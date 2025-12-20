2025 MMA／剛在MAMA後台爆粗口！ GD連拿2獎「一句話」劇透BIGBANG 20週年驚喜

GD今晚拿下男子solo歌手獎時，鬆口說：「明年想拿團體獎！」翻攝YT@MelonOfficial

2025 Melon Music Awards（MMA，甜瓜音樂獎）今（20日）在首爾高尺天空巨蛋登場，典禮在台灣時間4點登場，韓流天王G-Dragon（GD，權志龍）率先拿下第1個獎項。

喊話明年想拿團體獎

GD是夯團BIGBANG隊長，明年即將隨團出道滿20年，GD身為今晚資歷最深的偶像前輩，今晚的第一個「TOP 10」年度十大歌手獎由GD率先拿下。當他接著又獲頒最佳solo男歌手，GD感慨地說：「好像是第一次拿下這個獎，再次感謝我的歌迷。」接著補充說道：「明年…想拿團體獎，頓時多了這個野心。」GD的一句話，頓時讓現場的歌迷瞬間尖叫，再度預告著明年BIGBANG的20週年，將帶給歌迷驚喜大禮。

GD曝光MAMA花絮！解謎按倒讚真相

讓歌迷等了8年的GD，終於在今年推出新專輯《Übermensch》，並召開世界巡演，今年年底也積極參與音樂獎，除了今晚的MMA，上月底也赴香港出席MAMA音樂獎，昨他也在官方YouTube頻道公開幕後花絮，原來會後在主辦官方IG按了倒讚的GD，表演完十分自責，還忍不住爆粗口。

GD看到香港發生嚴重火警，立刻改了歌單。翻攝YT@xxxibgdrgn

從幕後花絮影片可看出，今年GD參與MAMA時因為少了成員在旁邊，又聽聞發生嚴重火警事故，讓他此行更加憂心。甚至為此換歌、調整歌單，更希望能用「小雛菊」傳遞出白色花朵代表的哀悼之意，只是呈現方式並不如他所想像。

他在幕後花絮的影片直言，「這正是我最害怕、也最討厭的狀況，就算表現好也只是打平，結果連那樣都沒做到。」並說：「大眾是很冷靜、很現實的，所以一定要做好。一開始就氣喘吁吁，大家也突然沒能暖身，在一片混亂中就直接開始了。其實到前一天為止都還有選擇，不管是只唱一首、只頒獎，或乾脆不上台，但最後卻留下了污點。」

GD（左）對MAMA舞台懷有遺憾，好友李洙赫在旁安慰。翻攝YT@xxxibgdrgn

就連在回程的專機上，好友李洙赫都還在旁安慰他，讓GD也才釋懷地說：「除了音響問題之外，沒有其他事故。過去的就不提了，只是沒有做得好的地方，並沒有真正做錯什麼。只能想辦法補救了，還能怎麼辦呢。」



