一共抱走7座獎項。
Jennie殺回MMA舞台！超仙造型變觀世音
Jennie今年3月發行第一張solo正規專輯《Ruby》，今晚也是自2019年後，相隔6年再度參與韓國的音樂獎盛典。今年10月9日韓文日，曾親自參與字體企劃並推出專屬字體「ZEN SERIF」的Jennie，今天在舞台上卻把印有中文的面紗披上身，立刻成為吸睛亮點，不過也有網友笑說：「造型很像觀世音菩薩。」
Jennie兩位前任GD、Kai都到場
儘管今晚台下坐著GD（G-Dragon）與EXO成員Kai兩位Jennie的緋聞前男友，她仍專業十足地一連表演了〈Seoul City〉、〈Zen〉與代表夯曲〈like JENNIE〉，唱到〈like JENNIE〉時更是脫掉外套，火力全開性感熱舞，女王氣場全開超震撼，讓全場氣氛瞬間沸騰。
GD狂拿7獎嗨喊開心
而今晚MMA的最大贏家，則是抱走年度專輯、年度藝人、年度歌曲的GD，今晚一共抱走7座獎項，數度上台領獎的他說：「這條路其實又長又艱辛，但正因為意義非凡，一點也不覺得辛苦，反而感到很開心。」語畢他將麥克風轉向觀眾席，聽見滿場歡呼聲後，也忍不住拍手回應，GD也高聲喊出「我很開心！」
GD今也想起BIGBANG成員，他說：「〈HOME SWEET HOME〉有成員們一起參與，變成一首很溫暖的作品。這首歌大約在去年這個時候推出，也陪我度過了一整個溫暖的一年。希望大家也能好好收尾今年剩下的時光，新年快樂。謝謝你們，我愛你們。」
