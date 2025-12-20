2025 MMA／首爾三大盛事都在今晚！都敬秀挺EXO 無緣金宇彬婚禮

D.O.都敬秀（左圖）今晚來參加MMA頒獎典禮，無法參與金宇彬及申敏兒的婚禮。翻攝TV Daily、翻攝IG@ament_official

2025 Melon Music Awards（MMA，甜瓜音樂獎）今（20日）在首爾高尺天空巨蛋登場，熬過6年軍白期（當兵空白期）的EXO是今晚的卡司之一，D.O.都敬秀也因此無法參與同時間在首爾新羅酒店舉行的金宇彬婚禮。

都敬秀現身MMA典禮！無緣幫金宇彬唱婚禮祝歌

金宇彬與申敏兒的喜帖寫著婚禮將在晚間7點舉行。翻攝IG@belmakang

韓國演藝圈今晚活動超多，除了歌手們齊聚首爾高尺天空巨蛋，出席MMA典禮。演員們則預計參與金宇彬、申敏兒的婚禮，兩人在演藝圈出道多年，除了已確定有李光洙擔綱婚禮主持人，到場的藝人勢必星光熠熠。

由於都敬秀與金宇彬是演藝圈知名的麻吉，原本婚禮歌手應該由他擔綱，他先前受訪時還說已想好要唱〈Popcorn〉當作祝歌，但最終仍以工作為優先，只能遺憾缺席好哥兒們的婚禮。

KBS演藝大賞也在今晚登場

今年的KBS演藝大賞包括朴寶劍等藝人都有望拿獎。翻攝KBS

此外，綜藝咖今晚也有「2025 KBS演藝大賞」將參與，今晚的典禮由李燦元、文世潤以及李炳憲的嬌妻李珉廷主持，包括在該台主持音樂節目的朴寶劍，以及金鍾旼、Boom、金淑、全炫茂都有望現身搶獎。



