2025 MMA／剛在MAMA後台爆粗口！ GD連拿2獎「一句話」劇透BIGBANG 20週年驚喜
2025 Melon Music Awards（MMA，甜瓜音樂獎）今（20日）在首爾高尺天空巨蛋登場，典禮在台灣時間4點登場，韓流天王G-Dragon（GD，權志龍）率先拿下第1個獎項。
喊話明年想拿團體獎
GD是夯團BIGBANG隊長，明年即將隨團出道滿20年，GD身為今晚資歷最深的偶像前輩，今晚的第一個「TOP 10」年度十大歌手獎由GD率先拿下。當他接著又獲頒最佳solo男歌手，GD感慨地說：「好像是第一次拿下這個獎，再次感謝我的歌迷。」接著補充說道：「明年…想拿團體獎，頓時多了這個野心。」GD的一句話，頓時讓現場的歌迷瞬間尖叫，再度預告著明年BIGBANG的20週年，將帶給歌迷驚喜大禮。
GD曝光MAMA花絮！解謎按倒讚真相
讓歌迷等了8年的GD，終於在今年推出新專輯《Übermensch》，並召開世界巡演，今年年底也積極參與音樂獎，除了今晚的MMA，上月底也赴香港出席MAMA音樂獎，昨他也在官方YouTube頻道公開幕後花絮，原來會後在主辦官方IG按了倒讚的GD，表演完十分自責，還忍不住爆粗口。
從幕後花絮影片可看出，今年GD參與MAMA時因為少了成員在旁邊，又聽聞發生嚴重火警事故，讓他此行更加憂心。甚至為此換歌、調整歌單，更希望能用「小雛菊」傳遞出白色花朵代表的哀悼之意，只是呈現方式並不如他所想像。
他在幕後花絮的影片直言，「這正是我最害怕、也最討厭的狀況，就算表現好也只是打平，結果連那樣都沒做到。」並說：「大眾是很冷靜、很現實的，所以一定要做好。一開始就氣喘吁吁，大家也突然沒能暖身，在一片混亂中就直接開始了。其實到前一天為止都還有選擇，不管是只唱一首、只頒獎，或乾脆不上台，但最後卻留下了污點。」
就連在回程的專機上，好友李洙赫都還在旁安慰他，讓GD也才釋懷地說：「除了音響問題之外，沒有其他事故。過去的就不提了，只是沒有做得好的地方，並沒有真正做錯什麼。只能想辦法補救了，還能怎麼辦呢。」
更多鏡報報導
2025 MMA／首爾三大盛事都在今晚！都敬秀挺EXO 無緣金宇彬婚禮
2025 MMA／分手戀人差點正面交鋒！Jennie紅毯美翻 前男友Kai隨後踩場
GD太會賺！BIGBANG隊友大聲親口認證 「錢都用不完、吃飯都他付」
其他人也在看
GD又遭質疑！唱一半「麥克風給後輩」 韓媒狠批：迴避高強度演出橋段
南韓天王 GD（G-DRAGON，權志龍）在《2025 Melon Music Awards（MMA）》橫掃 7 項大獎，成為當晚最大贏家，不過在榮耀背後，他的舞台表現卻再度引發爭議。多家韓國媒體指出，GD 雖以華麗製作與氣勢撐場，但現場演唱表現仍難以完全平息先前延燒的「唱功質疑」。三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前 ・ 發起對話
影／GD沒坐下「後輩全體起立」不敢坐 他奪獎還替獎盃安排位子超可愛XD
[FTNN新聞網]影音中心／曾子馨韓國頒獎典禮MMA（MelonMusicAwards）20日晚間落幕，歌手G-Dragon共拿下7項大獎，是當之無愧的大贏家。除了奪下多個獎項外，GD...FTNN新聞網 ・ 2 小時前 ・ 1
2025 MMA／兩任前男友坐台下！Jennie超殺舞台網笑「像觀世音」 GD風光抱走7大獎
2025 Melon Music Awards（MMA，甜瓜音樂獎）今（20日）在首爾高尺天空巨蛋登場，世界級女子夯團BLACKPINK成員Jennie已有6年未現身韓國的頒獎典禮，今不僅抱回「年度製作」大獎肯定，更以精彩表演讓歌迷眼睛一亮！而今晚MMA的最大贏家，則是抱走年度專輯、年度藝人、年度歌曲3座年度大獎的GD，今晚瘋狂上台領獎的他，一共抱走7座獎項。鏡報 ・ 19 小時前 ・ 發起對話
