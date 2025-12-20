2025 MMA／分手戀人差點正面交鋒！Jennie紅毯美翻 前男友Kai隨後踩場

Jennie今一登場立刻成為紅毯最美亮點，宛如女王般地霸氣亮相。翻攝MK SPORTS

2025 Melon Music Awards（MMA，甜瓜音樂獎）今（20日）在首爾高尺天空巨蛋登場，盛裝出席的BLACKPINK成員Jennie，今以白色馬甲搭配黑色大蓬裙亮相，一出場立刻成為全場矚目「嬌」點！曾與她有過一段情的Kai，則與EXO隨後登場，昔日戀人一前一後步上紅毯，備受關注！

Jennie、Kai紅毯險強碰

Jennie今晚一走上紅毯，前男友Kai隨後登場。翻攝xsports

Kai（右二）今晚與EXO一起出席MMA典禮，今晚也是EXO相隔8年再度來到MMA舞台。翻攝Newsen

今晚舉行的Melon Music Awards眾星雲集，從紅毯已是星光熠熠，除了壓軸登場的Jennie與EXO，包括韓流天王G-Dragon（GD，權志龍），人氣韓團aespa、IVE、RIIZE、NCT WISH，ZICO與Jay Park朴載範也分別帶著子弟兵 BOYNEXTDOO以及LONGSHOT登場。

aespa少1人！Ningning感冒缺席

aespa今晚只有3名成員現身紅毯，Ningning因為感冒缺席。翻攝OSEN

此外，人氣正夯的新生代團體ALLDAY PROJECT、 ILLIT、KiiiKiii、Hearts2Hearts、Alpha Drive One等，也都將登上今晚的典禮盛會。



