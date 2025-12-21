2025 MMA 紅毯盛世美顏！Jennie、張員瑛、Karina、Winter 展現「AI等級神顏」美到逼死人

（圖／取自網路）

南韓一年一度的音樂盛典「2025 MMA」於 12 月 20 日圓滿落幕。這場由 Kakao 娛樂旗下 Melon 舉辦的頒獎典禮，一向是韓流音樂的重要指標。今年的紅毯更是驚喜連連，尤其是被網友封為「紅毯四美」的 Jennie、張員瑛、Karina 與 Winter，她們以教科書等級的妝造搭配，將 2025 年末的時尚氛圍推向極致。

2025 MMA 紅毯四美：Jennie黑白交織的「天鵝湖」優雅

Jennie 以一襲黑白對比強烈的結構性禮服驚艷全場。

禮服亮點：上身為純白簡約剪裁，肩膀點綴著璀璨的鑽飾展現俐落的高級感；下身則是蓬鬆的黑色巨型紗裙，充滿戲劇性與時尚張力，只能說Jennie的臉就是時尚權威，Georges Hobeika 2025的高訂禮服搭配隨性髮型完美展現鬆弛魅力。

妝容搭配： 為了不搶禮服的焦點，Jennie 選擇了極簡的「Clean Girl」風格。乾淨的底妝搭配帶有冷色調的玫瑰粉唇膏，眼妝僅以細膩的眼線勾勒，完美平衡了華麗禮服帶來的分量感，完全就是霸氣女王風範。

2025 MMA 紅毯四美：張員瑛人間芭比的「貴氣千金」風範

張員瑛延續了她一貫的精緻風格，展現出宛如王室公主的尊貴感。

禮服亮點： 穿著白色細條紋短版西裝外套搭配同系列短褲，腰間點綴亮片腰帶。脖子上的絲絨頸鍊與過膝長靴，讓整體的「千金感」層次分明，大長腿身材比例令人超驚豔。

妝容搭配： 招牌的「水光肌」是核心，搭配蜜桃色系的腮紅與高飽和度的果凍唇，讓視覺中心聚焦在她靈動的五官，營造出一種既奢華又充滿少女活力的感覺。

2025 MMA 紅毯四美：Karina 展現 AI 級別的「暗黑女神」氣場

Karina 以經典的黑色絲絨魚尾長裙展現了無與倫比的氣質。

禮服亮點： 這套禮服採胸口蝴蝶結與細肩帶設計，完美勾勒出她被譽為「神賜」的 S 曲線，黑色絲絨材質更襯托出她雪白的膚色。

妝容搭配： 強調深邃感的「CG 妝容」，眼妝運用了大地色系堆疊，並在下眼影處點綴亮片增加空靈感。飽滿的水光蜜桃色唇妝與大波浪黑髮交相輝映，展現出壓倒性的女神氣場。

2025 MMA 紅毯四美：Winter 森林系精靈的「甜酷」魅力

Winter 則選擇了帶有復古情調的短裙，展現俏麗的一面。

禮服亮點： 黑底金屬感刺花的細肩帶連身裙，胸前點綴著一排精緻的黑色蝴蝶結。短裙設計讓整體造型顯得輕盈且具現代感。

妝容搭配： 配合她的栗子棕色女神波浪捲髮，妝容走的是「清透氛圍感」。淡珊瑚色的腮紅與水嫩的唇色，減少了黑裙的沉重感，反而增添了一種森林系精靈的靈動與嬌俏。