GD怒飆髒話不忍了！控香港大火衝擊「MAMA沒照流程走」：職涯的污點
南韓天王 GD（G-DRAGON）近日出席香港舉行的《2025 MAMA AWARDS》，並於昨（19）日透過YouTube公開當晚幕後排練與後台花絮，首度揭露舞台背後的混亂過程。影片中，GD因演出流程與設備問題在後台情緒失控、爆出髒話，更直言這場舞台成為自己職涯的「一個汙點」，引發粉絲與網友熱烈討論。陳宣如三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 發起對話
昔被瘋傳換血回春！62歲李連杰進軍抖音不藏了 突拋「1震撼計畫」
62歲「功夫皇帝」李連杰近來被指靠換血、換器官等手段回春，不過他本人拍片澄清，甚至打赤膊強調身上沒有手術痕跡，但仍有網友不願相信，近日，李連杰宣布進軍抖音，中氣十足地露面拍片，再度掀起網友討論。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 8 小時前 ・ 1
2025 MMA／ZICO新歌首唱埋驚喜！日本大咖衝上台 YOASOBI主唱也來了
2025 Melon Music Awards（MMA，甜瓜音樂獎）今（20日）在首爾高尺天空巨蛋登場，剛發行新歌〈DUET〉的ZICO，在表演新歌時，與他合唱該曲的日本人氣組合YOASOBI的主唱ikura竟突然登場，驚呆全場歌迷！鏡報 ・ 20 小時前 ・ 發起對話
英勇阻擋張文！57歲余男「不是保全」身分曝光 友人親揭生前事蹟
即時中心／黃于庭報導北捷19日晚間驚傳隨機攻擊，造成3位無辜民眾不幸罹難，凶嫌張文則於作案後墜樓不治。該起事故首位死者余姓男子，第一時間阻擋張文作案，反遭長刀刺穿心臟死亡，其英勇事蹟引發上萬網友鼻酸，還有人傳聞他從事保全工作。對此，余男好友發文澄清他的真實身分，並表示「你的義行應該被宣揚，更值得入忠烈祠」。民視 ・ 5 小時前 ・ 16
張韶涵造型慘翻車！遭酸裁員裁到大動脈 他首回應怒喊：那些破營銷號
歌手張韶涵近來在中國展開「覓光」巡迴演唱會，卻因舞台造型掀起意外風波。她一向以多變、夢幻的演唱會造型著稱，過去常以宛如童話角色般的形象亮相，但這次巡演的新造型曝光後，卻被部分網友批評風格偏老氣，甚至嘲諷她「裁員裁到大動脈」，相關關鍵字一度登上微博熱搜。三立新聞網 setn.com ・ 5 小時前 ・ 10
2025 Yahoo十大戲劇排行榜Top 10｜台灣人最愛追什麼劇？ 趙露思、IU意外征服觀眾追劇魂！陸劇韓劇台劇一次推薦
2025 Yahoo戲劇影集排行榜 Top10 片單必須要知道！今年台灣全民追劇追什麼？年度 Yahoo關鍵字搜尋量最高、網路討論聲量與Yahoo電影戲劇編輯部綜合加權精選的「年度最愛劇集」絕對能幫大家防漏、把今年必追好戲都補齊！台灣觀眾葷素不忌，台韓陸劇都愛追：趙露思主演的《許我耀眼》是年底秋冬必看陸劇，《苦盡柑來遇見你》IU以及潤娥、李彩玟的《暴君的廚師》也為大家帶來美好甜蜜的韓劇體驗，征服大家的追劇魂。《我們六個》則是2025話題台劇翹楚！一起來看今年的Yahoo奇摩戲劇影集排行榜Top10。Yahoo奇摩電影戲劇編輯部 ・ 4 天前 ・ 65
依依揭曉寶寶性別！納豆見氣球「這」顏色瞬間崩潰噴淚：來了
44歲男星納豆（林郁智）與妻子依依婚後生活備受關注，他們兩人於去年底完成結婚登記，今年12月初驚喜公開懷孕超過三個月的好消息，正式宣告即將於明年6月升格新手爸媽。夫妻倆共同度過風雨，如今迎來人生新階段，更在限動揭開寶寶性別，不少粉絲都替他們感到開心與感動。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 12
影／李多慧跳「露西健康操」超萌畫面曝光 網友敲碗教育部：找多慧重錄一版！
[FTNN新聞網]影音中心／孫睿瑜啦啦隊女神李多慧的台灣經紀人Lala日前在IG宣布回歸，承諾繼續為各位粉絲帶來多慧可愛的日常影片。昨（19）日最新貼文中，多慧...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 9
正妹大胃王被騙光所有存款！窮到只能吃廚餘果腹
生活中心／綜合報導擁有超過68萬粉絲的大胃王YouTuber「路路LuLu」，憑藉嬌小身形卻能吞下驚人份量的食物走紅，她曾經最多可以吃下7公斤的食物。不過近來她不只坦言長期大胃王挑戰已對身體造成嚴重職業傷害，也罕見公開學生時期曾被詐騙、窮到撿廚餘果腹的過往，反差人生曝光後引發熱烈討論。民視健康長照網 ・ 1 天前 ・ 13
獨家／李芷婷父親確診失智症！4年前曾摔傷腦 她崩潰爆哭：我才25歲
李芷婷父親2021年農曆年前意外摔傷，頭部遭受重創，一度住進加護病房，歷經手術與復健後，病況逐漸好轉。時隔4年，李芷婷日前推出全新創作專輯《海的模樣》，接受《三立新聞網》專訪分享近況，透露父親今年9月至10月間被診斷出罹患失智症，甚至曾將她誤認為姊姊，不過她並未落淚，堅強表示「我不能在爸爸面前哭」。三立新聞網 setn.com ・ 7 小時前 ・ 15
路人隨手一拍就掀討論！謝霆鋒、張柏芝大兒子18歲神顏曝光 網友狂讚：「從小帥到大！」
畫面中，他戴著耳機低頭滑手機，穿著簡單、神情自然，卻因為立體側臉和濃眉輪廓瞬間引發討論，不少網友直呼「隨手一拍都這麼好看」，也讓這位向來低調的星二代再度成為焦點。從照片細節來看，Lucas的五官線條被不少人形容「一眼就懂是誰的兒子」，不論是眉眼神韻還是臉型輪廓...styletc ・ 8 小時前 ・ 5
《玩命關頭》男星轉發北捷攻擊影片 外國網友嚇壞「不敢相信發生在台灣」
台北捷運於19日晚間發生的隨機攻擊事件，不僅震驚全台，現場驚悚影片更迅速在國際社群平台上傳播。曾演出《玩命關頭》系列的好萊塢男星泰瑞斯（Tyrese Gibson）也在個人Instagram轉發相關影片，引發大量國外網友熱議，紛紛感嘆對台灣治安的印象大改觀。潘鈺楨｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 1 天前 ・ 24
言承旭勾起大S回憶！掛流星項鍊全場哭了 想起當年「道明寺與杉菜」
F4成員言承旭、吳建豪、周渝民，昨（19日）晚攜手五月天主唱阿信，於上海梅賽德斯奔馳文化中心舉辦首場「F✦FOREVER恆星之城」巡迴演唱會。四面台設計搭配華麗舞台服裝與多首經典曲目輪番上陣，不僅喚醒粉絲青春記憶，也讓現場氣氛高潮不斷。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 15
泰國恐怖儀式剝下「師父的臉」祭拜！引爆連環命案
泰國恐怖儀式剝下「師父的臉」祭拜！引爆連環命案EBC東森娛樂 ・ 22 小時前 ・ 3
金宇彬、申敏兒公開浪漫婚紗照 大婚前暖捐3億做公益
【緯來新聞網】金宇彬、申敏兒相戀10年，於今（20日）晚間於首爾舉辦婚禮，晉升夫妻，儀式將以非公開形緯來新聞網 ・ 1 天前 ・ 3
75歲翁倩玉離婚日籍尪 罕見談6年情「不能說失敗了」
翁倩玉睽違47年再度重返台灣大銀幕，在新片《陽光女子合唱團》中不僅演戲、唱歌、跳舞，還開口說台語，展現全方位才藝。她最近接受《話時代人物》訪問，提及與日籍畫廊經紀人鈴木洋樹曾經的婚姻，「不能說失敗了。」Yahoo奇摩娛樂訊息 ・ 1 天前 ・ 2
傑克布萊克40度高溫背野豬逃命 《大蟒蛇》荒謬動作戲讓人笑到抽筋
今年耶誕跨年冒險喜劇唯一選擇《大蟒蛇》即將在24日上映。改編自1997年經典恐怖神片《大蟒蛇：神出鬼沒》，導演湯姆葛米根從來就沒有想要正經對待這個IP，希望用一個充滿驚喜又刺激又好笑的角度玩轉這個故事。《大蟒蛇》敘述一群朋友人生被推向懸崖，為了完成兒時夢想，拼命想重拍出一部低成本恐怖電影「大蟒蛇」，結果事情全面失控，緊張與荒謬齊飛。中時新聞網 ・ 1 天前 ・ 3